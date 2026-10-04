GRDP 9 tháng tăng trên 10%

9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh ước tăng khoảng 10-10,6% so với cùng kỳ năm trước, cơ bản đạt mục tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra. Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ yếu, công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì mức tăng cao.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH GGS Việt Nam (Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình) góp phần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 21,8% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt; các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao duy trì tăng trưởng. Khu vực dịch vụ phát triển ở các lĩnh vực thương mại, vận tải, du lịch và dịch vụ hỗ trợ sản xuất; nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định.

Cùng với hoạt động sản xuất, thu hút đầu tư tiếp tục tăng. Trong 9 tháng, vốn FDI thu hút vào tỉnh ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 65,6 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đã ban hành Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thí điểm cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; duy trì mô hình “Cà phê doanh nhân” để tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... UBND tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo và các sản phẩm chủ lực; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ các dự án đi vào hoạt động, phát huy công suất thiết kế.

Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; bảo đảm điện, nước, hạ tầng viễn thông phục vụ sản xuất; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu; tập trung giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn tại các dự án lớn, dự án trọng điểm.

Nguyễn Yến