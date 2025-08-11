baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử là bước đi khởi đầu quan trọng để thực hiện việc chuyển đổi số trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng minh bạch và hiệu quả. Cùng với cả nước, những ngày...