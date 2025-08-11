Nâng tầm bưởi đặc sản
10/08/25 15:02
baophutho.vn Ngày 10/8, xã Yên Lạc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 * 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 * 19/8/2025).
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo phường Vĩnh Phúc cùng các đại biểu và khách hàng.
baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử là bước đi khởi đầu quan trọng để thực hiện việc chuyển đổi số trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng minh bạch và hiệu quả. Cùng với cả nước, những ngày...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo phường Vĩnh Phúc cùng các đại biểu và khách hàng.
baophutho.vn Là một trong những đặc sản trứ danh của Phú Thọ, cây bưởi từ lâu đã là cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, vươn lên khá giả. Để phát triển cây bưởi một cách bền vững, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ.
baophutho.vn Khung cảnh Tam Đảo hiện lên như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Sương khói mờ ảo bao phủ những dãy núi trùng điệp, uốn lượn như dải lụa mềm mại. Dưới chân núi, từng đoàn người trẻ đang khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.
baophutho.vn Gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu – một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật Chầu văn ở Phú Thọ không chỉ là một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo mà còn là biểu tượng sống động của đời sống tâm linh.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa chính thức được thành lập và có buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 41 ủy viên.
baophutho.vn Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; giúp mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng, không gian và dư địa mới cho phát triển.
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường trung lập.
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các biện pháp xử lý.
Tối 9/8, tại Nhà hát VOH Music One (TP.HCM), đêm nhạc "Ân tình của đá" của nhạc sĩ Trần Hải Sâm trở thành một bữa tiệc cảm xúc, đặc biệt với màn kết hợp hiếm hoi của hai diva Thanh Lam và Hà Trần.
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Những ngày tháng Tám, không khí trên đại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng gay gắt của vùng Tây Bắc, hàng ngàn con người và máy móc đang hợp thành một bản hùng ca lao động, chạy đua với thời gian để đưa tổ máy số 1 về đích đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025 – một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt.
baophutho.vn “Thức dậy” một giống chè, thắp lên một khát vọng