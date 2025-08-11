Xã Yên Lạc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân

Xã Yên Lạc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân

baophutho.vn Ngày 10/8, xã Yên Lạc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 * 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 * 19/8/2025).

baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo phường Vĩnh Phúc cùng các đại biểu và khách hàng.

Đổi thẻ đảng viên – khởi đầu thời kỳ chuyển đổi số trong Đảng

Đổi thẻ đảng viên – khởi đầu thời kỳ chuyển đổi số trong Đảng

baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử là bước đi khởi đầu quan trọng để thực hiện việc chuyển đổi số trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng minh bạch và hiệu quả. Cùng với cả nước, những ngày...

Nâng tầm bưởi đặc sản

Nâng tầm bưởi đặc sản

2025-08-10 15:02:00

baophutho.vn Là một trong những đặc sản trứ danh của Phú Thọ, cây bưởi từ lâu đã là cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, vươn lên khá giả. Để phát triển cây bưởi một...

Tam Đảo - Kỳ tích thăng hoa từ mây ngàn và khát vọng

Tam Đảo - Kỳ tích thăng hoa từ mây ngàn và khát vọng

2025-08-10 13:18:00

baophutho.vn Khung cảnh Tam Đảo hiện lên như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Sương khói mờ ảo bao phủ những dãy núi trùng điệp, uốn lượn như dải lụa mềm mại. Dưới chân núi, từng đoàn người trẻ...

Chầu văn – Nét văn hóa đặc sắc Phú Thọ

Chầu văn – Nét văn hóa đặc sắc Phú Thọ

2025-08-09 07:20:00

baophutho.vn Gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu – một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật Chầu văn ở Phú Thọ không chỉ là một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo mà còn là biểu tượng sống động của đời...

7 tháng đầu năm 2025: Phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

7 tháng đầu năm 2025: Phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

baophutho.vn Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; giúp mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng, không gian và dư địa mới cho phát triển.

Trên Công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Trên Công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng

baophutho.vn Những ngày tháng Tám, không khí trên đại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng gay gắt của vùng Tây Bắc, hàng ngàn con người và máy móc đang hợp thành một bản hùng ca lao động, chạy đua với thời gian để đưa tổ máy số 1 về đích đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025 – một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt.

“Thức dậy” một giống chè, thắp lên một khát vọng
