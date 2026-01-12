Thuế cơ sở 3 ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế trên địa bàn

Chiều 12/1, Thuế cơ sở 3 tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế với UBND 17 xã trên địa bàn.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 3 và UBND các xã thực hiện ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế trên địa bàn

Năm 2025, Thuế cơ sở 3 đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao. Cụ thể, tổng số thu ngân sách trên địa bàn cụm 17 xã đạt 1.035 tỷ đồng, bằng 255% dự toán pháp lệnh, bằng 177% so với cùng kỳ.

Thuế cơ sở 3 đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 420, Đề án 3389 của Cục Thuế về chuyển đổi mô hình quản lý, xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế, đồng thời rà soát thu thập dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Từ đầu năm đến nay, Thuế cơ sở 3 đã đưa vào quản lý mới 648 hộ kinh doanh với số thuế tăng 177 triệu đồng; thu thập cơ sở dữ liệu 5.127 hộ kinh doanh; rà soát hóa đơn đầu vào, quản lý dòng tiền hộ kinh doanh với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, số thuế nợ hộ kinh doanh trên địa bàn là 9,3 tỷ đồng.

Thuế cơ sở 3 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới thông qua việc cấp phát tờ rơi, in pano, phát thanh tại 17 xã; tuyên truyền trên xe lưu động, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và báo Đảng địa phương, giúp các hộ, cá nhân kinh doanh kịp thời nắm bắt các quy định của chính sách thuế mới.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào quy chế phối hợp giữa Thuế cơ sở 3 và UBND các xã trên địa bàn, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Bám sát nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao trong tổ chức triển khai công tác quản lý thuế, đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế. Tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế; cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế. Tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin đối với người nộp thuế; kiểm tra, chống thất thu thuế, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật. Phối hợp trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, phường. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao năm 2026 và các năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Thuế cơ sở 3 và UBND các xã trên địa bàn quản lý là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thuế ở cơ sở, giúp ngành Thuế và chính quyền các địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý nguồn thu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đức Anh