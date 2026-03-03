Xúc tiến thương mại - mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản Phú Thọ

Nâng cao giá trị nông sản thông qua xúc tiến thương mại đang trở thành giải pháp trọng tâm của tỉnh Phú Thọ. Việc kết hợp quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ, triển lãm và đẩy mạnh thương mại điện tử đã giúp nhiều sản phẩm đặc trưng kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, gia tăng sức cạnh tranh và nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhờ đa dạng hóa các kênh tiêu thụ, đời sống người dân từng bước được cải thiện, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới.

HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc, xã Long Cốc thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm quảng bá giới thiệu nông sản, đạt hiệu quả cao trong mở rộng thị trường và tăng giá trị sản phẩm.

Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của các sở, ngành chức năng, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức. Các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn đầu tư xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh giúp sản phẩm địa phương có cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối lớn, tìm kiếm đối tác và mở rộng đầu ra ổn định.

HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc là một điển hình trong việc chủ động đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Ngay từ khi thành lập, HTX đã xác định đây là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển lâu dài. Nhờ tập trung nâng cao chất lượng, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và tích cực tham gia các chương trình quảng bá, sản lượng tiêu thụ của HTX tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước, giá bán sản phẩm tăng khoảng 25%.

Bà Phạm Thị Hạnh - Giám đốc HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc cho biết: Từ khi thành lập, HTX đã xác định xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững. Bên cạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, HTX chủ động tham gia các hoạt động quảng bá với sự hỗ trợ của Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, HTX xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm tại khu du lịch đồi chè Long Cốc, qua đó đưa sản phẩm đến gần hơn với du khách và người tiêu dùng trên cả nước.

Cùng với đó, tư duy sản xuất của người dân ngày càng chuyển biến tích cực. Nông dân chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm; mạnh dạn tham gia các tổ hợp tác, HTX để liên kết sản xuất, điều tiết cung cầu, hạn chế tình trạng “được mùa rớt giá”. Ngoài kênh tiêu thụ truyền thống, nhiều hộ sản xuất đã chủ động tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội để mở rộng thị trường.

Tham gia các hội chợ, triển lãm giúp các HTX, doanh nghiệp chế biến và kinh doanh nông sản có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 689 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 107 sản phẩm 4 sao, 6 sản phẩm 5 sao; số sản phẩm 3 sao tăng 567 sản phẩm so với năm 2020. Nhờ đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử, nông sản Phú Thọ từng bước xây dựng được thị trường ổn định, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Sàn giao dịch điện tử của tỉnh thường xuyên cập nhật các sản phẩm nông sản giúp các doanh nghiệp, chủ thể sản xuất quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo khách hàng.

Song song với các kênh truyền thống, thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu. Hàng nghìn sản phẩm đặc trưng của nông nghiệp Phú Thọ đã có mặt trên các sàn giao dịch điện tử và nền tảng mạng xã hội. Việc ứng dụng công nghệ số giúp mở rộng thị trường không giới hạn về địa lý, tiết kiệm chi phí trung gian và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều chủ thể sản xuất đã chủ động livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm trực tuyến và xây dựng kênh phân phối riêng, từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại.

Bên cạnh các hình thức truyền thống, hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các sàn giao dịch điện tử như: giaothuong.net, phuthoshop.vn, voso, phutho.idfood.net, facebook, zalo, ticktok... giúp các hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, tương tác với đông đảo khách hàng trong cả nước.

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp các chủ thể thuận lợi trong việc tiêu thụ nông sản qua các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu sản phẩm.

Ông Đặng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Ngành Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, HTX kết nối đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cũng sẽ phối hợp với các địa phương, nhà tổ chức sự kiện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá nông sản tại các sự kiện liên quan.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về xuất khẩu sản phẩm hàng hóa; xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử; xây dựng danh mục sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm; tăng cường tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại, thiết kế mẫu mã bao bì, tập huấn về thương mại điện tử; livestream bán hàng trên nền tảng số... Qua đó, tiếp tục nâng cao giá trị nông sản Phú Thọ, phát triển nông nghiệp giá trị cao, bền vững.

Quân Lâm