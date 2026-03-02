Hỗ trợ chăn nuôi giống gà quý trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh

Gà nhiều cựa là một trong những loài gà quý trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh từ thời đại Hùng Vương. Đây là sản vật quý, giúp đồng bào các địa phương phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Tại xã Tân Sơn, UBND xã đã giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công làm chủ đầu tư thực hiện Dự án chăn nuôi gà nhiều cựa nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Gà nhiều cựa Tân Sơn là sản vật quý, giúp đồng bào địa phương phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Dự án được triển khai từ tháng 10/2025 với sự tham gia của 10 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ sản xuất kinh doanh giỏi, là thành viên tổ sản xuất cộng đồng chăn nuôi gà nhiều cựa xã Tân Sơn.

Gà nhiều cựa có giá trị kinh tế cao, được người tiêu dùng ưa chuộng

Ông Nguyễn Văn Trọng, người dân khu 6 là một trong những hộ được nhận nuôi gà nhiều cựa từ dự án với 100 con gà được cấp có trọng lượng từ 0,3 đến 0,4 kg/con, thuốc thú y và 17 bao cám.

Ông Nguyễn Văn Trọng là một trong những hộ tham gia dự án nuôi gà quý nhiều cựa tại xã Tân Sơn.

Ông Trọng cho biết: Có kinh nghiệm nuôi gà nhiều năm, nhưng khi được nhận nuôi gà theo dự án, chúng tôi vẫn phải tham gia lớp tập huấn kỹ thuật về cách chăm sóc, xây dựng chuồng trại, phòng bệnh cho gà, phương pháp cho gà ăn bổ sung các loại thức ăn theo mùa... nhằm đảm bảo gà tăng trưởng về trọng lượng và chất lượng thịt.

Gà nhiều cựa ở xã Tân Sơn thường có kích thước nhỏ, thịt chắc, thơm ngon.

Các hộ dân chăm sóc, nuôi gà nhiều cựa từ dự án đã thực hiện theo đúng hướng dẫn, kết hợp hình thức bán chăn thả và sử dụng một số loại thảo dược truyền thống như lá rau mơ, lá ổi, tỏi, lá diếp cá để phòng bệnh cho gà. Đồng thời bổ sung thức ăn từ cám ngô, cám gạo, sắn và rau xanh, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Bà Nguyễn Thị Sinh chăm sóc đàn gà nhiều cựa.

Bà Nguyễn Thị Sinh ở khu 6, xã Tân Sơn chia sẻ: Để gà nhiều cựa sinh trưởng và phát triển tốt, hằng ngày nước uống cho gà được lấy từ nước giếng, sau đó đun sôi cùng với lá ổi, gừng và một số loại lá khác nhằm phòng bệnh cho gà. Bên cạnh đó, thức ăn cho gà được xay từ các loại rau xanh, cám mảnh.

Thức ăn từ cám được kết hợp với các loại rau xanh và một số thảo dược khác nhằm đảm bảo cho đàn gà phát triển tốt.

Dự án chăn nuôi gà nhiều cựa với tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 188 triệu đồng. Bao gồm hỗ trợ 1.000 con giống gà nhiều cựa với trọng lượng từ 0,3 đến 0,4 kg/con; thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và tập huấn kỹ thuật cho 10 hộ dân (mỗi hộ 100 con giống) tại khu 6 tham gia. Dự kiến đến tháng 6/2026, dự án sẽ kết thúc.

Đồng chí Phạm Duy Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Sơn cho biết: Đến nay, dự án chăn nuôi gà nhiều cựa của xã đã được triển khai đúng quy định, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. Qua kiểm tra thường xuyên cho thấy, đàn gà giống khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt, đạt trọng lượng trung bình khoảng 1,4 kg/con, tỷ lệ sống đạt 92%.

Theo đồng chí Phạm Duy Hiếu, xã Tân Sơn và các xã lân cận thuộc huyện Tân Sơn cũ là nơi duy nhất nuôi gà nhiều cựa trên toàn quốc với khoảng trên 30.000 con/năm, trong đó có nhiều hộ nuôi tập trung từ 300 - 500 con trở lên, còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ xen kẽ với gà ta thả vườn.

“Trước kia, người dân nơi đây chưa biết rõ về giá trị loài gà nhiều cựa, chỉ chăn thả tự nhiên, không chăm sóc đúng kỹ thuật và phòng bệnh nên giống gà này có nguy cơ tuyệt chủng. Chính vì vậy, thời gian qua, việc bảo tồn và phát triển giống gà quý này được các sở, ngành, địa phương triển khai thông qua nhiều dự án. Nhờ đó, giống gà quý đã được phục hồi, nhân đàn và phát triển rộng rãi. Nhiều gia đình đã làm giàu từ giống gà này” - đồng chí Phạm Duy Hiếu thông tin.

Dự án chăn nuôi gà nhiều cựa của xã Tân Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một cú hích về kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao nhận thức về chăn nuôi an toàn, tận dụng tiềm năng đồi rừng để mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo tồn và phát triển thương hiệu gà nhiều cựa Tân Sơn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

