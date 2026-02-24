Quyết liệt bố trí Chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương trong năm 2026

Nhiều địa phương tiếp tục thực hiện bố trí chức danh Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương.

Tỉnh ủy Đồng Tháp trao quyết định bố trí Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 24.2, thực hiện Kết luận 210-KL/TW của Trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, nhiều địa phương tiếp tục triển khai bố trí chức danh Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương.

Trong đó Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành chương trình hành động yêu cầu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó có các hội quần chúng, các thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách.

Theo chương trình hành động này, Khánh Hòa sẽ tiếp tục tập trung bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã để tăng cường năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở;

Tiếp tục thực hiện việc bố trí chức danh bí thư cấp uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân không phải là người địa phương tại cấp xã theo đúng chỉ đạo của Trung ương; duy trì bố trí 100% chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp xã không phải là người địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp trước đó cũng công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định 16 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu 15 đồng chí bầu chức Chủ tịch UBND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động này nhằm triển khai thực hiện chủ trương bố trí Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương; đồng thời, không tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã.

Việc thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các quy định về công tác cán bộ các cấp cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 được Đảng ủy Chính phủ quán triệt tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ ngày 11.1.

Trong đó sẽ triển khai các quy định mới theo chủ trương đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo không là người địa phương.

Tại Kết luận 210-KL/TW năm 2025, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra... không phải là người địa phương;

Đồng thời nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu các ngành, lĩnh vực: Kiểm sát, tòa án, thuế cấp tỉnh không phải là người địa phương. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập, sơ hở trong công tác cán bộ.

Nguồn laodong.vn