Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới Bính Ngọ 2026

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch) - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Tỉnh ủy Phú Thọ trang trọng tổ chức Lễ chào cờ chào năm mới Bính Ngọ 2026, tạo không khí thiêng liêng, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khí thế thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026.

Nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào, lòng trung thành và ý chí bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Trì.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức các Ban Xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham dự buổi Lễ.

Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trọng thể, khi Quốc kỳ tung bay trên kỳ đài tại Công viên Văn Lang, lời hát Quốc ca vang lên hùng tráng, thể hiện niềm tự hào, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đối với Tổ quốc.

Đây không chỉ là nghi thức mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm niềm tin và quyết tâm bước vào năm mới với khí thế mới, động lực mới.

Giai điệu Quốc ca vang vọng, hòa cùng tiếng hát đồng thanh của các lực lượng tham dự.

Việc tổ chức Lễ chào cờ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào năm 2026 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đinh Vũ