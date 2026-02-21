Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

{title}
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.
Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.
Treo cờ dịp lễ tết tại Ninh Giang, Hải Phòng.
Bên cạnh đó, Điều 111 quy định mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
Dựa trên quy định này, Bộ Nội vụ đã có thông báo về lịch nghỉ dịp lễ, tết, trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể:
Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày
Năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.
Dịp 30/4 và 1/5: Nghỉ 4 ngày
Hai ngày lễ lớn là 30/4 và 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).
Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4. Do đó, với những người có kế hoạch đi chơi xa có thể cân nhắc xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này.
Theo Điều 113 của Bộ luật Lao động, lịch nghỉ hằng năm do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động và phải thông báo trước. Người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ phép thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.
Vì vậy, nếu còn ngày phép năm hoặc được doanh nghiệp cho ứng trước phép, người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ thêm trước dịp 30/4 – 1/5 để kéo dài kỳ nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương.
Ngoài ra, hai bên cũng có thể thỏa thuận nghỉ không lương theo Điều 115. Tuy nhiên, nếu nội quy lao động của doanh nghiệp quy định không cho phép nghỉ vào ngày liền kề trước kỳ nghỉ lễ, người lao động phải tuân thủ. Việc chấp thuận nghỉ phép vẫn dựa trên nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên và phù hợp với nội quy công ty.
