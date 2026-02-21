Xã hội
Một số lưu ý khi di chuyển về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người dân từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại Hà Nội. Để lộ trình quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ...

Theo baotintuc.vn


 Từ khóa: phòng CSGT Hà nội Nghỉ tết nguyên đán dân Giờ cao điểm trở lại kỳ nghỉ an toàn cửa ngõ chủ
Ngày Xuân đi lễ chùa

Ngày Xuân đi lễ chùa
2026-02-20 11:51:00

baophutho.vn Trong tâm thức người Việt, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng....

An cư - khởi đầu của mùa Xuân mới

An cư - khởi đầu của mùa Xuân mới
2026-02-19 16:30:00

baophutho.vn Giữa khoảng đất trống còn lấm tấm bùn non ở phường Thanh Miếu, một khối bê tông cao tầng nhích lên từng ngày. Tiếng máy khoan vang đều, tiếng...

