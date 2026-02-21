Một số lưu ý khi di chuyển về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

2026-02-21 13:30:00 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.

Bức tranh lương 2026: Khu vực công tăng mạnh phụ cấp, doanh nghiệp...

2026-02-21 11:31:00 Trong khi khu vực công tập trung cải thiện thu nhập thông qua tăng lương cơ sở, phụ cấp, khu vực tư nhân hướng tới đãi ngộ toàn diện, kết hợp giữa thu nhập cạnh tranh và cơ hội...

Nhân dân xã Đoan Hùng chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ vận hành...

2026-02-21 09:28:00 baophutho.vn Chiều 20/2, đông đảo Nhân dân, tổ chức đoàn thể các khu dân cư số 2, 4, 5, 7, 8, xã Đoan Hùng đã đến chúc Tết, thăm hỏi và tặng quà động viên...

Thời tiết ngày 21/2: Bắc Bộ lạnh về đêm, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ

2026-02-21 07:03:00 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/2, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ vào trưa chiều, tuy nhiên khu...

Ngày Xuân đi lễ chùa

2026-02-20 11:51:00 baophutho.vn Trong tâm thức người Việt, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng....

Thời tiết ngày 20/2 (mùng 4 Tết): Bắc Bộ đêm và sáng rét, Nam Bộ...

2026-02-20 07:28:00 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết phổ biến có mưa vài...