Thời tiết ngày 21/2: Bắc Bộ lạnh về đêm, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/2, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ vào trưa chiều, tuy nhiên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng sớm.

Tại Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, một số nơi xuất hiện mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, sáng sớm và ban đêm trời vẫn lạnh, người dân cần lưu ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có hình thái thời tiết tương tự. Sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng phía Bắc khu vực này, sáng và đêm trời lạnh. Điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông vào sáng sớm.

Người dân du Xuân, lưu lại khoảnh khắc và tận hưởng không khí Tết. Ảnh: TTXVN

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc khu vực có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác. Các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Đáng chú ý, Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, người dân cần bổ sung nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt.

Trên biển, gió Đông Bắc vẫn hoạt động khá mạnh. Tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 2–4 m. Trong ngày, gió có xu hướng giảm dần.

Riêng khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh, tàu thuyền hoạt động tại khu vực cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo. Từ đêm 21/2, gió trên các vùng biển tiếp tục giảm thêm, điều kiện hàng hải dần cải thiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo baotintuc.vn