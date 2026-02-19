Mùa Xuân mới của người dân vùng hồ Cánh Tạng

Những ngày Xuân nhẹ nắng, những khu tái định cư ven hồ Cánh Tạng hiện ra như một bức tranh sống động, tràn đầy sinh khí. Những tuyến đường bê tông rộng mở, nối dài giữa các dãy nhà hai tầng khang trang, sạch sẽ. Trước mỗi mái hiên, lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay, gợi cảm giác bình yên, no ấm. Không gian sống hôm nay mang hơi thở hiện đại, đồng bộ, phản chiếu niềm vui “an cư” và sự vững tin của người dân vào tương lai ổn định trên mảnh đất mới.

Người dân khu Tái định cư xóm Nhụn, xã Yên Phú bên những khôi nhà mới khang trang.

Ít ai hình dung được rằng, chỉ vài năm trước, gần 600 hộ dân nơi đây còn sinh sống rải rác trên các sườn núi, ven vùng lòng hồ Cánh Tạng thuộc các xã Yên Phú, Vân Nghĩa, Bình Hẻm với sự vất vả: Nhà cửa thưa thớt, giao thông cách trở khiến việc giao thương, học hành, chăm sóc y tế gặp muôn vàn khó khăn.

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được triển khai vì lợi ích chung lâu dài, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện rời nơi ở cũ, nhường đất cho công trình mang ý nghĩa chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, phát triển sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống vùng hạ du. Các hộ dân được di rời ra nơi ở mới tại 8 khu tái định cư, họ được bố trí đất ở rộng rãi, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, điện, đường, trường, trạm đầy đủ hơn, tạo nền móng vững chắc cho cuộc sống mới.

Những mái nhà ven hồ Cánh Tạng.

Những ngôi nhà kiên cố dần thay thế mái nhà sàn cũ kỹ, xóa đi nỗi lo mưa bão, sạt lở. Giao thông thuận lợi mở ra nhiều cơ hội học tập, làm ăn. Người dân sống quần tụ, các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng được duy trì đều đặn, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Sinh kế cũng từng bước đa dạng hơn với các nghề đan lát thủ công, trồng rừng, chăn nuôi, hay tham gia lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao, nhiều khu tái định cư đã không còn hộ nghèo.

Hệ thống đường giao thông thuận tiện tại khu Tái định cư mới hồ Cánh Tạng.

Theo anh Bùi Văn Chiểm - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Tái định cư xóm Nhụn, xã Yên Phú: Không chỉ là nơi “an cư”, khu dân cư hồ Cánh Tạng là nơi “lập nghiệp”, người dân có thể phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, tạo việc làm và nguồn thu nhập.

Từ những con đường mới, những mái nhà mới, một cộng đồng mới đang từng ngày hình thành bên hồ Cánh Tạng, nơi người dân không chỉ ổn định cuộc sống hôm nay, mà còn nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững, gắn bó lâu dài với quê hương mới của mình.

Hồng Trung