Phú Thọ công bố kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025

Ngày 13/2, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục ban hành thông báo về kết quả thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục năm 2025.
Cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Việt Trì vui đón Tết.
Kỳ tuyển dụng được thực hiện căn cứ các quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ, cùng Kế hoạch số 9948/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh về tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.
Kết quả thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành (Xem Danh sách chi tiết tại đây) Thong_bao_KQ_vong_2_xet_tuyen.pdf
Hội đồng tuyển dụng đề nghị các thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin về đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng. Nếu có sai sót, thí sinh báo ngay về Hội đồng tuyển dụng viên chức để kịp thời điều chỉnh (thông tin đề nghị điều chỉnh báo trước ngày 25/02/2026).
Về phúc khảo bài thi vòng 2, thời gian tiếp nhận đơn kéo dài 15 ngày, từ ngày 13/2 đến hết ngày 27/2 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết).
Lệ phí phúc khảo là 150.000 đồng/bài thi.
Đơn đề nghị phúc khảo được gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT (địa chỉ: số 1166, đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ).
Hiền Mai
