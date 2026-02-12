Bản Nguyên quan tâm dạy và học ngoại ngữ

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đặc biệt khi mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được xác định trong lộ trình dài hạn, đổi mới dạy và học ngoại ngữ đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành Giáo dục. Tại xã Bản Nguyên, việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh được các nhà trường quan tâm, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm trang bị cho học sinh hành trang tri thức, kỹ năng hội nhập ngay từ bậc học nền tảng.

Trường Tiểu học Bản Nguyên 1 đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.

Những năm qua, công tác giáo dục trên địa bàn xã Bản Nguyên luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn. Hiện toàn xã có 293 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong biên chế, gồm 28 cán bộ quản lý (11 hiệu trưởng, 16 phó hiệu trưởng), 248 giáo viên và 17 nhân viên; cùng với đó là 70 giáo viên hợp đồng đang trực tiếp tham gia giảng dạy. Đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Riêng đối với môn tiếng Anh, xã hiện có 21 giáo viên, trong đó bậc THCS có 10 giáo viên và 11 giáo viên ở bậc tiểu học, cơ bản đáp ứng đủ về số lượng so với nhu cầu. Đây là lực lượng nòng cốt để triển khai hiệu quả chương trình ngoại ngữ theo định hướng đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở địa phương.

Trường Tiểu học Bản Nguyên 1 được xem là điểm sáng trong đổi mới dạy và học tiếng Anh. Năm học 2025-2026, nhà trường có 20 giáo viên, trong đó có 2 giáo viên tiếng Anh đều tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ, đạt chuẩn năng lực theo quy định. Đây là điều kiện quan trọng để nhà trường triển khai hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm. Thầy giáo Lại Xuân Trường - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chương trình tiếng Anh được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng khối lớp. Đối với khối 1 và 2, học sinh được học tiếng Anh theo hình thức tự chọn với bộ tài liệu I Learn Smart Start, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe và nói. Kết quả học tập được đánh giá thường xuyên và định kỳ, tạo động lực để học sinh hình thành hứng thú với ngoại ngữ ngay từ những năm đầu tiểu học. Với các khối 3, 4, 5, nhà trường triển khai chương trình bắt buộc, tập trung phát triển đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp học sinh có nền tảng vững chắc theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông”.

Một trong những cách làm sáng tạo, được duy trì nhiều năm qua tại Trường Tiểu học Bản Nguyên 1 là đưa tiếng Anh vào sinh hoạt tập thể. Trong tiết chào cờ đầu tuần, khoảng 1/3 thời lượng được dành cho học sinh trình bày bài nói tiếng Anh theo các chủ đề gần gũi với lứa tuổi. Hoạt động này không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tăng sự tự tin trước đám đông mà còn tạo môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, tự nhiên, góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với môn học. Những đổi mới trong dạy học tiếng Anh đã mang lại hiệu quả rõ nét. Hai năm học gần đây, Trường Tiểu học Bản Nguyên 1 đều có học sinh đạt Huy chương cấp quốc gia tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE).

Nhất quán quan điểm không liên kết với các trung tâm dạy ngoại ngữ bên ngoài để vào trường giảng dạy, tăng chi phí cho người học, Trường THCS Cao Xá quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu môn học tiếng Anh của học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng cho biết: Năm học này, trường có 35 giáo viên, trong đó 5 giáo viên tiếng Anh đều là biên chế. Nhà trường xác định tiếng Anh là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội trong tương lai cho học sinh. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, tạo môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, các phòng học tiếng Anh cũng được trang bị đầy đủ máy tính, lắp đặt màn hình thông minh giúp hỗ trợ giáo viên, học sinh dễ dàng truyền tải và lĩnh hội kiến thức đầy đủ nhất”.

Từ thực tiễn cho thấy, khi đội ngũ giáo viên được quan tâm, chương trình giảng dạy được tổ chức linh hoạt, phương pháp đổi mới phù hợp với lứa tuổi, việc dạy và học tiếng Anh sẽ đạt hiệu quả thiết thực. Trong lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, sự chủ động từ cơ sở giữ vai trò then chốt. Với nền tảng đội ngũ, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và những mô hình hiệu quả bước đầu, Bản Nguyên đang từng bước khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung