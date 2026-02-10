Phú Thọ chọn Tiếng Anh là môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

{title}
{publish}
{head}
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và lớp 10 THPT, GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027.
Học sinh lớp 9, Trường THCS Vân Cơ, phường Nông Trang tích cực ôn thi vào lớp 10.
Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh dự kiến tổ chức thi trong hai ngày 1-2/6/2026. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào các Trường THPT Chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 3/6/2026. Công tác tuyển sinh toàn tỉnh dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2026, bảo đảm ổn định để chuẩn bị cho năm học mới.
Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên, thí sinh làm ba bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó, môn Toán thi 120 phút, kết hợp 30% trắc nghiệm và 70% tự luận; Ngữ văn thi 120 phút với hình thức tự luận; Tiếng Anh thi 60 phút, 100% trắc nghiệm.
Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là lớp 9.
Mỗi thí sinh được đăng kí tối đa 2 nguyện vọng (NV) dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh (không tính nguyện vọng xét tuyển vào các trường chuyên biệt là trường THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú nếu đủ điều kiện) xếp theo thứ tự NV1, NV2. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi kết thúc thời điểm đăng kí theo quy định.
Thí sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2; thí sinh không trúng tuyển NV 1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường đăng kí ít nhất 1,0 điểm.
Tuyển sinh lớp 10 các trường THPT chuyên, điều kiện là thí sinh có kết quả rèn luyện và học tập cả năm học lớp 9 từ Khá trở lên. Tuyển sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú theo hình thức xét tuyển.
Với việc công bố sớm phương án tuyển sinh đầu cấp sẽ giúp phụ huynh và học sinh trên địa bàn tỉnh chủ động hơn trong việc ôn tập, định hướng học tập, lựa chọn trường phù hợp cho năm học mới.
Hiền Mai
baophutho.vn Kỳ thi ASMO ( Asian Science and Mathematics Olympiad) năm học 2025 - 2026 ghi nhận thành tích đáng khích lệ của học sinh Trường THCS Văn Lang...
Trải nghiệm Tết xưa
Các nhà giáo cho rằng, những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 tác động mạnh mẽ đến việc học và lựa chọn nguyện vọng xét tuyển của học sinh. Những điều chỉnh nếu...
baophutho.vn Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2025–2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức đã kết thúc, ghi nhận 216 thầy, cô...
baophutho.vn Sáng 9/2, tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm...
Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt điều chỉnh đáng chú ý so với năm 2025. Tuy nhiên, những thay đổi này đã làm lộ rõ các vấn đề về công...
baophutho.vn Sáng 9/2, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Chương trình vinh danh, khen thưởng học sinh đoạt giải và giáo viên...