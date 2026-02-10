Phú Thọ chọn Tiếng Anh là môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và lớp 10 THPT, GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027.

Học sinh lớp 9, Trường THCS Vân Cơ, phường Nông Trang tích cực ôn thi vào lớp 10.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh dự kiến tổ chức thi trong hai ngày 1-2/6/2026. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào các Trường THPT Chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 3/6/2026. Công tác tuyển sinh toàn tỉnh dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2026, bảo đảm ổn định để chuẩn bị cho năm học mới.

Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên, thí sinh làm ba bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó, môn Toán thi 120 phút, kết hợp 30% trắc nghiệm và 70% tự luận; Ngữ văn thi 120 phút với hình thức tự luận; Tiếng Anh thi 60 phút, 100% trắc nghiệm.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là lớp 9.

Mỗi thí sinh được đăng kí tối đa 2 nguyện vọng (NV) dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh (không tính nguyện vọng xét tuyển vào các trường chuyên biệt là trường THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú nếu đủ điều kiện) xếp theo thứ tự NV1, NV2. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi kết thúc thời điểm đăng kí theo quy định.

Thí sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2; thí sinh không trúng tuyển NV 1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường đăng kí ít nhất 1,0 điểm.

Tuyển sinh lớp 10 các trường THPT chuyên, điều kiện là thí sinh có kết quả rèn luyện và học tập cả năm học lớp 9 từ Khá trở lên. Tuyển sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú theo hình thức xét tuyển.

Với việc công bố sớm phương án tuyển sinh đầu cấp sẽ giúp phụ huynh và học sinh trên địa bàn tỉnh chủ động hơn trong việc ôn tập, định hướng học tập, lựa chọn trường phù hợp cho năm học mới.

Hiền Mai