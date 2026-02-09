11 giáo viên đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

{title}
Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2025–2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức đã kết thúc, ghi nhận 216 thầy, cô giáo được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh. Trong đó có 11 giáo viên xuất sắc đạt giải Nhất ở các môn: Ngữ văn, Lịch sử và Vật lí.
Cô Phạm Thùy Dương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh.
Cô Đoàn Thanh Nga, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh
Ở môn Ngữ văn, có 5 giáo viên đạt giải Nhất, gồm các cô: Cao Thị Hà (Trường THPT Kim Ngọc), Phạm Thùy Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương), Hà Thị Liên (Trường THPT Nguyễn Viết Xuân), Phan Thị Thuyên (Trường THPT Sáng Sơn) và Ninh Phương Nga (Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ).
Cô giáo Cao Thị Hà, Trường THPT Kim Ngọc
Cô Hà Thị Liên, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Cô giáo Phan Thị Thuyên,Trường THPT Sáng Sơn
Cô Phùng Thị Ngọc Bích, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh.
Thầy Bùi Xuân Nhật ,Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh
Môn Lịch sử có 3 giáo viên đạt giải Nhất, gồm: cô Phùng Thị Ngọc Bích (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc), thầy Bùi Xuân Nhật (Trường THPT Chuyên Hùng Vương) và cô Nguyễn Thị Tuấn (Trường THPT Nguyễn Viết Xuân).
Cô Nguyễn Thị Tuấn, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Cô Ninh Phương Nga , Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh.
Ở môn Vật lí, 3 giáo viên đạt giải Nhất là: cô Đoàn Thanh Nga (Trường THPT Chuyên Hùng Vương), thầy Tô Thế Long (Trường THPT Nguyễn Viết Xuân) và thầy Đỗ Trương Long (Trường THPT Công Nghiệp).
Thầy giáo Tô Thế Long, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Thầy giáo Đỗ Trương Long, Trường THPT Công Nghiệp
Hội thi là hoạt động chuyên môn quan trọng, góp phần phát hiện, tôn vinh đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Hiền Mai
