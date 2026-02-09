Vinh danh học sinh giỏi quốc gia và giáo viên bồi dưỡng năm học 2024 - 2025

{title}
Sáng 9/2, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Chương trình vinh danh, khen thưởng học sinh đoạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia năm học 2024 - 2025.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Ngân hàng Lộc Phát trao quà tặng các giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh.
Tại chương trình, 80 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT và Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; 64 giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đã được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhận phần thưởng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực không ngừng, tinh thần say mê học tập, nghiên cứu khoa học và ý chí vươn lên của các em học sinh. Đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Ngân hàng Lộc Phát trao quà tặng các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi.
Chương trình không chỉ mang ý nghĩa động viên, khích lệ kịp thời đối với học sinh và giáo viên mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.
Lê Minh
