Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang thăm, chúc Tết Đảng ủy phường Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Ngày 4/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy phường Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng đoàn công tác chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hòa Bình.

Tại phường Hòa Bình, sau khi nghe lãnh đạo phường báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hòa Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt được.

Đồng chí đánh giá cao sự cố gắng của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường Hòa Bình thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần gần dân, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân; tăng cường đoàn kết, nhất là chủ động xây dựng khối đoàn kết thống nhất để tạo sức mạnh tổng hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí chúc toàn thể cán bộ và Nhân dân phường Hòa Bình sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đã báo cáo kết quả công tác khám, chữa bệnh năm 2025 và kế hoạch khám, chữa bệnh dịp lễ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, trong năm 2025, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã tập trung, huy động nhân lực, vật lực cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, cơ bản chăm lo đầy đủ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị.

Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật mới trong điều trị. Để đảm bảo việc khám chữa bệnh cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2026, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và phân công lịch trực cấp cứu và điều trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chúc Tết và động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Tại đây, đồng chí Bùi Văn Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện; đồng thời chia sẻ những khó khăn, áp lực trong công tác khám, chữa bệnh.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện từng bước được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới 2026, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện; tin tưởng Bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, y đức và chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Y tế tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị Bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ; tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên trong chuyển giao kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Mạnh Hùng