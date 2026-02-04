Kiểm tra công tác bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 4/2, Đoàn công tác do đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường và cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đoàn công tác đã tới kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Khánh Tùng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ và làm việc với các phường Vân Phú, Nông Trang - nơi có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân dịp trước, trong và sau Tết.

Các địa phương đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo 389, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bình ổn thị trường và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ làm việc tại phường Vân Phú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong dịp cao điểm Tết, các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Đồng chí giao Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động các doanh nghiệp nhiều sức khỏe, khí thế mới và đạt nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Duy Thành