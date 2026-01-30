Đại công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu: Nơi Tết đến sớm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều bản làng ven lòng hồ Hòa Bình đã rục rịch gói bánh chưng, sắm sửa đào quất thì giữa đại ngàn, Tết dường như đến sớm hơn trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Không phải bằng sắc xuân quen thuộc mà bằng ánh đèn công trường bật sáng suốt đêm; bằng tiếng máy khoan nhồi xuyên đá; bằng nhịp làm việc hối hả của hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang căng mình chạy đua với thời gian, tiến độ công trình...

Trên công trường thi công trụ P8 cầu Hòa Sơn những ngày giáp tết không khí lao động luôn khẩn trương, hối hả của hàng trăm kỹ sư, công nhân

Ánh đèn không tắt trên công trường cầu Hòa Sơn

Theo kỹ sư Nguyễn Đình Đại - Phó Giám đốc Ban điều hành thi công cầu Hòa Sơn, Công ty xây dựng Trung Chính trên con tàu chở khách rẽ sóng từ khi sương sớm vẫn bảng lảng trên mặt hồ, chúng tôi đến với công trường thi công các trụ cầu Hòa Sơn, thuộc địa phận xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ.

Trên mặt nước mênh mang, công trường thi công trụ P8, P9 cầu Hòa Sơn hiện lên như một đại công trường nổi. Những sà lan chở vật liệu lặng lẽ rẽ sóng trong sương sớm, mang theo thép, xi măng, thiết bị đặc chủng phục vụ thi công. Khi nhiều gia đình đã bắt đầu đếm ngược từng ngày chờ Tết, thì ở đây, thời gian được tính bằng từng ca làm việc, từng mũi khoan chạm sâu vào lòng đá.

Trên mặt nước mênh mang, công trường thi công trụ P8, P9 cầu Hòa Sơn hiện lên như một đại công trường nổi.

Tại công trường thi công trụ cầu Hòa Sơn được xem là điểm nhấn quan trọng nhất của tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang có khoảng 200 công nhân đang làm việc liên tục ngày đêm. Theo kỹ sư Nguyễn Đình Đại, trên công trường chia thành 2 ca gồm: Ca ngày từ 6h đến 16h; ca đêm từ 16h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Giữa núi rừng và lòng hồ, ánh đèn cao áp soi rõ từng chuyển động của những người thợ đang hối hả vào ca trên công trường.

Cầu Hòa Sơn được khởi công ngày 15/4/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Đây là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam, với khẩu độ lên tới 550 m, tổng chiều dài toàn tuyến cầu và đường dẫn vượt hơn 1km. Trong tổng thể dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, cầu Hòa Sơn không chỉ là điểm nhấn về mặt kỹ thuật mà còn được xác định là “nút thắt tiến độ” mang tính quyết định đối với toàn dự án.

Giữa công trường thi công sôi động, kỹ sư Nguyễn Đình Đại, với chất giọng đặc trưng của người miền Trung, phải nói lớn át tiếng ồn của các loại máy khoan, cắt, đục. Anh cho biết, trong 16 năm gắn bó với nghề, từng tham gia thi công hơn 10 cây cầu lớn nhỏ trên khắp cả nước, song chưa có công trình nào có quy mô và mức độ phức tạp như cầu Hòa Sơn. “Mục tiêu lớn nhất hiện nay là bảo đảm vượt lũ năm 2026. Khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình tích nước, mực nước dâng cao nhất thì mố cầu phải vượt trên mặt nước”, kỹ sư Nguyễn Đình Đại nhấn mạnh.

Kỹ sư Nguyễn Đình Đại - Phó Giám đốc Ban điều hành thi công cầu Hòa Sơn, Công ty xây dựng Trung Chính (phải) luôn có mặt trên công trường động viên anh em công nhân.

Thi công cầu Hòa Sơn là chuỗi ngày đối mặt với nhiều điều kiện khắc nghiệt. Mực nước lòng hồ Hòa Bình biến động liên tục, trong khi địa hình núi cao, hiểm trở khiến giao thông đường bộ hầu như không thể tiếp cận. Toàn bộ vật liệu và các thiết bị chuyên dụng, có trọng lượng lên tới hàng trăm tấn, đều phải vận chuyển hoàn toàn bằng đường thủy.

Bên cạnh đó, điều kiện địa chất tại khu vực thi công được đánh giá đặc biệt phức tạp, lớp đá nền cứng hơn bình thường. Mỗi mũi khoan nhồi tại các trụ, mố cầu phải mất từ 4-5 ngày mới hoàn thành. Tính trung bình, để hoàn tất một trụ mố cầu, từ khoan nhồi, hạ lồng thép đến đổ bê tông, cần từ 8 đến 10 ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Nếu gặp bất lợi về thời tiết, thời gian thi công có thể kéo dài gấp hai, thậm chí gấp ba lần.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực triển khai hai móng trụ tháp chính P8 và P9 - hạng mục được xem là “trái tim” của cầu Hòa Sơn. Mỗi móng trụ gồm 45 cọc khoan nhồi, độ sâu 82m, đường kính 2,3m. Để bảo đảm tiến độ, lực lượng công nhân phải làm việc xuyên ngày đêm, bám sát công trường.

“Anh em chủ yếu xa nhà, xa quê. Dịp Tết vẫn được nghỉ nhưng thay nhau nghỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều cố gắng bám công trường để hướng tới mục tiêu bảo đảm vượt lũ năm 2026”, kỹ sư Nguyễn Đình Đại chia sẻ.

Cầu Hòa Sơn được coi là “trái tim” của dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Ở tổ giám sát thi công, kỹ sư Phan Trung Thảo, tổ trưởng tổ giám sát thi công với 15 năm kinh nghiệm cùng 26 anh em túc trực từng công đoạn. Trong tổ có nhiều công nhân đã gắn bó với nghề từ 15-16 năm. Với họ, chuyện đón Tết trên công trường đã trở nên quen thuộc. Anh Thảo nhớ lại cái Tết năm 2016 khi đang thi công cầu Bến Lức. “Xa nhà, nhưng anh em quây quần, tự gói bánh chưng, cái Tết vẫn ấm”, anh kể.

Còn với kỹ sư Nguyễn Đình Đại, cái Tết đáng nhớ nhất khi anh đang làm việc tại công trường cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng đúng giai đoạn thi công cao điểm. “Xa gia đình, nhưng tình cảm đồng nghiệp khiến mình không thấy lạc lõng trong những ngày Tết”, anh nói.

Tết sớm lan khắp đại công trường

Không khí Tết sớm không chỉ có ở cầu Hòa Sơn mà nó đã lan tỏa trên toàn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Gói thầu xây lắp 03 từ Km40 + 750 đến Km50 + 260 do Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm là gói thầu lớn nhất dự án, chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn toàn dự án.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiết - Giám đốc Xí nghiệp 991, Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cho biết, đơn vị đang thi công 3 cây cầu đặc biệt gồm cầu 45, cầu 49 và cầu 608. Đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công đạt khoảng 20%. Đây là 3 trong số 4 cây cầu đặc biệt của toàn dự án. Theo thiếu tá Trần Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Kỹ thuật Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thì hiếm có dự án nào hội tụ nhiều dạng công trình khó như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Ở Việt Nam có những cây cầu đặc biệt gì thì dự án này gần như có đủ: Cầu dây văng nhịp dài nhất, trụ cao nhất, địa hình thi công phức tạp nhất...

Những ngày giáp Tết, khí thế thi đua lao động trên công trường cầu Hòa Sơn đang rất khẩn trương.

Tại đoạn Km45+700 đến Km50+200, ông Đỗ Duy Thanh - tư vấn giám sát hiện trường Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long cho biết, cao điểm tại gói thầu do Công ty đảm nhận có khoảng gần 300 nhân công làm việc. Sau 6 tháng triển khai, sản lượng đạt trên 200 tỷ đồng trong tổng kế hoạch hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương gần 15% khối lượng gói thầu.

Hiện nay, đơn vị cũng đang tập trung phương tiện máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Bởi mùa khô là thời điểm “vàng” để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến cho công nhân nghỉ từ ngày 28 Tết và đến mùng 6 sẽ ra quân đồng loạt.

Những trụ cầu mới được hoàn thành đã góp phần tạo nên diện mạo cho công trình.

Tại công trường thi công cầu cạn Km44+906, anh Nguyễn Minh Thiết, cán bộ kỹ thuật Công ty Đầu tư Minh Phát, thường xuyên bám sát từng ca thi công cây cầu dài 360m với 12 nhịp. Đến nay, công trình đã hoàn thành 100% đế trụ và khoảng 50% thân trụ. Nhân lực và máy móc được huy động tối đa, công nhân làm việc 3 ca liên tục, phấn đấu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đạt 45-50% khối lượng gói thầu, hướng tới hoàn thành công trình vào tháng 10/2026.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19+000 đến Km53+000 có tổng chiều dài 34km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 10.000 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, đến tháng 1/2026, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 97%, tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt 97% kế hoạch. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

Giữa núi cao, khe sâu, nơi gió lạnh thổi hun hút từ lòng hồ, Tết đang đến sớm trên đại công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Đó là cái Tết của trách nhiệm, của quyết tâm và của những con người lặng lẽ góp mùa xuân của mình để con đường chiến lược của vùng Tây Bắc sớm thành hình, mở ra những mùa xuân dài hơn cho những vùng đất còn nhiều gian khó.

Mạnh Hùng