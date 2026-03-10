Đảm bảo an toàn, chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phú Thọ đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị với tinh thần chủ động, nghiêm túc. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, mọi khâu, mọi bước được triển khai đồng bộ, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Cử tri tìm hiểu thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Yên Lạc.

Chuẩn bị đồng bộ, bài bản từ cơ sở

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã khẩn trương kiện toàn Ủy ban bầu cử các cấp và thành lập các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra.

Tại nhiều địa phương như phường Vĩnh Yên, xã Xuân Lãng, xã Yên Lạc, xã Bình Nguyên..., việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng thời gian quy định. Các hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự, phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên.

Cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực, đồng thời chú trọng tăng tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu ngoài Đảng theo đúng hướng dẫn.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho các khu vực bỏ phiếu được triển khai chu đáo. Từ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ đến bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đều được bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri theo dõi và tham gia bỏ phiếu. Ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, phương án tổ chức bỏ phiếu lưu động cũng được xây dựng cụ thể, bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân.

Cử tri theo dõi thông tin bầu cử tại bảng niêm yết công khai, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Tính đến ngày 4/3/2026, toàn tỉnh đã ban hành 287 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với 27 thành viên, Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên và 148 Ủy ban bầu cử cấp xã.

Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 17 đại biểu được bầu; 19 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh với 85 đại biểu được bầu; 924 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với 3.062 đại biểu được bầu. Đến nay, 3.705 tổ bầu cử đã được thành lập tương ứng với 3.705 khu vực bỏ phiếu, với hơn 55.500 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Danh sách hơn 2,8 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh đã được lập và niêm yết công khai, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Công tác hiệp thương được tổ chức chặt chẽ qua ba vòng, lựa chọn danh sách chính thức 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm cơ cấu hợp lý về nữ, trẻ, dân tộc thiểu số và ngoài Đảng.

Song song đó, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các xã, phường; phần mềm quản lý bầu cử được triển khai; con dấu phục vụ công tác bầu cử được khắc và bàn giao đầy đủ.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; hàng nghìn tin, bài, phóng sự, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu được đăng tải, treo, lắp đặt; 13.500 cuốn tài liệu chuyên đề được phát hành, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa sâu rộng tinh thần ngày hội toàn dân.

Bảo đảm an toàn, phát huy quyền làm chủ của cử tri

Xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị bầu cử, Công an tỉnh và lực lượng quân sự địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ hồ sơ, tài liệu bầu cử được kiểm tra thường xuyên. Các khu vực bỏ phiếu đều được bố trí lực lượng trực, bảo vệ 24/24 giờ trong những ngày cao điểm. Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc hoặc mất an toàn tại các điểm tập trung đông người.

Lãnh đạo UBND xã Yên Lạc rà soát danh sách cử tri tại nhà văn hóa khu dân cư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định.

Tại xã Yên Lạc, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai với tinh thần chủ động, nghiêm túc. Đảng ủy, UBND xã đã thành lập Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ khu dân cư. Việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp. Việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của Nhân dân được tiến hành công khai, minh bạch.

Theo báo cáo sơ kết bước 1, xã đã thành lập 9 đơn vị bầu cử với 23 đại biểu HĐND xã được bầu; hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách 27.327 cử tri tại 15 khu vực bỏ phiếu. Qua ba vòng hiệp thương, danh sách chính thức có 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định; 100% người ứng cử được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

Xã chỉ đạo các thôn, khu dân cư niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, tạo điều kiện để Nhân dân theo dõi, tìm hiểu. Qua đó, phát huy tinh thần dân chủ, để cử tri lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Yên Lạc

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu. Các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra nắm tình hình cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp không chỉ là hoạt động chính trị - pháp lý quan trọng mà còn là ngày hội của toàn dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hoàn tất các điều kiện cần thiết để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật.

Hoàng Thủy