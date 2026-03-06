Chùa Bầu - Nơi gieo mầm hy vọng từ lòng từ bi

Giữa nhịp sống ồn ào nơi phố thị vẫn có một chốn tĩnh lặng nuôi dưỡng những mảnh đời kém may mắn. Đó là Chùa Bầu (Phật Quang Tự) tại phường Vĩnh Phúc - nơi nhiều năm qua trở thành mái nhà chung của những trẻ em mồ côi, thiếu vắng tình thân. Tại đây, các em được chăm sóc, giáo dưỡng bằng tinh thần từ bi, trí tuệ Phật giáo, trở thành những người sống nhân ái, hiếu hạnh và biết gieo điều thiện trong cuộc đời.

Dưới bàn tay nhân ái của Thượng tọa Thích Thanh Lâm cùng chư Tăng bổn tự, các em nhỏ được nuôi dưỡng, chăm sóc.

Tiếng chuông chùa hòa cùng nhịp đập yêu thương

Ẩn mình giữa những con phố đông đúc, Chùa Bầu từ lâu đã là điểm tựa tâm linh của người dân địa phương. Mỗi sáng sớm, khi thành phố còn bảng lảng sương mai, tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng lời kinh trầm bổng, đưa lòng người trở về với sự an nhiên, tĩnh tại. Thế nhưng ít ai biết, phía sau cánh cửa thiền môn ấy là câu chuyện cảm động về những đứa trẻ mồ côi tìm được mái ấm yêu thương.

Hơn 10 năm qua, Thượng tọa Thích Thanh Lâm - Trụ trì Chùa Bầu cùng chư Tăng bổn tự đã dang rộng vòng tay đón nhận, nuôi dưỡng hơn 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có em mất cha mẹ từ khi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau, có em bị bỏ lại trước cổng chùa trong một đêm mưa lạnh, có em sinh ra trong gia đình quá nghèo khó, không đủ điều kiện để tiếp tục đến trường. Mỗi em một câu chuyện, một vết thương riêng trong ký ức tuổi thơ. Khi bước qua cánh cổng chùa, các em đều được đón nhận bằng sự bao dung và yêu thương vô điều kiện.

Những ngày đầu nhận nuôi trẻ sơ sinh, các thầy gần như phải học lại từ đầu cách chăm sóc trẻ. Có thời điểm, chùa liên tiếp đón hai, ba bé cùng lúc, việc chăm sóc vô cùng vất vả. Thế nhưng, bằng sự kiên nhẫn và lòng từ bi, các thầy dần quen với từng việc nhỏ: pha sữa, thay tã, ru ngủ, đưa trẻ đi khám bệnh... Từng bước một, mái chùa trở thành ngôi nhà thực sự của các em.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng ê a học bài vang lên đều đặn. Các em nhỏ được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, được chuẩn bị sách vở, đồng phục đầy đủ. Buổi tối, dưới ánh đèn vàng ấm áp, các thầy hướng dẫn từng bài toán, nét chữ. Niềm vui của thầy không phải điều gì lớn lao, mà đơn giản là nhìn thấy các em tiến bộ từng ngày.

Chia sẻ về hành trình ấy, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết: "Điều trăn trở nhất là làm sao để các cháu không mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Chúng tôi cố gắng chăm lo mọi mặt và khi trưởng thành, dù chọn con đường nào, nhà chùa vẫn hỗ trợ để các cháu trở thành người có ích cho xã hội.”

Thầy là cha, chùa là nhà

Đối với các em nhỏ, sư thầy ở Chùa Bầu trở thành người cha, người mẹ thứ hai.

Với những đứa trẻ nơi đây, các sư thầy không chỉ là người dạy chữ, dạy lễ nghi mà còn là “người cha, người mẹ thứ hai”. Trong ánh mắt trong veo của các em là sự tin yêu và biết ơn.

Bảo Trang - một bé gái được nuôi dưỡng tại chùa chia sẻ: "Mặc dù cháu mới vào chùa nhưng cảm thấy ở đây vui. Các thầy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Ước mơ của cháu sau này trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ những người bệnh khó khăn, không phụ công các sư thầy".

Chú tiểu Quang Hải lớn lên từ mái chùa cũng bộc bạch: "Từ nhỏ cháu đã ở trong chùa. Các sư thầy giống như cha, mẹ. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để các thầy vui".

Theo chia sẻ của Sư thầy Thích Nguyên Tâm, mỗi cháu bé được nhận nuôi đều có hoàn cảnh riêng. Khi về đây, các cháu được bảo đảm điều kiện sinh hoạt đầy đủ, được học tập, vui chơi và phát triển năng khiếu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là sự giáo dưỡng về đạo đức. Nhà chùa chú trọng dạy các cháu sống biết ơn, biết yêu thương và sẻ chia. Từ những việc nhỏ như chào hỏi lễ phép, giữ gìn vệ sinh chung, đến giúp đỡ các em nhỏ hơn, tất cả đều góp phần hình thành nhân cách. Các em lớn sau giờ học thường phụ các thầy chăm sóc các em bé, quét dọn sân chùa, chuẩn bị bữa ăn. Chính trong quá trình ấy, tinh thần trách nhiệm và sự tự lập dần được nuôi dưỡng.

10 năm qua, chùa Bầu đã nuôi dưỡng hơn 100 em nhỏ. Hiện nay, chùa đang nuôi dưỡng khoảng 20 em ở nhiều độ tuổi. Nhiều em từng lớn lên từ mái chùa nay đã trưởng thành, có công việc ổn định, tự lập trong cuộc sống. Có em chọn con đường xuất gia tu học, tiếp nối hạnh nguyện phụng sự. Mỗi bước trưởng thành của các em là một niềm vui lớn đối với các sư thầy.

Tại Chùa Bầu, các em nhỏ được dạy dỗ bằng hạt giống từ bi, trưởng dưỡng bằng ánh sáng tuệ giác của Phật.

Gian nhà ngang phía bên trái sân chùa được các thầy bố trí làm phòng ngủ, phòng học cho các cháu và sạch sẽ, ngăn nắp. Các cháu học được tính kỷ luật, tự lập và tinh thần tự giác.

Trong căn phòng học nhỏ, những tấm giấy khen học sinh giỏi được treo trang trọng trên tường. Đó không chỉ là thành tích học tập mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của thầy và trò suốt nhiều năm qua.

Người dân địa phương cũng ghi nhận trẻ em ở Chùa Bầu được nuôi dạy chu đáo, ngoan ngoãn và lễ phép. Từ mái chùa bình dị ấy, những “mầm xanh” đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ.

Hơn một thập kỷ lặng lẽ trôi qua, tiếng chuông chùa vẫn đều đặn ngân vang giữa phố thị. Nhưng trong âm thanh ấy, dường như còn có cả nhịp đập của yêu thương và hy vọng. Ở nơi cửa Phật, tình người được chắt chiu qua từng bữa cơm, giấc ngủ và từng trang sách, lời dạy hiền hòa.

Từ mái chùa thanh tịnh giữa đời thường, những hạt giống từ bi được gieo xuống, âm thầm nảy mầm và lớn lên. Trong ánh sáng của trí tuệ và tình thương, những phận đời từng chịu nhiều thiệt thòi đang viết tiếp ước mơ bằng sự tự tin và niềm tin vào tương lai.

Ngọc Thắng