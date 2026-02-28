Nhịp Xuân mới ở các hợp tác xã

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ các HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến dịch vụ, mỗi lĩnh vực một đặc thù, song các HTX đều chung tâm thế chủ động, sẵn sàng cho chu kỳ sản xuất mới. Kinh tế tập thể với nòng cốt là các HTX tiếp tục giữ vai trò gắn kết sản xuất với thị trường, duy trì chuỗi cung ứng và tạo việc làm ổn định cho thành viên.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại HTX Green Food Phú Thọ (phường Việt Trì).

Giữ nhịp sản xuất từ những ngày đầu Xuân

Toàn tỉnh có khoảng 1.700 HTX đang hoạt động, riêng lĩnh vực nông nghiệp có hơn 1.100 HTX - lực lượng giữ vai trò chủ lực trong sản xuất. Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, nhịp lao động đã sớm trở lại trên đồng ruộng, thành viên kiểm tra hệ thống tưới, xuống giống lứa mới, chăm sóc diện tích đang thu hoạch.

Tại HTX Nông nghiệp Hạt giống Đất Tổ (xã Lâm Thao) có diện tích sản xuất khoảng 25ha, với đặc thù vừa sản xuất rau giống, vừa trồng rau thương phẩm cung ứng cho siêu thị, cửa hàng, một số thành viên đã ra đồng từ mùng 3 Tết để chuẩn bị nguồn hàng. Đến mùng 5 tháng Giêng, toàn bộ hoạt động sản xuất của HTX đã ổn định trở lại. Trên cánh đồng rau buổi sớm, lớp sương mỏng còn vương trên lá, bà con đã ra đồng.Giữa các luống rau xanh mướt đọng đầy sương sớm, những câu chuyện về giống rau mới, về lịch xuống lứa của từng loại rau củ được bà con trao đổi rôm rả trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt tỉa lá, chỉnh dây tưới.

Ông Phan Văn Lý - Giám đốc HTX chia sẻ: “Làm rau không thể nghỉ dài, lứa này nối lứa kia, đã xuống giống là phải tính luôn ngày cắt, ngày giao. Mình chậm vài hôm là các lứa sau sẽ dồn lại, ảnh hưởng cả chuỗi cung ứng nên năm nào bà con cũng ra đồng sớm, giữ nhịp đều cho cả vụ, cả năm. Vào việc sớm cũng là cách chúng tôi giữ uy tín với khách hàng”.

Rời cánh đồng rau ở Lâm Thao, chúng tôi đến những đồi chè đang độ bật búp sau kỳ ngủ đông. Ở HTX Sản xuất và Chế biến chè Phú Thịnh (phường Phong Châu), đồi chè ra Giêng đã đổi sắc. Sau đợt đốn cuối tháng 11, đầu tháng 12, qua gần ba tháng chăm sóc liên tục đến nay những búp chè nhú lên xanh non. Cả đồi chè như đang chờ thêm vài đợt mưa Xuân để loạt búp non vươn đều trước khi bước vào lứa hái đầu tiên.

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc HTX Sản xuất và Chế biến chè Phú Thịnh (phường Phong Châu) kiểm tra đồi chè.

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc HTX đi dọc sườn đồi, dừng lại quan sát từng nương chè, ông cúi xuống, tách nhẹ lớp lá rồi nhắc các thành viên chuẩn bị kỹ cho đợt hái tạo tán sắp tới. Chỉ vào những chồi chè còn đang ngậm sương, ông giải thích với chúng tôi: “Giai đoạn đầu năm phải căn đúng thời điểm, hái sớm quá búp chưa đủ lực, muộn quá thì ảnh hưởng lứa sau. Sản lượng giai đoạn này chưa phải mục tiêu chính, điều quan trọng là giữ cho tán chè phát triển cân đối, làm nền cho cả vụ”.

Tại các hộ chế biến, máy sao, máy vò được lau chùi, kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm. Những ngày chưa chính thức vào vụ được tận dụng để bảo dưỡng thiết bị. Trên đồi chè mầm xanh đã nhú, dưới xưởng máy móc đã sẵn sàng, tất cả đang chờ thời điểm bước vào lứa chè Xuân đầu tiên của năm.

Cũng nhịp sản xuất ấy, tại các HTX dịch vụ nông nghiệp, công việc gắn liền với đồng ruộng, thành viên ra thăm đồng, kiểm tra nguồn nước, khơi thông kênh mương, chuẩn bị vật tư cho vụ sản xuất. Mỗi phần việc được triển khai sớm để không chậm thời vụ.

Giữ mạch thị trường, nối dài chuỗi liên kết

Nếu ở đồng ruộng là câu chuyện của thời vụ, thì tại các HTX tiểu thủ công nghiệp và thương mại, trọng tâm đầu năm nằm ở nhịp thị trường. Sau cao điểm Tết, khi lượng hàng đã được tiêu thụ mạnh, các HTX bắt tay ngay vào việc rà soát tồn kho, đối chiếu đơn hàng, tính toán lại kế hoạch cho những tháng tiếp theo.

HTX Green Food Phú Thọ (phường Việt Trì) chuyên kinh doanh nông sản, đặc sản vùng miền, tiêu thụ sản phẩm của các HTX, sản phẩm OCOP mở cửa từ mùng 4 Tết. HTX kiểm đếm từng lô sản phẩm còn lại sau dịp cao điểm, phân loại theo nhóm hàng, ngành hàng. Một số mặt hàng số lượng còn ít được tổng hợp để liên hệ đặt thêm từ cơ sở liên kết.

Anh Cù Mạnh Hải - Giám đốc HTX cho biết: “Chúng tôi chủ động mở sớm để xử lý đơn, giữ nhịp giao nhận ổn định. Nếu không liên hệ đặt hàng sớm từ các cơ sở sản xuất liên kết, chuỗi cung ứng sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến cả người sản xuất lẫn tâm lý khách hàng đầu năm”.

Tại các HTX tiểu thủ công nghiệp, nhịp độ sản xuất cũng được sắp xếp lại dựa trên tư duy tối ưu hóa lao động. Xưởng chế biến, cơ sở đóng gói không còn cảnh tăng ca dồn dập như trước Tết, thay vào đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguyên liệu và thiết bị. Các tổ sản xuất bắt đầu rà soát lại nhân lực, bảo dưỡng máy móc sau một mùa hoạt động hết công suất. Việc vận hành trở lại theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước giúp các HTX tránh được tình trạng bị động trước các đơn hàng mới phát sinh đầu Xuân.

Từ sản xuất đến tiêu thụ, sự vào nhịp sớm ngay sau kỳ nghỉ Tết của các HTX không chỉ cho thấy vai trò gắn kết thiết yếu của khu vực kinh tế tập thể, mà còn giúp các HTX giữ ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm thường xuyên cho thành viên, đóng góp trực tiếp, thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nguyễn Huế