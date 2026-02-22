Giữ mùa Xuân nơi phên giậu Tổ quốc

Khi khắp các nẻo đường rộn ràng sắc đào, sắc quất, khi dòng người hối hả trở về sum họp bên gia đình, thì ở nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh) vẫn lặng lẽ bước vào “cao điểm” làm nhiệm vụ. Với các anh, Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là dịp tập trung cao độ cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ bình yên cho phên giậu Đông Bắc của Tổ quốc.

Có mặt tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi cảm nhận rõ nhịp độ khẩn trương của một trong những cửa khẩu sôi động bậc nhất cả nước. Dòng người xuất, nhập cảnh tăng đột biến; hàng hóa qua lại tấp nập; các phương tiện nối dài chờ làm thủ tục. Trong dòng chảy ấy, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh tận tụy hướng dẫn, kiểm tra giấy tờ, giải quyết thủ tục nhanh gọn, đúng quy định đã trở nên quen thuộc.

Đại úy Nguyễn Văn Thủy - Đội trưởng Đội Thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, vừa trao đổi nghiệp vụ với đồng đội, vừa chia sẻ: “Dịp Tết, lưu lượng người qua lại cửa khẩu tăng cao, trong đó có nhiều lao động, sinh viên, người dân đi làm ăn xa trở về quê. Chúng tôi xác định phải giải quyết thủ tục nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra sai sót”. Lời nói giản dị ấy phản ánh tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ nơi đây: Tạo thuận lợi tối đa cho Nhân dân, song không lơ là cảnh giác.

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái giải quyết thủ tục xuất cảnh cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng với nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Dịp cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm thường có chiều hướng gia tăng. Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết, các đối tượng tìm mọi cách đưa pháo nổ, hàng điện tử, thực phẩm không rõ nguồn gốc qua biên giới.

Thượng tá Nguyễn Quốc Nam - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết; tăng cường tuần tra, kiểm soát cả ban ngày lẫn ban đêm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Hải quan, Công an, Quản lý thị trường... Mục tiêu là giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, không để bị động, bất ngờ”.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái quán triệt nhiệm vụ trước khi tuần tra biên giới.

Theo chân tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong một đêm giáp Tết, chúng tôi mới thấu hiểu phần nào những vất vả thầm lặng. Gió sông Ka Long thổi buốt giá, từng đợt gió lùa qua bãi bồi lạnh cắt da. Ánh đèn pin quét dài trên những lối mòn, bờ kè, khu vực tập kết hàng hóa. Mỗi bước chân của các anh là một lần quan sát kỹ lưỡng, lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất. “Cuối năm, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để hoạt động. Chúng tôi phải thay nhau trực 24/24 giờ, bảo đảm khép kín địa bàn”, Thượng úy Trần Khương Văn - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chia sẻ.

Không chỉ giữ bình yên nơi cửa khẩu, những ngày Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hằng năm đã trở thành điểm hẹn nghĩa tình. Những phần quà Tết, những chiếc bánh chưng xanh, những suất học bổng được trao tận tay các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tuần tra tại ngã ba Xoáy Nguồn, sông biên giới Bắc Luân, tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi có dịp dự buổi trao quà cho gia đình bà Đinh Thị Chúc, khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh - một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhận phần quà từ tay cán bộ Đồn, bà Chúc xúc động cho biết: “Nhờ các chú bộ đội quan tâm, gia đình tôi có thêm cái Tết đủ đầy hơn”. Những cái nắm tay, ánh mắt ấm áp giữa quân và dân trong ngày xuân như xóa đi cái lạnh cuối đông, thắp lên niềm tin và sự gắn bó keo sơn nơi biên cương.

Trong khuôn viên Đồn, không khí chuẩn bị Tết cũng diễn ra đầm ấm nhưng giản dị. Những cành đào được các chiến sĩ cắm ngay ngắn trong phòng trực; mâm ngũ quả được bày trang trọng nơi phòng truyền thống. Song phía sau không khí xuân ấy là lịch trực được phân công cụ thể đến từng ca, từng chốt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ năm nay tiếp tục đón Giao thừa tại đơn vị. “Lần đầu đón Tết xa nhà, chúng tôi rất nhớ gia đình nhưng ai cũng xác định nhiệm vụ là trên hết. Khi Nhân dân vui xuân an toàn thì đó cũng là niềm vui của người lính biên phòng”, Trung úy Nguyễn Thành Trung, Huấn luyện viên chó Ma túy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chia sẻ.

Đêm Giao thừa, khi pháo hoa rực sáng, tiếng chuông điện thoại chúc Tết từ gia đình vang lên trong phòng trực, các anh vẫn chăm chú theo dõi màn hình giám sát, vẫn kiên trì bên những cột mốc, bờ kè. Tiếng chúc mừng năm mới hòa cùng tiếng gió sông, tạo nên bản hòa âm đặc biệt của mùa Xuân nơi địa đầu Tổ quốc.

Thượng tá Chu Xuân Quyết - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: “Dịp Tết, cán bộ, chiến sĩ phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ, do đó Đảng ủy, chỉ huy Đồn luôn động viên, quan tâm, chia sẻ với khó khăn của bộ đội. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, nhất là những đồng chí công tác xa gia đình. Đồn cũng tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; quan tâm thăm hỏi gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo không khí đoàn kết, ấm áp, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó đơn vị, giữ vững ý chí sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”.

Thượng tá Chu Xuân Quyết - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Xuân mới lại về trên miền biên viễn. Những chuyến xe vẫn nối dài qua cửa khẩu; những dòng người hân hoan trở về đoàn tụ; những ánh đèn tuần tra vẫn đều đặn quét sáng màn đêm. Ở nơi phên giậu Tổ quốc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang ngày đêm bền bỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Giữa nhịp sống sôi động ở đô thị cửa khẩu, những người lính quân hàm xanh vững vàng, tận tụy thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Xuân có thể đến và đi, nhưng tinh thần trách nhiệm, ý chí canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi các anh sẽ mãi vẹn nguyên như những cột mốc sừng sững giữa đất trời biên cương.

Theo Báo Quân đội nhân dân