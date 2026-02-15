Niềm vui trọn vẹn của những người con xa xứ

Dù cách xa vạn dặm trùng khơi, dù sống giữa kinh đô ánh sáng hào nhoáng hay những quốc gia phát triển bậc nhất, trong tâm khảm của mỗi người Việt xa xứ, tiếng gọi “Tết” vẫn luôn là thanh âm thổn thức nhất. Xuân Bính Ngọ 2026 này, hàng nghìn kiều bào đã gác lại những lo toan nơi đất khách, chọn cách trở về để tận hưởng bầu không khí thân thuộc, để tìm lại niềm vui trọn vẹn bên mâm cơm gia đình.

Mỗi dịp về quê đón Tết, các kiều bào thường đi chùa cầu may.

Quê hương trong mắt người trở về

Với những người con xa quê, Tết không chỉ là mốc thời gian trên tờ lịch, mà là một khoảng trống tâm hồn chỉ có thể lấp đầy bằng sự sum họp. Suốt hơn 40 năm định cư tại California (Hoa Kỳ), gia đình ông Vũ Văn Lê (quê ở xã Thổ Tang) đã trải qua ngần ấy mùa Xuân nơi xứ người. Ở nơi tiểu bang rực rỡ nắng vàng ấy, gia đình ông vẫn lưu giữ những nếp xưa: cũng gói bánh chưng, bánh tét, cũng mứt Tết, hoa mai. Thế nhưng, sự đủ đầy về vật chất chẳng thể khỏa lấp được nỗi nhớ quê hương trong lòng người viễn xứ.

Ông Vũ Văn Lê bùi ngùi chia sẻ: “Ở Mỹ, người ta chỉ rộn ràng vào Tết Dương lịch. Đến Tết Nguyên đán của mình, phố xá lặng lẽ, mọi người vẫn đi làm, đi học bình thường. Cái Tết nơi xứ người cứ thiếu vắng cái “hồn” của quê hương, thiếu sức sống nội tại tỏa ra từ tâm thức cộng đồng”.

Chính vì thế, năm nay ông Lê quyết định trở về. Khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay, đi trên những con đường rực rỡ sắc hoa xuân của quê hương, những ký ức tuổi thơ ùa về như một thước phim chậm. Đó là sự háo hức của đứa trẻ được mặc áo mới, là sự thành kính khi cùng cha mẹ đi lễ chùa cầu may, là giây phút hồi hộp đợi chờ giao thừa. Với ông, Tết năm nay mới thực sự là Tết, vì ông được là một phần của dòng người hối hả mua sắm, được cảm nhận sự ấm áp thực thụ từ hơi thở của đất mẹ.

Khác với ông Lê, chị Nguyễn Dung - kiều bào Australia duy trì thói quen về quê đón Tết tại phường Vĩnh Phúc suốt hơn một thập kỷ qua. Dù công việc tại xứ sở chuột túi luôn bận rộn, chị vẫn kiên định với lịch trình duy nhất vào mỗi dịp cuối năm, thu xếp tất cả công việc để về Việt Nam.

Chị Dung xúc động chia sẻ: “Cứ mỗi độ Xuân về, lòng tôi lại nôn nao lạ thường. Chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, sà vào vòng tay của mẹ, đi thăm họ hàng, chào hỏi chòm xóm. Có ở xa mới thấy trân quý biết bao tình làng nghĩa xóm, không khí thân thương mà không tiền bạc nào mua được”. Đối với chị, Tết là cơ hội để tái tạo năng lượng sau một năm lao động vất vả, là dịp để những “cánh chim” bay xa tìm về tổ ấm, để được nghe giọng nói quê mình, ăn món ăn mẹ nấu và cảm nhận sự đổi thay của quê hương qua từng mùa Xuân.

Trở về sau gần 20 năm sinh sống và làm việc tại đảo quốc sư tử Singapore, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến ở xã Bình Nguyên không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo mới của quê nhà. Trong ký ức của chị, Bình Nguyên xưa kia cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, những con đường đất đỏ bụi bặm giờ đã được thay thế bằng những cung đường trải thảm nhựa phẳng lỳ, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát.

Chị Tuyến phấn khởi: “Mọi thứ thay đổi quá nhanh, quá nhiều! Chứng kiến đất nước đổi mới, mình thấy tự hào lắm”. Đêm giao thừa, khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên mâm cơm cúng tổ tiên, chị cảm nhận rõ sự linh thiêng của nguồn cội. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là niềm tin vào sự phát triển đi lên của đất nước.

Thông điệp của tình thân: “Hãy về đi, khi còn có thể”

Các Việt kiều tham gia gói bánh chưng ngày Tết, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, lòng biết ơn nguồn cội, sự gắn kết gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tết cổ truyền không chỉ là dịp để vui chơi, mà còn là sợi dây gắn kết mỗi người con đất Việt với tổ tiên, nguồn cội. Với mỗi kiều bào, hành trình trở về đón Tết là một hành trình tìm lại chính mình, để bồi đắp thêm tình yêu và trách nhiệm với đất nước.

Ông Tạ Ngọc Hoa - kiều bào trở về từ Slovakia sau hơn 30 năm không giấu được xúc động khi chứng kiến sự thay đổi của làng quê Nguyệt Đức. Bên bếp lửa hồng của những ngày giáp Tết, ông Hoa cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ tình thân và sự tự tin vào vận hội mới của đất nước. Ông Hoa khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đời sống Nhân dân được nâng cao rõ rệt. Chứng kiến lòng dân phấn khởi, quê hương đổi mới, những người con xa xứ như chúng tôi rất đỗi tự hào. Tôi muốn gửi gắm một thông điệp chân thành đến những người bạn, những người đồng hương còn bôn ba nơi xứ người: Hãy trân quý thời gian, hãy dành thời gian mình có được để trở về đoàn tụ, để gặp lại người thân, bạn bè sau bao năm xa cách. Một thông điệp gửi gắm cho những ai đã lâu không về: Hãy về đi, hãy đón một mùa Xuân thật ý nghĩa bên những người thân yêu của mình”.

Dù ngoài kia thế giới có xoay vần, dù cuộc sống mưu sinh có bao nhọc nhằn, thì “Về nhà ăn Tết” vẫn luôn là mệnh lệnh của trái tim. Hình ảnh những người con xa xứ quây quần bên mâm cơm tất niên, cùng nhau gói bánh chưng, cùng chúc nhau sức khỏe, là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt.

Có thể nói, Tết cổ truyền là nét văn hóa thiêng liêng, không thể thiếu và gắn bó trong tâm thức của mỗi người con đất Việt. Dù đi đâu, làm gì, người Việt ở khắp năm châu, bốn bể vẫn luôn mong muốn trở về để sum họp cùng gia đình, cùng góp công, góp sức xây dựng quê hương. Với ông Lê, ông Hoa, chị Dung, chị Tuyến... mùa Xuân năm nay sẽ là một mùa Xuân trọn vẹn nhất - mùa Xuân của sự sum vầy, sẻ chia, của lòng tự hào dân tộc và của khát vọng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Ngọc Thắng