Dân vận khéo khơi sức dân làm đường giao thông

“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, đặc biệt khi soi chiếu vào thực tiễn phát triển nông thôn hôm nay. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, phong trào hiến đất, góp công, mở rộng đường giao thông đã trở thành minh chứng rõ nét cho phương châm “lấy sức dân lo cho dân” - một cách làm không mới nhưng chưa bao giờ cũ.

Tuyến đường ở thôn Phú Cường, xã Hợp Lý được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.

Góp sức riêng

“Tấc đất, tấc vàng”, thế nhưng tại khu 2 Phượng Lâu, phường Vân Phú, khi Đảng và Nhà nước có chủ trương làm đường, 61 hộ dân tự nguyện hiến gần 1.000m2 đất, dịch tường rào cùng địa phương làm mới hệ thống giao thông. Gia đình ông Trần Việt Tiến, khu 2 Phượng Lâu là một trong những hộ tiên phong hiến 69m2 đất, đồng thời tự tháo dỡ tài sản và bỏ ra hàng chục triệu đồng xây lại tường rào mà không đòi hỏi quyền lợi. Ông Tiến chia sẻ: “Làm đường giao thông nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Khi biết khu dân cư có dự án, gia đình tôi gương mẫu đi đầu hiến đất mở đường, giải phóng mặt bằng để dự án nhanh chóng triển khai, đồng thời tạo sự lan tỏa để mọi người cùng thực hiện”.

Toàn khu 2 Phượng Lâu có tổng số 301 hộ, đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; địa bàn rộng, các tuyến đường bê tông được làm từ giai đoạn 2003 - 2004 đã xuống cấp, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Xác định tính dân chủ đóng vai trò quan trọng, tiên quyết nên trước khi triển khai các phần việc, chi bộ khu dân cư, các đoàn thể tổ chức họp để người dân bàn bạc, thống nhất. Đồng chí Nguyễn Bá Thành - Bí thư chi bộ chia sẻ: “Khi có chủ trương làm đường giao thông, chi bộ đã họp bàn, xây dựng nghị quyết để triển khai đến toàn thể Nhân dân. Người dân phát huy quyền làm chủ, trao đổi giải pháp thực hiện. Các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm được chủ trương. Với sự đoàn kết, thống nhất, Nhân dân trong khu nhanh chóng đồng tình, tự nguyện hiến đất làm đường”.

Mở đường chung

Đưa chúng tôi đi thăm tuyến đường trải nhựa phẳng lì, sạch sẽ, phong quang, đồng chí Khương Thị Minh Quế, Bí thư Chi bộ thôn Phú Cường, xã Hợp Lý không giấu được niềm tự hào: “Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiêu chí khiến chúng tôi rất trăn trở là đường giao thông nông thôn. Mặc dù Đảng, Nhà nước có chủ trương đầu tư mở rộng nhưng không hỗ trợ giải phóng mặt bằng nên chúng tôi thực hiện theo phương châm đảng viên đi trước để lan tỏa đến Nhân dân. Chi bộ phân công các đồng chí trong chi ủy, trưởng đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận”.

Là con đường chung, cả thôn được hưởng lợi, chính bởi vậy, chi bộ, khu dân cư đã vận động những gia đình không phải giải phóng mặt bằng sắp xếp thời gian, cùng thợ cơ khí hỗ trợ tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc. Với sự chung tay của cả cộng đồng, chỉ trong 1 ngày, toàn bộ 21 gia đình tháo dỡ tường rào bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong quá trình triển khai, có những gia đình tự nguyện hỗ trợ ngày công, tiền mặt cho các hộ có diện tích phải giải phóng mặt bằng. Việc làm đó không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thôn mà còn là minh chứng hiệu quả công tác dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Ông Vũ Hồng Thanh - đảng viên thôn Phú Cường chia sẻ: “Trước đây trong thôn chủ yếu là đường đất, nhiều ổ gà, đi lại khó khăn. Sau cuộc họp chi bộ, nắm bắt được chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần đảng viên, tôi vận động gia đình gương mẫu hiến 80 m2 đất và tường rào để làm đường. Nay đường được mở rộng, trải nhựa phẳng lì, các phương tiện đi lại thuận lợi, chúng tôi rất phấn khởi. Mỗi gia đình góp một chút sức riêng để mở ra con đường chung, rất ý nghĩa, không chỉ mình hưởng thụ, con cháu mình cũng đi lại thuận tiện hơn”.

Với phương châm Đảng ủy ra chủ trương, sau đó giao UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, khu dân cư tiến hành vận động đoàn viên, hội viên, người dân hiến đất, tạo thành phong trào thi đua giữa các tổ chức. Khi người dân hiểu và nhận thức rõ có đường đẹp, rộng rãi sẽ mang lại nhiều lợi ích, thuận tiện lưu thông, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế... đã tích cực hiến công, hiến của chung tay cùng các cấp, các ngành sớm thực hiện đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, phong trào hiến đất làm đường đã được nhân rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Những tuyến đường giao thông nông thôn thẳng tắp, khang trang, rộng rãi giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân thuận lợi. Qua đó, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Thu Hà