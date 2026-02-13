Xuân vươn mình - Khí thế mới từ tư duy mới

Xuân Bính Ngọ về trên dải đất hình chữ S như một lời chúc phúc lành của đất trời. Gió xuân không chỉ mang theo hương hoa, mà còn mang theo nhịp đập rộn ràng của đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Tết này, niềm vui không chỉ đến từ sum họp, mà còn dâng tràn từ cảm nhận rõ rệt, rằng: Việt Nam đang bước sang một nhịp phát triển mới - Vươn cao, vươn nhanh và vươn xa; vững vàng hơn, chủ động hơn và tự tin hơn.

Đón 96 mùa xuân của Đảng, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua bằng niềm tự hào lắng sâu, và hướng về phía trước bằng niềm tin vững bền. Ngược thời gian về trước thềm xuân mới Canh Tý 1960, nhà thơ Tố Hữu nhìn lại kế hoạch 5 năm (1955-1960) và cảm xúc Mừng Đảng 30 tuổi trong Ba mươi năm đời ta có Đảng:

“Năm năm mới bấy nhiêu ngàyMà trông trời đất đổi thay đã nhiều...Dân có ruộng, dập dìu hợp tácLúa mượt đồng, ấm áp làng quêChiêm mùa, cờ đỏ ven đêSớm trưa tiếng trống đi về trong thônMàu áo mới nâu non nắng chóiMái trường tươi roi rói ngói sonĐã nghe nước chảy lên nonĐã nghe đất chuyển thành con sông dàiĐã nghe gió ngày mai thổi lạiĐã nghe hồn thời đại bay cao...”

Nay công cuộc tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả từ ý Đảng đến lòng dân, với khát vọng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, được khởi đầu từ tổng kết thực tiễn của 40 năm đổi mới; vừa mới trải được mấy mươi ngày mà đã cho thấy đất nước thay da đổi thịt từng ngày!

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật chính luận “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. (Ảnh: BẢO LONG)

Xuân này, niềm vui còn được nhân lên bởi thành công của Đại hội XIV của Đảng - Đại hội của tầm nhìn và hành động, mở ra những vận hội mới cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển hùng cường, thịnh vượng. Trong ánh sáng của những quyết sách lớn, người dân thấy rõ hơn con đường phía trước: con đường của đổi mới sáng tạo, của kinh tế xanh-kinh tế số, của văn hóa làm gốc, của con người là trung tâm và động lực phát triển.

Trong dòng chảy ấy, các định hướng chiến lược của Đảng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong năm 2025 - những chuyển biến có thể cảm nhận được bằng nhịp sống thường ngày của người dân:

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt. Công nghệ không còn là điều xa xôi mà hiện diện trong từng thủ tục hành chính gọn nhẹ hơn, trong những dây chuyền sản xuất thông minh hơn, trong lớp học, bệnh viện và từng tiện ích đời sống. Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số từng bước hình thành, giúp bộ máy vận hành thông suốt, minh bạch; giúp người dân và doanh nghiệp được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn.

Ngày 31/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cháu học sinh tại Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hội nhập quốc tế được thúc đẩy theo hướng chủ động, thực chất và hiệu quả. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định; uy tín quốc gia được bồi đắp từ sự nhất quán, trách nhiệm và tinh thần hợp tác. Hội nhập không làm phai nhạt bản sắc, mà trở thành nhịp cầu để trí tuệ, bản lĩnh và giá trị Việt Nam lan tỏa xa hơn.

Dấu ấn sắp xếp lại giang sơn, tổ chức lại không gian phát triển theo tầm nhìn dài hạn, tạo dư địa tốt nhất để từng địa phương rộng đường phát huy tiềm năng, lợi thế riêng. Cùng với đó là việc tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới một nền quản trị hiện đại, hiệu quả.

Từ đây, bộ máy gần dân hơn, rõ việc hơn; phân cấp, phân quyền được thực hiện mạnh mẽ, thực chất; kỷ cương được tăng cường, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên rõ rệt. Nhiều địa phương vì thế chuyển mình rõ nét: năng động hơn trong điều hành, chủ động hơn trong phát triển, sáng tạo hơn trong cách làm - như những mạch nguồn mới đang âm thầm chảy, làm tươi xanh từng vùng đất.

Kinh tế tư nhân được khơi thông nguồn lực, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường; tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng lan tỏa, góp phần tạo việc làm, gia tăng giá trị và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Chính phủ xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực then chốt để dẫn dắt, lan tỏa các nguồn lực xã hội.

An ninh năng lượng được bảo đảm trong tầm nhìn dài hạn, gắn với chuyển dịch xanh và phát triển bền vững. Những công trình, dự án năng lượng mới không chỉ thắp sáng đô thị, làng quê, mà còn thắp lên niềm tin về một con đường phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới theo hướng lấy con người làm trung tâm, gắn tri thức với thực tiễn, gắn đào tạo với yêu cầu phát triển đất nước. Cùng với đó, y tế được chăm lo toàn diện hơn, để mỗi người dân được bảo vệ, được chăm sóc và an tâm lao động, cống hiến.

Kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt, bảo đảm ổn định vĩ mô và thực hiện những nhiệm vụ chiến lược của quốc gia. Tất cả cùng hội tụ trong tư duy phát triển độc lập, tự chủ nhưng không khép kín; hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc.

Những thành quả của năm 2025 không đến từ một quyết định đơn lẻ, mà là kết tinh của tư duy chiến lược, hành động quyết liệt và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Người dân cảm nhận rõ sự đổi thay trong từng thủ tục hành chính được đơn giản hóa, trong từng không gian phát triển được mở rộng, trong từng cơ hội mới đang hiện hữu.

Mừng Đảng-Mừng Xuân-Mừng đất nước vươn mìnhTrong khoảnh khắc giao mùa, khi đất trời lắng lại để đón xuân sang, lòng người bỗng dâng lên một niềm xúc động sâu xa. Đó là niềm vui mừng Đảng thêm một mùa xuân trí tuệ và bản lĩnh. Là niềm vui mừng Xuân mới của đất nước, nơi những quyết sách lớn đang chuyển hóa thành hành động cụ thể, nơi mỗi vùng đất đều tìm thấy động lực vươn lên. Và là niềm vui mừng Việt Nam đang vươn mình, không chỉ bằng tốc độ, mà bằng chiều sâu, bằng chất lượng và bằng niềm tin bền bỉ.

Xuân này, hoa không chỉ nở trên cành,mà nở trong tư duy đổi mới,trong bộ máy tinh gọn,trong lòng dân đồng thuận.Mừng Đảng - để thêm vững tay chèo.Mừng Xuân mới - để khởi những hành trình lớn.Mừng đất nước vươn mình - để niềm tin Việt Nam bay cao, bay xa.

Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp; Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng có tính định hướng hành động: “Tiến lên, toàn thắng ắt về ta” trong đó khẳng định rất nhiều điều quan trọng, Tổng Bí thư khẳng định: Đại hội XIV đã thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân ta một trọng trách lịch sử vô cùng nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang.

Tối 23/1, bầu trời Hà Nội rực sáng với hiệu ứng màu sắc đa tầng của màn bắn pháo hoa tầm cao mừng Đại hội XIV của Đảng thành công.

Trong thời khắc đặc biệt này, hơn bao giờ hết, lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn vang vọng: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”. Lời hiệu triệu của Bác năm xưa đã trở thành niềm tin tất thắng, cổ vũ cả dân tộc ta vùng lên giành độc lập, tự do. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lời hiệu triệu ấy vẫn sục sôi khí thế, thôi thúc chúng ta quyết tâm, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với bạn bè năm châu.

Và lời hiệu triệu của Tổng Bí thư: Từ niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của nhân dân, chúng ta cùng đồng thanh: “Dưới cờ Đảng vinh quang, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, tiến lên, nhất định thắng”.

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Xuân đã về.Và cùng với mùa xuân ấy, khí thế mới đang lan tỏa trên từng tấc đất quê hương.

