Rộn ràng thị trường hoa lan dịp Tết Nguyên đán 2026

Lan hồ điệp không chỉ có tính thẩm mỹ cao với thân cây xanh mướt và cánh hoa tròn đầy, đối xứng mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Vì vậy, những năm gần đây, bên cạnh hoa đào và quất, lan hồ điệp cũng được người dân ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngay từ đầu tháng Chạp, thị trường hoa lan hồ điệp phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi hay khu vực Chợ hoa thanh niên (Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì) không khí mua bán hoa lan đã rục rịch từ sớm, cho thấy sức hút ổn định của dòng hoa được xem là biểu tượng của sự sang trọng, sung túc và bền vững trong những ngày đầu năm mới.

Lan hồ điệp được bày bán, rực rỡ khoe sắc chào đón Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận, nguồn cung hoa lan năm nay khá đa dạng, chủ yếu đến từ các vùng trồng truyền thống, một phần từ Đà Lạt và một số nhà vườn ngoại tỉnh đã đầu tư nhà kính, chủ động điều tiết nhiệt độ để hoa nở đúng dịp Tết. Mẫu mã hoa lan hồ điệp năm nay không có biến động quá lớn, song được chăm chút hơn về dáng chậu, số cành và màu sắc hoa.

Hoa lan hồ điệp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay vẫn đa dạng và không có nhiều biến động về giá.

Các dòng lan truyền thống vẫn chiếm ưu thế, bên cạnh đó là lan hồ điệp có màu xanh ngọc, vàng chanh, vàng ánh cam và một số giống có lưỡi hoa đậm màu hơn, tạo điểm nhấn thị giác. Về giá cả, thị trường lan hồ điệp Tết 2026 được đánh giá là tương đối ổn định. Khảo sát tại các cửa hàng hoa cảnh ở khu vực đường Hùng Vương cho thấy, giá bán lẻ dao động từ 150.000-400.000 đồng/cành, tùy thuộc vào nhu cầu về số lượng, màu sắc và độ hiếm của hoa.

Hoa được trồng trong chậu nhỏ từ 3-5 cành có giá dao động từ 1,8-3 triệu đồng/chậu; chậu trung bình từ 8-12 cành có mức giá phổ biến 5-8 triệu đồng; các chậu lớn, dáng đẹp, số lượng cành từ 15-20 cành trở lên có giá từ 12-25 triệu đồng, tùy chất lượng hoa và thời điểm nở.

Lan hồ điệp được ghép trên gỗ lũa được thị trường ưa chuộng bởi tính thẩm mỹ cao.

Theo những chủ cửa hàng bán hoa lâu năm và kinh doanh hoa lan hồ điệp dịp Tết Nguyên Đán, những năm gần đây, nhu cầu của khách chơi lan đã chuyển dần từ bình lan, cắm hình cầu, đối xứng, sang chơi hoa lan nghệ thuật trên gỗ lũa, chậu sứ cao cấp...

Đa dạng mẫu gỗ lũa được các cửa hàng nhập về để chuẩn bị ghép hoa lan.

Chị Nguyễn Thị Thúy, chủ cửa hàng kinh doanh hoa lan hồ điệp tại đường Hùng Vương, phường Việt Trì chia sẻ: Năm nay xu hướng chơi lan hồ điệp trên gỗ lũa được thị trường ưa chuộng bởi tính thẩm mỹ cao. Lan ghép lũa là hình thức trồng lan không dùng chậu thông thường, thay vào đó là ghép hoa lan trực tiếp lên các khúc gỗ lũa - phần gỗ cổ thụ đã hóa thạch hoặc được xử lý kỹ lưỡng.

Sự kết hợp này tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, hoang dã nhưng đầy tinh tế, mang đến cảm giác thư giãn, thanh tịnh và sang trọng cho không gian trưng bày. Hoa lan ghép lũa là sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp quý phái của hoa lan và nét mộc mạc, cổ điển từ gỗ lũa tự nhiên. Mỗi tác phẩm là một “kiệt tác sống” được tạo nên bằng sự sáng tạo và bàn tay tỉ mỉ của nghệ nhân.

Để làm nên “tác phẩm” hoa lan cắm bình hay ghép lũa cần nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ của người làm.

Bên cạnh việc bán trực tiếp, các tiểu thương cũng chú trọng đến việc trưng bày và tiếp thị trên các nền tảng xã hội như Facebook và Tiktok. Việc chạy quảng cáo giúp tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn, tăng doanh thu và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng trực tiếp vẫn là trọng tâm.

Những chậu hoa lan hồ điệp có giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng.

Chọn mua lan không phải là việc đơn giản, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đa dạng như hiện nay. Để chọn được chậu lan ưng ý và cách chăm sóc người chơi lan cần lưu ý như: Mục đích mua để trang trí, làm quà tặng, hay sưu tầm; tìm hiểu về về các giống lan, đặc tính, cách chăm sóc; khi mua, hãy kiểm tra kỹ lưỡng lá, rễ, hoa của lan để đảm bảo rằng chúng không có dấu hiệu của sâu bệnh hoặc hư hại.

Nội dung: Lệ Oanh - Trình bày: Ngọc tùng