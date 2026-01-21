Mưu sinh từ lá

Giữa vùng đất trung du thuộc xã Chân Mộng, những chiếc lá diễn, lá mai tưởng chừng chỉ là phần phụ của rừng cây, vườn đồi, nhưng những năm qua đã trở thành “vàng xanh” mang lại sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân địa phương. Nghề thu mua, sơ chế và sấy lá từ đó phát triển, giúp khởi sắc kinh tế cho vùng quê trung du, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và giữ chân lao động nông thôn.

Câu chuyện lập nghiệp của anh Vũ Quý Mến ở khu 2, đã gắn bó hơn 13 năm với nghề thu mua lá mai, lá diễn và trở thành tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, dám nghĩ, dám làm ở xã Chân Mộng. Từ một nghề tưởng chừng chỉ duy trì quy mô nhỏ lẻ, qua bàn tay và khối óc con người đã trở thành nghề mang lại thu nhập cao cho người dân. Năm 2013, nhận thấy tiềm năng từ việc thu mua lá mai, lá diễn của bà con trong vùng, anh Mến quyết định mở xưởng sơ chế.

Ban đầu, việc làm ăn chủ yếu mang tính thủ công, quy mô nhỏ, phụ thuộc nhiều vào sức người và kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa vụ. Sau nhiều năm lăn lộn với tư duy làm ăn bài bản, anh Mến không chỉ dừng lại ở khâu thu gom mà mạnh dạn đầu tư mở rộng sang sơ chế, sấy khô lá, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Từ một cơ sở nhỏ lẻ, đến nay gia đình anh đã xây dựng được 2 xưởng sơ chế lá trên diện tích khoảng 1.300m2, đứng trong top đầu về quy mô sản xuất.

Mỗi mẻ sấy thường kéo dài 18 tiếng đồng hồ mới đạt yêu cầu.

Lá sau khi được sấy khô sẽ phân loại lần nữa, xếp thành từng bó ngay ngắn trước khi xuất bán cho thương lái

Mỗi năm, xưởng của gia đình anh Mến thu mua từ 700 - 800 tấn lá tươi của người dân trong vùng với giá thu mua bình quân 16.000 đồng/kg lá. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thêm nguồn thu ổn định, nhất là trong thời gian nông nhàn. Hiện nay, hệ thống xưởng sơ chế của anh Mến được đầu tư 4 lò sấy, mỗi lò có công suất 1,5 tấn lá tươi/mẻ. Quy trình sơ chế, sấy lá được thực hiện bảo đảm chất lượng lá khô thành phẩm trước khi xuất bán ra thị trường.

Chị Nguyễn Thị Lan ở khu 2, xã Chân Mộng gắn bó với nghề sơ chế lá mai, diễn được gần 10 năm cho biết: Nghề này phù hợp với độ tuổi trung niên mà thu nhập ổn định 7-8 triệu đồng/tháng, nên gắn bó lâu năm.

Không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình, cơ sở của anh Mến còn giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Đối tượng lao động chủ yếu là phụ nữ trung niên và lao động nông nhàn trong xã. Hoạt động này góp phần tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở địa phương.

Cứ từ độ tháng 4 đến cuối năm là vào mùa lá rộ, khắp nơi trong xã người dân lại nhộn nhịp thu hoạch. Bởi thế, nghề thu mua lá đã góp phần đa dạng sinh kế nông thôn, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên sẵn có, giảm áp lực về việc làm và hạn chế tình trạng lao động trẻ rời quê. Nhiều hộ dân chỉ cần tranh thủ thời gian rảnh để thu hái lá, bán cho các xưởng trong xã cũng có thêm khoản thu đáng kể, cải thiện đời sống gia đình.

Hiện nay, xã Chân Mộng có khoảng 20 xưởng thu mua là diễn, lá mai. Sản phẩm lá khô sau sơ chế của các xưởng chủ yếu được tiêu thụ thông qua các đầu mối thương lái, phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để gói các loại bánh truyền thống. Nhờ duy trì chất lượng ổn định và uy tín trong làm ăn, đầu ra của lá mai, lá diễn được duy trì ổn định đều đặn nhiều năm nay, tạo nền tảng để nghề thu mua lá ở Chân Mộng tiếp tục phát triển.

Trồng mai, diễn hái lá là công việc không quá nặng nhọc, chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận nên phù hợp với nhiều lứa tuổi. Người không đi hái lá được có thể đi kẹp lá thuê cho những gia đình có lò sấy thủ công. Vì vậy, bao năm qua người dân trong xã sống nhờ nghề này bởi nó mang lại hiệu quả kinh tế, cho thu nhập ổn định.

Từ những chiếc lá tưởng chừng vô tri, nghề thu mua lá ở xã Chân Mộng đã và đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế vùng nông thôn. Không ồn ào, phô trương, chuyện về những chiếc lá mai, lá diễn đã chứng minh về khả năng vươn lên từ chính tài nguyên bản địa, bằng sự cần cù, sáng tạo của người nông dân. Trong dòng chảy đổi thay của nông thôn mới, những xưởng lá vẫn tấp nập mỗi ngày, góp phần giữ nhịp sống no ấm cho một miền quê.

