Tết thắm tình quân - dân

Trong tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, xã Đức Nhàn rộn ràng hơn bởi sắc Xuân và hơi ấm tình quân - dân. Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” Xuân Bính Ngọ 2026 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đã mang đến cho người dân nơi đây một cái Tết sớm, đủ đầy nghĩa tình và thắm đượm tình cảm quân - dân.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” được mở đầu bằng hoạt động đốt lửa trại, múa sạp, giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Nhân dân địa phương. Không khí đêm giao lưu càng thêm rộn ràng, hân hoan với màn bắn pháo hoa do Nhà máy Z121 đồng hành tổ chức.

Không giấu được niềm xúc động, ông Sa Văn Cò, 75 tuổi ở xóm Chiềng Cang cho biết: Chúng tôi rất vui khi được hòa mình vào không khí vui Xuân, đón Tết cùng bộ đội. Đây là chương trình chưa từng có tiền lệ được tổ chức tại xã Đức Nhàn, bà con ai cũng phấn khởi, hào hứng.

Trong ngày tổ chức chính thức, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân thu hút đông đảo bà con. Bên cạnh việc khám và cấp thuốc, đội ngũ y, bác sĩ quân y còn tận tình hướng dẫn người dân cách phòng, chống các loại bệnh, nhất là trong điều kiện thời tiết mùa Đông giá lạnh. Hoạt động ý nghĩa này đã lan tỏa thông điệp nhân văn, mang đến sự ấm áp, yêu thương trong những ngày Xuân cận kề.

Bà Sa Thị Đình, 67 tuổi, xóm Chiềng Cang phấn khởi chia sẻ: Được các y, bác sĩ quân đội trực tiếp khám, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn sử dụng thuốc, chúng tôi rất yên tâm. Thay mặt bà con Nhân dân, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Bộ CHQS tỉnh đã không quản ngại đường xa về chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Không khí Tết sớm tại xã Đức Nhàn càng trở nên sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc như: thi gói, nấu bánh chưng, kéo co, đẩy gậy, ném còn...

Các hoạt động có sự tham gia, cổ vũ, động viên của các đồng chí lãnh đạo: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh... Sự hiện diện và động viên của các đồng chí góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gửi gắm niềm tin, hy vọng về một năm mới an lành, đủ đầy.

Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ năm 2026; hội viên phụ nữ khó khăn và các em học sinh vượt khó học giỏi... là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình Tết quân – dân năm nay. Với sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, hơn 600 suất quà đã được trao tận tay người dân, thể hiện tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bày tỏ niềm vui và xúc động trước tình cảm của lực lượng vũ trang tỉnh dành cho Nhân dân địa phương, đồng chí Đinh Lê Huy - Bí thư Đảng uỷ xã Đức Nhàn cho biết: Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sinh động truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua các hoạt động thiết thực như khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà các gia đình chính sách..., chương trình đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Quan trọng hơn, chương trình đã góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Theo Thượng tá Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, để tổ chức thành công chương trình Tết quân - dân, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ cùng các nhà tài trợ đồng hành, với mong muốn giúp Nhân dân mạnh khỏe, đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Xuân mới đang về trên mọi miền Tổ quốc. Giữa sắc Xuân ấm áp nơi vùng cao Đức Nhàn, hình ảnh người lính Đất Tổ sát cánh cùng Nhân dân, sẻ chia khó khăn, chăm lo Tết đủ đầy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con. Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” Xuân Bính Ngọ 2026 thực sự là món quà Xuân giàu ý nghĩa, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân, tiếp tục tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Huy Thắng