Trải nghiệm Tết xưa

Tại Trường Mầm non Ánh Dương (phường Việt Trì), không khí ngày Tết đã được cụ thể hóa bằng chương trình “Gói bánh chưng xanh - nghe ông bà kể Tết”. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay không chỉ rộn ràng ở các hoạt động văn hóa thường niên mà còn ở chiều sâu của mô hình “Ngày hội ông bà”. Đây là không gian giao thoa giữa ba thế hệ trong cùng một gia đình, nơi những giá trị bền vững của gia đình Việt được hiện diện và gìn giữ một cách trân trọng.

Trong sân trường ngập tràn sắc Xuân, hình ảnh những đôi bàn tay nhỏ bé của các em học sinh đang vụng về tập gói bánh chưng bên cạnh đôi bàn tay hằn dấu thời gian của ông bà đã tạo nên một bức tranh xúc động. Qua những cử chỉ ân cần và chậm rãi, ông bà đã kể cho các cháu nghe về những cái Tết xưa - một thời điểm mà cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, mâm cỗ giản dị nhưng tình làng nghĩa xóm và sự sum vầy luôn đong đầy.

Những câu chuyện mộc mạc ấy, thay cho các bài giảng lý thuyết khô cứng, đã nhẹ nhàng gieo vào tâm hồn trẻ thơ nhận thức rằng: Tết không chỉ có bánh kẹo hay quà tặng, mà là khoảnh khắc đoàn viên, sự trở về với cội nguồn và là dịp để tri ân những người đã âm thầm hy sinh vì gia đình.

Đối với trẻ mầm non, ngày hội đã thực sự trở thành một “lớp học của trái tim”. Tại đây, kiến thức không ở trên trang sách mà hiện hữu sống động qua từng cái nắm tay, từng lời kể và từng khoảnh khắc được ngồi bên người thân. Việc tự tay tham gia gói bánh chưng và cảm nhận không khí sum vầy giúp các em nuôi dưỡng lòng kính trọng người lớn tuổi, bồi đắp tình yêu gia đình và niềm tự hào về văn hóa dân tộc một cách bền vững.

Đồng thời, “Ngày hội ông bà” cũng là thông điệp nhắc nhở người lớn nên sống chậm lại giữa nhịp sống hiện đại hối hả, gác lại những bộn bề để cùng con trẻ trở về với những giá trị căn bản nhất.

Sự hiện diện đồng thời của ba thế hệ đã vẽ nên một bức tranh thu nhỏ của gia đình Việt, nơi truyền thống được trao truyền, khoảng cách thế hệ được xóa nhòa bằng sự thấu hiểu. Dư âm của ngày hội không chỉ dừng lại ở hương vị bánh chưng tỏa khói, mà còn đọng lại trong ánh mắt trẻ thơ, nụ cười hiền hậu của ông bà và sự xúc động của các bậc cha mẹ.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, Tết không chỉ hiện diện qua sắc xanh của bánh chưng hay không khí lễ hội, mà còn được gìn giữ qua hành trình gieo mầm lòng biết ơn - giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh tinh thần của gia đình Việt cho thế hệ tương lai.

Không chỉ riêng Trường Mầm non Ánh Dương, tại Trường Mầm non Cao Xá 1 (xã Bản Nguyên), hơn 200 trẻ đến từ 10 nhóm, lớp cũng đã có những giây phút hào hứng tham gia chương trình “Ngày Tết quê em”. Không gian nhà trường được trang hoàng rực rỡ, mang đậm hơi thở của làng quê truyền thống, tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận với các loại hình nghệ thuật và trò chơi dân gian đặc sắc.

Cô giáo Cao Thị Thanh Lý - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cao Xá 1 cho biết: Hoạt động trải nghiệm với chủ đề: “Ngày Tết quê em” thật sự là một sân chơi, “vui mà học”, lý thú và bổ ích, rèn luyện cho trẻ sự sáng tạo, khéo léo, tinh thần giao lưu học hỏi, tình yêu thương bạn bè và có ý nghĩa giáo dục cho trẻ.

Tại đây, học sinh được trực tiếp tham gia vào quy trình gói bánh chưng, nghe giới thiệu về nghệ thuật thư pháp và quan sát kỹ thuật nặn tò he. Các trò chơi dân gian như kéo co, ô ăn quan, nhảy bao bố hay thả bóng vào rổ cũng được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng độ tuổi, giúp trẻ phát triển thể lực và sự nhanh nhạy.

Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở các gian hàng trải nghiệm đầy màu sắc như “Nông sản quê em”, “Cửa hàng tạp hóa” và “Quầy hàng lưu niệm”. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và các đơn vị đồng hành nhằm tạo ra một môi trường giáo dục thực tế nhất cho học sinh.

Chuỗi hoạt động “Ngày Tết quê em” tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã mang đến những bài học sinh động và gần gũi. Thông qua những trải nghiệm thực tế này, trẻ em được rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết, bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành ý thức trân trọng những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Điều này cho thấy tính hiệu quả của việc đổi mới phương pháp giáo dục, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ em ngay từ bậc học mầm non.

Không khí vui tươi và ấm áp lan tỏa trong từng nụ cười trẻ thơ chính là minh chứng cho việc mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ yêu thêm ngày Tết cổ truyền mà còn đảm bảo rằng hồn Tết Việt sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa bền bỉ và mạnh mẽ trong đời sống hiện đại. Qua đó, giáo dục mầm non đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình hình thành nhân cách và ý thức văn hóa cho thế hệ tương lai.

HẠNH THÚY