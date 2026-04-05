Lan tỏa tình yêu tiếng Việt

Ngay từ đầu năm, tổ chuyên môn của trường đã linh hoạt xây dựng lộ trình bồi dưỡng bám sát năng lực của từng học sinh và nỗ lực đưa Tiếng Việt thoát khỏi những trang sách lý thuyết khô khan. Thay vào đó, giáo viên duy trì các hoạt động “chơi mà học” đầy tính tương tác như: trò chơi ngôn ngữ, giải đố hay sân khấu hóa tác phẩm.

Mỗi tiết học là một hành trình trải nghiệm văn hóa thực thụ, giúp các em được đắm mình trong vẻ đẹp tinh túy của ca dao, tục ngữ và cảm nhận chiều sâu lịch sử dân tộc. Cách làm này không chỉ giúp học sinh khắc sâu kiến thức mà còn tạo không gian để các em vận dụng linh hoạt vào thực tế, phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Hơn cả những tấm giấy khen, 543 giải thưởng là 543 câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và quá trình trưởng thành đáng tự hào của học trò nhà trường. Tiêu biểu trong số đó là em Trần Khánh Ngọc (lớp 4B), gương mặt xuất sắc lọt vào Vòng thi Đình cấp quốc gia. Với Ngọc, Tiếng Việt thực sự là một niềm vui khám phá bất tận: “Mỗi bài học mở ra một câu chuyện mới mẻ về cuộc sống, mỗi thử thách lại là một nấc thang để em rèn luyện bản lĩnh” - Khánh Ngọc chia sẻ.

Cô giáo Lưu Thị Hồng Sâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B thông tin: "Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là số lượng giải thưởng mà chính là sự tiến bộ từng ngày của các em. Mỗi học sinh đều có điểm mạnh riêng, nhiệm vụ của giáo viên là giúp các em nhận ra, nuôi dưỡng và phát huy. Khi các em cảm thấy yêu thích môn tiếng Việt, việc học sẽ trở nên tự nhiên và đầy hứng khởi.”

Cô Sâm cũng nhấn mạnh rằng quá trình ôn luyện không đặt nặng áp lực thi cử: “Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra môi trường học tập thân thiện, nơi các em được thoải mái chia sẻ, thử sức và cả mắc lỗi. Chính những trải nghiệm đó giúp các em trưởng thành và tự tin hơn trong hành trình học tập.”

Ngọn lửa đam mê đó đang lan tỏa đến học sinh toàn trường. Một sân chơi quy mô lớn như “Trạng Nguyên Tiếng Việt” đã trao cho các em cơ hội vàng để mở rộng vốn từ, đào sâu cội nguồn văn hóa và nhận ra sức hấp dẫn không thể chối từ của ngôn ngữ dân tộc. Những ánh mắt rạng ngời tự hào, những lời chia sẻ tự tin chính là thước đo chân thực nhất cho một thế hệ học sinh năng động, bản lĩnh.

Phía sau bục vinh quang của học trò luôn có bóng dáng của những người thầy và sự đồng hành từ gia đình. Trường Tiểu học Gia Cẩm kiên định với mục tiêu tạo ra một môi trường học tập thoải mái, nói không với áp lực điểm số.

Trường Tiểu học Gia Cẩm luôn coi đội ngũ là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Trong 5 năm, 100% cán bộ quản lý và giáo viên được tập huấn đầy đủ các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Đội ngũ giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ và tin học.

Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường soạn bài trên máy tính và sử dụng công nghệ trong giảng dạy, quản lý hồ sơ và tổ chức các hoạt động giáo dục. Các buổi sinh hoạt chuyên môn được tổ chức theo hướng nghiên cứu bài học và sinh hoạt liên trường theo định kỳ, giúp giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương pháp, từ đó triển khai chương trình mới một cách hiệu quả.

Từ năm 2019 - 2025, Trường Tiểu học Gia Cẩm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm học 2019 - 2020); được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất Năm học (2020 - 2021); Cờ thi đua của UBND tỉnh (năm học 2022 - 2023) và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen (năm học 2023 - 2024).

Mới đây, Trường Tiểu học Gia Cẩm vinh dự được vinh danh điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Cô giáo Đào Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Cẩm khẳng định: “Nhà trường luôn ưu tiên đổi mới phương pháp, áp dụng linh hoạt các hình thức học tập tích cực để học sinh tiếp nhận kiến thức một cách nhẹ nhàng nhất. Nhà trường không đặt nặng áp lực thành tích, mà hướng đến việc khơi dậy hứng thú học tập và sự tự tin ở mỗi học sinh".

Song song với đó, sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh tạo nên một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh. Phụ huynh không chỉ hỗ trợ con tại nhà mà còn tích cực tạo không gian cho các em đọc sách, tìm hiểu ngôn ngữ, từ đó bồi đắp thói quen học tập chủ động.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại chú trọng phát triển năng lực toàn diện, những sân chơi trí tuệ hướng mở chính là chìa khóa giúp học sinh nâng cao hiểu biết và nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Từ những nền tảng vững chắc hôm nay, Trường Tiểu học Gia Cẩm sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập sáng tạo, kiến tạo một bệ phóng ngôn ngữ vững vàng cho thế hệ tương lai.

Hạnh Thúy