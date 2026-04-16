Hành trình lặng lẽ của Đinh Mạnh Hưng - Đi để giữ lại ký ức xứ Mường

Có những người chọn rời đi để tìm kiếm điều mới mẻ, cũng có những người chọn quay về để lắng nghe những điều tưởng như đã cũ. Trong đó có nhiếp ảnh không chuyên Đinh Mạnh Hưng, một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Mường với những hành trình lặng lẽ để giữ lại ký ức của quê hương mình.

Đinh Mạnh Hưng chụp cùng đồng bào người Mông trong lễ hội Gầu Tào trên xã Pà Cò năm 2025.

Hành trình của thanh niên 9x không được đánh dấu bằng những chuyến đi xa hay những trải nghiệm hào nhoáng, mà bằng những bước chân chậm rãi trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ và ký ức của mình. Ở đó, mỗi ngọn núi, mỗi nếp nhà, buổi chợ sớm đều mang trong mình một câu chuyện riêng, đủ đầy và sâu sắc.

Buổi ghi hình ngày Tết 19/8 tại xã Nhân Nghĩa.

Lớn lên giữa không gian văn hóa đậm chất xứ Mường, Hưng mang theo mình sự gắn bó tự nhiên với quê hương. Tình yêu ấy không hình thành từ những bài học lý thuyết hay những khẩu hiệu lớn lao, mà được bồi đắp qua năm tháng sống cùng nhịp sinh hoạt của người dân bản địa, qua những lễ hội truyền thống, những mùa nương rẫy và cả những đổi thay âm thầm của vùng đất xứ Mường. Với anh, quê hương không chỉ là nơi để nhớ về, mà là một thực thể sống động, luôn cần được lắng nghe và thấu hiểu.

Thay vì chọn cách kể chuyện bằng lời nói, Hưng tìm đến máy ảnh, máy quay và những chuyến đi không định sẵn. Anh để đôi chân dẫn lối, để cảm xúc quyết định điểm dừng, và để hình ảnh tự cất tiếng. Từ đó, những hình ảnh, thước phim giản dị ra đời, không trau chuốt, cầu kỳ nhưng chứa đựng sự chân thành. Page “Lang Thang Hòa Bình” không đơn thuần là một kênh nội dung, mà giống như một cuốn sổ tay mở, nơi anh ghi lại những gì mình nhìn thấy, cảm nhận và trân trọng về quê hương.

Hoa đào đón xuân trên xóm Mừng (Cao Phong)

Điều khiến những sản phẩm của Hưng tạo được sự đồng cảm nằm ở cách anh tiếp cận câu chuyện. Thay vì tìm kiếm những góc nhìn bắt mắt hay những trải nghiệm “độc lạ”, anh chọn ở lại với những điều bình thường nhất. Đó là buổi chiều muộn bên bếp lửa của một gia đình vùng cao, là phiên chợ nhỏ nơi người ta gặp nhau không chỉ để mua bán, mà để hỏi han và chia sẻ. Ống kính của anh hướng về con người, về đời sống, về những nét văn hóa vẫn tồn tại bền bỉ qua thời gian.

Cảnh mây lưng chừng quanh cây đa và ruộng bậc thang trồng cải tại xóm Mừng, xã Cao Phong.

Cận cảnh cây đa và ruộng bậc thang trồng cải tại xóm Mừng.

Trong từng khung hình, Hưng không đặt mình ở vị trí trung tâm. Anh xuất hiện như một người bạn đồng hành, một người con trở về, lặng lẽ quan sát và kể lại. Chính sự khiêm nhường ấy giúp câu chuyện trở nên gần gũi. Người xem không có cảm giác đang được “xem” một sản phẩm du lịch, mà như đang cùng anh bước đi, cùng dừng lại và cùng lắng nghe nhịp thở của vùng đất xứ Mường.

Cảnh flycam lễ hội trên xã Vân Sơn năm 2025.

Trung tâm xã Vân Sơn.

Giữa bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đang dần bị lấn át bởi nhịp sống hiện đại, những chuyến lang thang của Hưng mang ý nghĩa như một lời nhắc nhẹ nhàng. Anh không cố gắng níu giữ quá khứ theo cách hoài niệm, mà đặt nó trong dòng chảy hiện tại, để thấy rằng văn hóa không phải thứ bất động, mà luôn chuyển mình cùng con người. Qua đó, người trẻ có thể tìm thấy sự kết nối với cội nguồn, không bằng cảm giác trách nhiệm nặng nề, mà bằng sự tự hào và yêu mến.

Sau thay đổi về địa giới hành chính, khi Hòa Bình cũ trở thành một phần của tỉnh Phú Thọ mới, mang đến nhiều điều mới mẻ, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về bản sắc. Với Hưng, tên gọi có thể thay đổi, nhưng ký ức và tinh thần của vùng đất thì không. Anh tiếp tục hành trình của mình với cùng một niềm tin giản dị: chỉ cần còn người nhớ, còn người kể, thì những giá trị ấy vẫn sẽ tồn tại.

Chương trình bảo tồn văn hoá dân tộc tại Bảo tàng mường - xã Thống Nhất.

Phiên chợ vùng cao xã Vân Sơn năm 2025.

Dần dần, từ những chuyến đi cá nhân, Hưng được biết đến rộng rãi hơn, trở thành một gương mặt đại diện cho hình ảnh người trẻ gắn bó với quê hương Phú Thọ. Anh tham gia vào các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, đồng hành cùng những chương trình cộng đồng với tinh thần trách nhiệm. Tuy vậy, sự ghi nhận ấy không khiến anh thay đổi cách làm. Những chuyến đi vẫn bắt đầu từ sự tò mò, từ mong muốn được hiểu thêm về nơi mình sống.

Bên cạnh vai trò người kể chuyện bằng hình ảnh, Hưng còn góp mặt trong lĩnh vực phim truyền hình với những vai diễn đời thường, không phô trương nhưng giàu cảm xúc. Những nhân vật anh đảm nhận có nét tương đồng với con người ngoài đời: trầm lắng, chừng mực và chân thật. Dù đứng trước ống kính phim trường hay giữa núi rừng quê hương, anh vẫn giữ một cách tiếp cận thống nhất: làm việc bằng sự nghiêm túc và tôn trọng câu chuyện mình kể.

Vợ chồng anh Đinh Mạnh Hưng và 2 cô con gái.

Ít ai biết phía sau những chuyến đi và dự án cá nhân ấy là một gia đình nhỏ ấm áp. Là người chồng, người cha của hai cô con gái, Hưng tìm thấy sự cân bằng giữa đam mê và đời sống riêng. Gia đình không chỉ là điểm tựa tinh thần, mà còn là nguồn động viên để anh tiếp tục những hành trình tưởng chừng lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Trong dự định sắp tới, Hưng mong muốn thực hiện một bộ phim về mảnh đất Hòa Bình xưa như một cách tri ân nơi đã nuôi dưỡng mình. Dự án ấy không đặt nặng yếu tố trình diễn, mà hướng đến việc lưu giữ cảm xúc và ký ức. Với anh, đó là lời cảm ơn dành cho quê hương, cho con người và cho những điều bình dị đã tạo nên con đường anh đang đi.

Đinh Mạnh Hưng tại Bản Mường Xanh - xã Cao Sơn.

Không ồn ào, không vội vã, Đinh Mạnh Hưng vẫn tiếp tục bước đi theo cách của riêng mình. Mỗi chuyến lang thang không nhằm đưa anh rời xa quê hương, mà giúp anh đến gần hơn với bản chất của nơi chốn ấy. Và trong sự lặng lẽ ấy, những câu chuyện về Hòa Bình xưa - Phú Thọ nay vẫn đang được kể tiếp, bằng tình yêu, sự bền bỉ và một trái tim luôn hướng về cội nguồn.

Đinh Mạnh Hưng cùng những chuyến đi.

nội dung: Hồng Trung, Trình bày: Ngọc Tùng