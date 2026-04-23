Hấp dẫn ẩm thực vùng hồ Hòa Bình

Trải nghiệm đặc sắc

Văn hóa ẩm thực trở thành trải nghiệm đặc sắc, giúp hành trình khám phá du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên Khu du lịch hồ Hòa Bình thêm trọn vẹn và đáng nhớ. Tại các khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng như Mai Châu Hideaway (xã Tân Mai), Maida Lodge (xã Tiền Phong), Mơ Village và Xoan Retreat (xã Đà Bắc)..., ẩm thực không đơn thuần phục vụ nhu cầu ăn uống mà là phần cốt lõi tạo nên trải nghiệm đẳng cấp và sự khác biệt của thương hiệu.

.

Nổi bật trong số món ăn được các khu nghỉ dưỡng đưa vào phục vụ du khách là cá, tôm sông Đà và những món ăn dân dã gắn với đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Theo anh Nguyễn Văn Tú, nhân viên nhà hàng Maida Lodge: Một trong những lý do khách trở lại khu nghỉ dưỡng nhiều lần là những trải nghiệm về ẩm thực. Không phải vì món lạ mà vì những món quen được làm một cách chỉn chu và vừa vặn. Cá được chọn từ bè mỗi sáng, vẫn còn tươi rói khi mang lên bếp, nướng trên than hồng đến khi lớp da xém nhẹ, mùi thơm lan ra, quyện với gió hồ; món gà nướng lá mắc mật, da vàng giòn, thịt bên trong mềm và giữ trọn vị ngọt. Thịt nướng cũng vậy, mùi thơm tỏa ra, ăn cùng món xôi hay cơm lam rất hợp; rau theo mùa, hái quanh vùng xào nhanh tay, giữ lại độ giòn và vị ngọt riêng...

Sức hút từ hương vị ẩm thực đặc trưng

Đến các điểm du lịch thuộc các xã Tân Mai, Thung Nai, Mường Hoa, Cao Sơn, Tiền Phong, Đà Bắc..., du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực đặc trưng của các dân tộc Thái, Mường, Dao trong không gian văn hóa bản địa.

Bà Đinh Thị Yệu, hộ cung cấp dịch vụ lưu trú tại điểm Du lịch cộng đồng Đá Bia - xã Tiền Phong cho biết: "Đón khách thăm bản, bà con nơi đây thường đồ xôi, chuẩn bị món cỗ lá và rượu cần. Để có loại xôi nếp thơm, dẻo, các gia đình ngâm gạo kỹ, đồ trong cốp để luôn giữ vị ngọt bùi. Vừa ăn, khách vừa nắm cho cơm rền, hạt dính vào nhau khiến xôi càng dẻo, ngon hơn."

Với mâm cỗ lá, nguyên liệu chủ yếu làm từ thịt lợn mà phải là lợn thả rông, thịt chắc, thơm, ít mỡ nên không bị ngấy. Được bày trên lá chuối tươi, cỗ lá gồm nhiều món như: Thịt luộc thái mỏng, thịt nướng, lòng... Bên cạnh còn có xôi đồ, canh loóng chuối. Cỗ lá cũng là ẩm thực tiêu biểu nhất mà đồng bào Mường ở đây luôn mong muốn được giới thiệu khi khách có dịp đến trải nghiệm du lịch vùng hồ.

Mâm cỗ lá thiết khách quý của đồng bào Mường vùng hồ Hòa Bình.

Với du khách, cá, tôm sông Đà hay mâm cỗ lá chính là ẩm thực đặc trưng của vùng hồ và cộng đồng các dân tộc thiểu số. Trong bữa cơm ấm cúng dưới nhà sàn, các gia đình ở bản Ngò, xã Mường Hoa thường đãi khách món cá nướng, cá hấp tươi ngon và món canh cá nấu chua có vị thanh mát, giàu dinh dưỡng.

Anh Hoàng Văn Khánh, du khách Hà Nội chia sẻ: "Sau một hành trình tham quan cảnh đẹp, tìm hiểu phong tục, tập quán, đoàn chúng tôi được đón tiếp bằng bữa cơm tối chu đáo, nồng hậu. Với nguyên liệu đảm bảo sạch, tươi ngon cùng bàn tay khéo léo của gia chủ, chúng tôi chỉ có thể xuýt xoa trước sức hấp dẫn của đặc sản cá sông Đà."

Ngoài cá, tôm sông Đà, cỗ lá, ẩm thực vùng hồ còn có thêm món thịt gà nấu măng chua hạt dổi với nguyên liệu từ thịt gà đồi, măng tre rừng và hạt dổi rất thơm ngon. Chị Bùi Thuý Chiều, hộ làm du lịch cộng đồng ở bản Mỗ, xã Thung Nai cho biết: "Thịt gà nấu măng chua hạt dổi là món ăn chỉ có ở vùng người Mường Hoà Bình và trở thành món đặc sản được du khách ưa thích. Việc chế biến món này khá đơn giản. Thịt gà làm sạch, chặt nhỏ miếng vừa ăn rồi cho vào nồi trộn lẫn với măng chua thật kỹ để thịt quyện đều với măng, sau đó cho nước vừa đủ rồi đun khoảng nửa giờ là chín. Trước khi múc ra bát, nướng vài hạt dổi, giã nhỏ rắc vào đảo đều. Khi ăn miếng măng chua chín mềm, rất đậm đà và không ngấy."

Một món khác cũng thường có mặt trong bữa cơm của đồng bào vùng hồ là chả lá bưởi cuốn thịt lợn. Theo đó, miếng thịt ba chỉ được thái con chì, ướp nước mắm, hành. Lá bưởi bánh tẻ dọc đôi, cuốn mỗi miếng thịt một nửa lá, đưa vào kẹp tre nướng trên than hồng. Khi ăn, lá bưởi có vị thơm giòn, gẫy mảnh lẫn vào thịt săn vàng làm tiêu tan sự ngấy và có chút đắng tê tê đầu lưỡi.

Cầu nối văn hóa giữa cộng đồng và du khách

Mỗi năm, các điểm đến trên Khu du lịch hồ Hòa Bình thu hút hàng vạn lượt khách đến tham quan, khám phá. Không dừng lại ở nhu cầu trải nghiệm ăn uống và khám phá món ăn địa phương, du khách còn mong muốn tìm hiểu cách chế biến, nguyên liệu đặc trưng và câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi món ăn.

Ẩm thực cũng là ngôn ngữ văn hóa kết nối du khách với điểm đến, định hình bản sắc và là yếu tố tạo dấu ấn, cảm xúc khó quên cho hành trình trải nghiệm vùng hồ. Qua mỗi món ăn, du khách hiểu thêm về lối sống, tập quán, tình cảm mộc mạc, tấm lòng hiếu khách và tinh tế trong từng hương vị.

Đặc biệt, khi có dịp lưu lại lâu hơn trên các bản làng thuộc Khu du lịch hồ Hòa Bình, bên cạnh việc thưởng thức những món ăn hợp khẩu vị, đậm đà bản sắc, du khách hãy cùng thưởng thức men say rượu cần - đồ uống nổi tiếng và phổ biến làm từ gạo nếp cẩm, gạo nếp hoặc gạo tẻ, sắn, ngô. Đây cũng là một trong những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc khiến tình người thêm ấm áp, giao hòa, giúp du khách trải nghiệm đầy đủ hơn về không gian sinh hoạt cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Nội dung: Bùi Minh - Trình bày: Đinh Tú