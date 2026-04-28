Khơi mở tiếng Anh cho trẻ mầm non

Linh hoạt tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh

Trong quá trình triển khai, Trường Mầm non Đất Việt, phường Việt Trì là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả nội dung này với cách làm bài bản, linh hoạt. Là người trực tiếp chỉ đạo, cô giáo Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Nhà trường dạy Tiếng Anh hướng tới việc tạo hứng thú, hình thành tình yêu với ngôn ngữ cho trẻ. Khi trẻ thấy vui, thấy thích, các con sẽ tiếp nhận một cách tự nhiên, không áp lực và đó mới là nền tảng bền vững”.

Để thực hiện mục tiêu đó, nhà trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Việc lựa chọn chương trình và học liệu được thực hiện phù hợp với lứa tuổi, kết hợp giữa giáo trình được phê duyệt với học liệu trực quan như truyện tranh, bài hát nhằm tăng tính sinh động và khả năng tương tác.

Môi trường tiếng Anh được xây dựng xuyên suốt từ lớp học đến hành lang, sân chơi với hệ thống bảng biểu, hình ảnh song ngữ, tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc ngôn ngữ thường xuyên, hình thành phản xạ tự nhiên.

Đội ngũ giáo viên được xác định là yếu tố then chốt trong quá trình triển khai. Nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, dự giờ, tập huấn nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động. Sự phối hợp giữa giáo viên mầm non và giáo viên tiếng Anh, trong đó có giáo viên nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Tiếng Anh không chỉ xuất hiện trong các giờ học riêng mà còn được tích hợp vào các hoạt động trong ngày như đón - trả trẻ, giờ ăn, giờ chơi, hoạt động ngoài trời, giúp trẻ hình thành thói quen sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống thực tế.

Bên cạnh đó, các sân chơi như giao lưu, biểu diễn, hoạt động trải nghiệm bằng tiếng Anh được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để trẻ mạnh dạn thể hiện bản thân.

Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình cũng được chú trọng, giúp phụ huynh hiểu đúng mục tiêu của việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh và đồng hành trong việc tạo môi trường học tập phù hợp tại nhà.

Trường Mầm non Đất Việt còn đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà trường được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập” năm học 2024-2025.

Tạo nền tảng hội nhập từ bậc học đầu đời

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã mang lại những kết quả tích cực. Trẻ hứng thú hơn trong các hoạt động, mạnh dạn và tự tin khi giao tiếp, có khả năng phản xạ với các câu lệnh quen thuộc và sử dụng được những từ vựng, mẫu câu đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ phát triển về ngôn ngữ, trẻ còn có sự tiến bộ về tư duy, kỹ năng giao tiếp, khả năng hợp tác và giải quyết vấn đề. Đội ngũ giáo viên có sự chuyển biến rõ nét trong phương pháp giảng dạy, phụ huynh ngày càng tin tưởng và đồng hành cùng nhà trường.

Cùng với mô hình tiêu biểu tại Trường Mầm non Đất Việt, giáo dục mầm non Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng. Học kỳ I năm học 2025-2026, toàn tỉnh huy động 196.613/262.715 trẻ ra lớp, đạt 74,8%; trong đó tỷ lệ trẻ mẫu giáo đạt 98,1%, trẻ 5 tuổi đạt 100%, bảo đảm mục tiêu phổ cập.

100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chương trình theo quy định, phương pháp giáo dục được đổi mới theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, gắn với tổ chức bán trú, bảo đảm an toàn và dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 98,9% và 100% trẻ được theo dõi sức khỏe.

Những kết quả này tạo tiền đề quan trọng để triển khai hiệu quả các nội dung đổi mới, trong đó có việc cho trẻ làm quen với ngoại ngữ. Thực tế cho thấy, nếu được tổ chức đúng hướng, phù hợp với lứa tuổi, hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà còn tạo nền tảng vững chắc để thế hệ tương lai tự tin hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Hạnh Thúy