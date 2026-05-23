Trường Tiểu học Định Trung: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh tích cực

Tôi đến với Trường Tiểu học Định Trung, phường Vĩnh Phúc vào một buổi sáng tháng Năm đầy nắng. Cảm nhận đầu tiên khi bước chân qua cổng trường là một không gian sư phạm xanh mát và tràn đầy sức sống. Không chỉ có những dãy nhà cao tầng kiên cố, những phòng học hiện đại, nơi đây còn toát lên vẻ ấm áp từ ánh mắt của thầy cô và nụ cười của học sinh. Gần 30 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường đã và đang khẳng định vị thế là “điểm sáng” của ngành Giáo dục Đất Tổ - nơi mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Được thành lập từ năm 1996, từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, đến nay cơ sở vật chất của trường đã được xây dựng kiên cố, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại. Xác định mục tiêu cốt lõi là xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và an toàn, học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và kỹ năng sống, nhà trường đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang bị từ hệ thống bảng chống lóa, máy chiếu đến xây dựng nhà thể chất và các dãy nhà lớp học cao tầng...

Với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vững chuyên môn và giàu lòng nhân ái, sự nghiệp trồng người của nhà trường đã mang lại những “trái ngọt” xứng đáng. Năm 2018, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Tháng 10/2023, nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ III. Đó là kết quả của một hành trình bền bỉ, nơi mỗi viên gạch, mỗi nhành cây đều thấm đẫm mồ hôi và tâm huyết của tập thể 54 cán bộ, giáo viên.

Trong giai đoạn 2020-2025, quy mô trường lớp của nhà trường tiếp tục được duy trì ổn định. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, tỷ lệ học sinh học bán trú ngày càng tăng. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được thực hiện hiệu quả; nhiều năm liền tuyển sinh lớp 1 đạt 100% số học sinh trong độ tuổi ra lớp. Điều này không chỉ khẳng định uy tín của nhà trường mà còn cho thấy sự tin tưởng của chính quyền và Nhân dân địa phương.

Chúng tôi được dự một tiết học tại lớp 3A2 do cô giáo Mai Thu Thuỷ đảm nhiệm. Không còn cảnh “thầy đọc - trò chép” khô khan, tiết học diễn ra sôi nổi với các trò chơi trí tuệ trên nền tảng công nghệ thông tin. Các em học sinh hào hứng giơ tay phát biểu, tranh luận để tìm ra lời giải cho các bài toán hóc búa. Sự tương tác giữa cô và trò không còn khoảng cách, thay vào đó là không khí của một buổi trao đổi kiến thức đầy hào hứng.

Cô Thuỷ chia sẻ: "Với tôi, mỗi học sinh là một cá tính riêng biệt. Nhiệm vụ của người thầy là khơi gợi niềm đam mê, tạo không gian để các em tự tin thể hiện năng lực của mình. Khi các em cảm thấy được tôn trọng và khích lệ, các em sẽ học tập bằng tất cả sự tự giác và say mê".

Sự “tận tụy” và “đổi mới” là hai từ khóa mà đồng nghiệp và phụ huynh thường nói về đội ngũ giáo viên nơi đây. Hiện nay, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Con số này thể hiện qua từng trang giáo án điện tử, qua cách các thầy cô uốn nắn từng nét chữ, rèn luyện từng kỹ năng sống cho trẻ. Để xây dựng môi trường học tập thân thiện, các giáo viên luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng nhằm tạo sự hứng thú, giúp học sinh tiếp thu bài tích cực.

Thành quả của sự nỗ lực ấy là bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ. Trong giai đoạn 2020-2025, học sinh của trường đã đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp thành phố, như các cuộc thi: Olympic tiếng Anh JEO, Toán Titan, TIMO, SACMO, Trạng Nguyên Tiếng Việt, Violympic,...khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn vững chắc.

Không chỉ mạnh về kiến thức, Trường Tiểu học Định Trung còn là đơn vị điển hình trong phong trào “Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Mỗi lớp học đều được trang trí những chậu cây nhỏ xinh, những góc thư viện lớp học ngăn nắp. Đặc biệt, phong trào “Tiếng trống tự giác” đã trở thành nếp sống của học sinh nơi đây. Khi tiếng trống vang lên, các em tự giác nhặt rác, sắp xếp bàn ghế, chăm sóc bồn hoa mà không cần sự nhắc nhở của thầy cô.

Em Nguyễn Hà Phương Anh, học sinh lớp 4 thông tin: "Trường của em xanh mát, có nhiều hàng cây rợp bóng, có những bồn hoa rực rỡ sắc màu và toả ngát hương thơm. Em thích nhất là giờ ra chơi được cùng các bạn vui chơi ở sân trường và chăm sóc bồn hoa của lớp. Chúng em cũng thường xuyên xuống thư viện đọc sách vì ở đó rất mát và có nhiều sách hay. Em hứa sẽ giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp ạ".

Để khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nhà trường đã xây dựng thư viện khang trang theo chuẩn Quốc gia với không gian thân thiện. Mỗi tuần, học sinh đều được bố trí tiết học tại thư viện, giúp các em rèn luyện tư duy phản biện và khả năng diễn đạt. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm như “Bánh chưng xanh - Tết an lành” đã thu hút hơn 1.000 học sinh cùng phụ huynh tham gia, dệt nên một bức tranh giáo dục nhân văn và đầy màu sắc. Phong trào “Nuôi lợn đất giúp bạn nghèo” cũng được triển khai thường xuyên, qua đó giáo dục học sinh tinh thần sẻ chia, nhân ái.

Chị Phạm Quỳnh Trang, phụ huynh học sinh tại phường Vĩnh Phúc, tâm sự: "Con tôi từ một đứa trẻ nhút nhát, sau vài năm học tại đây đã tự tin hơn rất nhiều. Tôi yên tâm nhất là môi trường ở đây rất lành mạnh, các thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy con biết sẻ chia. Đó là những giá trị mà chúng tôi mong muốn nhất."

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trường Tiểu học Định Trung không chỉ đạt được Bằng khen của Bộ GD&ĐT, đạt được những danh hiệu như “Tập thể lao động xuất sắc” hay Giấy khen của UBND phường Vĩnh Phúc, mà quan trọng hơn, tập thể sư phạm thầy, cô đã chiếm trọn niềm tin của Nhân dân. Trong định hướng phát triển giai đoạn mới, nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sự đầu tư về công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực và tăng cường tư vấn tâm lý học đường sẽ là những ưu tiên hàng đầu.

Rời Trường Tiểu học Định Trung khi nắng đã đứng bóng, hình ảnh dòng khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” vẫn đọng lại trong tôi như một lời cam kết tự tâm. Tại ngôi trường này, đó không còn là những con chữ nằm yên trên vách tường, mà đã trở thành nhịp sống hối hả, đầy ắp tiếng cười qua từng giờ học. Chính bằng tình yêu thương và trách nhiệm của những “người chèo đò” thầm lặng, họ đã và đang hiện thực hóa niềm vui ấy cho mỗi học sinh. Tin rằng, với ngọn lửa nghề luôn rực cháy, thầy và trò nơi đây sẽ còn viết tiếp những trang sử vàng rạng danh cho nền giáo dục Đất Tổ.

Ngọc Thắng