Trải nghiệm thiên nhiên, mây nước vùng hồ Hòa Bình

Nằm giữa trùng điệp núi rừng, hồ Hòa Bình hiện lên như một “biển hồ” mênh mang, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách. Với chiều dài hơn 100km, diện tích mặt nước khoảng 8.000ha, cùng 47 hòn đảo lớn nhỏ, lòng hồ mở ra không gian khoáng đạt, thơ mộng, gợi liên tưởng đến một “Hạ Long trên cạn” giữa núi rừng. Bao quanh lòng hồ là những bản làng của đồng bào dân tộc Mường, Dao, Thái... vẫn gìn giữ nếp sống truyền thống và một không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Chính sự giao thoa giữa thiên nhiên và con người đã làm nên sức hấp dẫn riêng có của vùng hồ.

Bến cảng tập nập tàu thuyền đưa đón du khách tham quan hồ Hoà Bình.

Trong hành trình khám phá hồ Hoà Bình, Khu du lịch Thung Nai được ví như “viên ngọc xanh” của lòng hồ. Khi nước dâng cao, những dãy núi nhô lên thành đảo nhỏ, tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ. Đêm xuống, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và âm thanh của núi rừng, mang lại cảm giác bình yên, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị.

Một điểm nhấn không thể không nhắc tới là vịnh Ngòi Hoa thuộc xã Mường Hoa hiện lên như “mắt ngọc” của hồ. Với diện tích rộng hàng nghìn ha, mặt nước xanh ngắt, lặng như gương, nơi đây ôm trọn những chòm đảo và bản làng của đồng bào dân tộc Mường.

Lòng hồ Hoà Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn” với cảnh đẹp sơn thuỷ hữu tình.

Có mặt tại vịnh Ngòi Hoa trong một sớm mờ sương, chị Lê Bích Thủy - một du khách đến từ Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi đây. Việc tận mắt chứng kiến cảnh sắc hữu tình và trải nghiệm đời sống bản địa, hay thưởng thức các món ăn đặc trưng như gà đồi, thịt nước, rau đồ lòng cá, măng đắng, xôi nếp thơm lừng là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của chị.

Đền Chúa Thác Bờ thu hút đông đảo du khách thập phương đến chiêm bái cầu bình an, tài lộc.

Hồ Hòa Bình còn là điểm đến tâm linh hấp dẫn với đền Chúa Thác Bờ - nơi gắn với truyền thuyết về người phụ nữ có công giúp nghĩa quân Lê Lợi. Nằm trên thế núi linh thiêng, đền thu hút đông đảo du khách thập phương đến chiêm bái, cầu bình an, tài lộc, đồng thời thưởng ngoạn vẻ đẹp vùng hồ.

Cách đó không xa là động Thác Bờ - một điểm đến thú vị trong hành trình khám phá thiên nhiên vùng hồ. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của tỉnh, hạ tầng du lịch khu vực hồ được đầu tư mạnh mẽ. Hệ thống điện, viễn thông, bến cảng, đường ven hồ từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm đến.

Cá nướng - đặc sản vùng hồ được khách du lịch thưởng thức và mua về làm quà.

Các điểm du lịch cộng đồng, dự án nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch trải nghiệm được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng du lịch vùng hồ Hoà Bình.

Song song với đó, nhiều dự án nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch trải nghiệm được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Các khu nghỉ dưỡng, homestay, điểm du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn từ chèo thuyền kayak, câu cá, trekking, đến tham gia các hoạt động đời sống thường nhật cùng người dân bản địa.

Đặc biệt, du lịch cộng đồng đang trở thành điểm nhấn của vùng hồ. Tại các bản như xóm Ngòi, xóm Ké, Đá Bia hay xóm Sưng, người dân đã chủ động chuyển đổi sinh kế, phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn văn hóa. Những bữa cơm đậm đà hương vị núi rừng, những câu chuyện về đời sống bình dị được kể bên bếp lửa tạo nên sức hấp dẫn khó quên với du khách.

Với tiềm năng nổi trội và sự quan tâm đầu tư đúng mức, hồ Hoà Bình hứa hẹn là điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Với tiềm năng nổi trội, hồ Hòa Bình đang được định hướng trở thành Khu du lịch quốc gia. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đang được triển khai đồng bộ. Nhiều dự án lớn với tổng vốn hàng nghìn tỷ đồng hứa hẹn sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, đưa nơi đây trở thành điểm đến tầm cỡ của khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ.

Từ một vùng hồ tĩnh lặng, hồ Hòa Bình đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới trở thành trung tâm du lịch đa trải nghiệm. Nơi đây không chỉ chinh phục du khách bằng vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sự thân thiện của con người. Trong tương lai không xa, “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn sẽ tỏa sáng, ghi dấu trên bản đồ du lịch Việt Nam và vươn tầm khu vực, trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước .

Hương Lan