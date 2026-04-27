Giữ gìn lễ hội “xanh”

Đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, sắc áo xanh của lực lượng thanh niên tình nguyện “phủ sóng” khắp các nẻo đường trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các trục đường trung tâm. Bước vào mùa lễ hội năm nay, màu áo ấy tiếp tục hiện diện, góp phần giữ gìn hình ảnh một lễ hội văn minh, thân thiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Các hoạt động được triển khai nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị thời đại Hùng Vương; khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - Quốc lễ của dân tộc; đồng thời giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ý chí tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân hướng về cội nguồn, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần tổ chức thành công các hoạt động của lễ hội.

Từ ngày 1/3 âm lịch đến 10/3 âm lịch, Tỉnh đoàn huy động hơn 5000 lượt ĐVTN đến từ các cơ sở đoàn trong tỉnh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân về hành hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Các thanh niên tình nguyện vừa thực hiện nhiệm vụ thu gom rác, tuyên truyền, hướng dẫn du khách giữ gìn vệ sinh, vứt rác đúng nơi quy định vừa là những hướng dẫn viên thực thụ giới thiệu cho du khách về mảnh đất và con người Phú Thọ, nhất là các hoạt động trong chương trình lễ hội năm nay.

Đang cùng đội thanh niên tình nguyện của trường thu gom rác trên trục hành lễ, sinh viên Lý Thị Say, Trường Đại học Hùng Vương chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em tham gia hoạt động tình nguyện tại Lễ hội Đền Hùng. Em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được lựa chọn vào đội hình tình nguyện. Khi đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng có thể nhận thấy lượng du khách đông, khu vực diễn ra các hoạt động trải dài, vì thế đội tình nguyện đều rất trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng em đều mong muốn thông qua hoạt động sẽ giữ gìn cảnh quan, nâng cao ý thức người dân khi tham gia lễ hội, để tạo không gian xanh - sạch - đẹp”.

Thực tế cho thấy, những năm trước đây, vẫn còn tình trạng một bộ phận du khách thiếu ý thức, xả rác không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, những năm gần đây, Ban tổ chức lễ hội đã tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường. Bên cạnh lực lượng tình nguyện, đội ngũ vệ sinh của Khu di tích hoạt động thường xuyên; hệ thống thùng rác di động được bố trí dày hơn tại các điểm công cộng. Nhờ đó, cùng với sự tuyên truyền, nhắc nhở kịp thời, ý thức của người dân và du khách đã có chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường.

Ông Nguyễn Văn Tạo (phường Vĩnh Yên) cho biết: Năm nay, công tác tổ chức lễ hội được thực hiện chu đáo, khoa học. Hình ảnh các bạn thanh niên tình nguyện với màu áo xanh tham gia dọn vệ sinh, hướng dẫn du khách bỏ rác đúng nơi quy định để lại ấn tượng đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong dịp Giỗ Tổ.

Với số lượng 200 lượt ĐVTN được huy động tham gia tình nguyện tại Lễ hội Đền Hùng năm nay, Đoàn thanh niên xã Hy Cương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng ĐVTN đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thị Đào - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã cho biết: Lực lượng ĐVTN được quán triệt đầy đủ về nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân hành hương, đồng thời tích cực tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ. Qua đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc xây dựng hình ảnh đẹp về lễ hội.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hoạt động của tổ chức Đoàn đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân; lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử và di sản văn hóa của quê hương Đất Tổ.

Tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng “áo xanh” đã góp phần quan trọng vào thành công chung của lễ hội, xây dựng hình ảnh một lễ hội “xanh”, văn minh, thân thiện trong lòng du khách thập phương.

NỘI DUNG: THU HÀ, TRÌNH BÀY: NGỌC TÙNG