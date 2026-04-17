Kỳ 4: Khơi dậy khát vọng cống hiến

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn và nhiều cơ hội mới. Thanh niên được kỳ vọng phát huy vai trò tiên phong, nhất là trong các lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế số và lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng. Trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của tỉnh được thể hiện rõ nét.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn và nhiều cơ hội mới. Thanh niên được kỳ vọng phát huy vai trò tiên phong, nhất là trong các lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế số và lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng. Trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của tỉnh được thể hiện rõ nét.

Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tổ chức được trên 816 lớp “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn ĐVTN và Nhân dân ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để sáng tạo các sản phẩm truyền thông; sử dụng ứng dụng VNeID tra cứu thông tin, tìm hiểu và thực hiện một số thủ tục hành chính cho trên 148.191 lượt đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Đó là những con số ấn tượng của tuổi trẻ Phú Thọ tham gia vào công tác chuyển đổi số. Sứ mệnh của thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tiếp nối mà cần bứt phá, đổi mới và dẫn dắt trong kỷ nguyên số. Sứ mệnh đó đang được đoàn thanh niên các cấp hiện thực hóa vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Chuyển đổi số đang trở thành làn sóng sâu rộng trên toàn cầu. Với vai trò là những người tiên phong, đi đầu, làm chủ công nghệ, lực lượng thanh niên luôn tích cực học tập, rèn luyện, hưởng ứng và lan tỏa phong trào chuyển đổi số ra cộng đồng. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tỉnh Đoàn đã phát động chuyển đổi số gắn với các nội dung hoạt động của các phong trào đoàn, trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, khơi dậy và nâng cao niềm tự hào trong ĐVTN về truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại các cấp bộ Đoàn, hoạt động tham gia chuyển đổi số cũng được các cơ sở đoàn tăng cường và duy trì hiệu quả; tỷ lệ thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử ngày càng phổ biến.

Các mô hình chuyển đổi số như: “Số hóa các địa chỉ đỏ, địa danh di tích lịch sử cách mạng, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, bản tin hoạt động của Đoàn trên các nền tảng ứng dụng zalo, facebook, website, youtube”, triển khai mô hình “Bản đồ ẩm thực”, “chợ truyền thống không dùng tiền mặt”.... tiếp tục được phát triển và nhân rộng.

Với những kết quả đã triển khai, lực lượng thanh niên đã khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, qua đó đã có ảnh hưởng và lan tỏa sâu rộng đến ĐVTN trong công tác đoàn, hội lẫn trong đời sống sinh hoạt, nhất là đã giúp cho công tác đoàn, hội ngày càng sáng tạo, phong phú và thu hút hơn. Chuyển đổi số là “cơ hội" mới để thanh niên phát triển, làm việc, cống hiến nhưng cũng đồng thời đề cao trách nhiệm đòi hỏi thanh niên phải không ngừng rèn luyện, nỗ lực và phát huy tài năng, trí tuệ để bắt kịp xu thế chung của toàn cầu. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm và thách thức của chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng số trong trao đổi thông tin quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn, hội, đội; đồng thời, từng bước chuyển sinh hoạt, hoạt động, quản lý của tổ chức đoàn trên môi trường số.

Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hun đúc khát vọng cống hiến, làm giàu trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, dũng cảm bước vào những lĩnh vực mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ. Với niềm tin đó, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay: Ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm và của khát vọng vươn lên không ngừng”. Niềm tin của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được thế hệ trẻ hiện thực hóa trong khát vọng được cống hiến trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số.

Lực lượng thanh niên có đầy đủ tiềm năng và năng lực để trở thành lực lượng tiên phong trong quá trình chuyển đổi số của đất nước, từ đó nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân, tạo dựng một tương lai tươi sáng cho chính mình và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, cán bộ, ĐVTN cần chủ động tham mưu, góp ý với cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, cán bộ, ĐVTN cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động chuyển đổi số ở cơ quan, đơn vị, địa phương, đúng với tinh thần đi đầu của thanh niên.

Quan trọng hơn, mỗi thanh niên cần có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong môi trường số. Bên cạnh việc làm chủ công nghệ, thanh niên cần góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa những giá trị tích cực và sử dụng công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững của xã hội.

Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, phường, đơn vị triển khai thành lập các câu lạc bộ để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, ứng dụng AI trong học tập, lao động và đời sống. Từ đó thúc đẩy hiệu quả việc ứng dụng AI và công nghệ số trong hoạt động đoàn, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt đoàn trên môi trường số.

Nghiệm thu Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình thanh niên tham gia chuyển đổi số trong giới thiệu, quảng bá, phát triển du lịch đối với một số di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tiếp cận nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và cộng đồng thông qua các diễn đàn, ngày hội, hội nghị tập huấn... Phối hợp tổ chức các hoạt động tìm hiểu, các cuộc thi về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số thúc đẩy, hỗ trợ ĐVTN chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp thông qua nền tảng số; đưa hộ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Phú Thọ phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, sức khỏe tốt, lối sống lành mạnh; chủ động hội nhập, tiên phong trong chuyển đổi số. Mục tiêu đó được đoàn thanh niên các cấp hiện thực hóa bằng các chương trình hành động, phong trào thi đua hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ “thanh niên số” - những người có năng lực công nghệ, có tư duy sáng tạo và có trách nhiệm trong môi trường số. Với sức trẻ, khát vọng công hiến, tuổi trẻ Đất Tổ sẽ góp phần đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

>>> Kỳ 1: Khi thời đại đặt ra yêu cầu mới >>> Kỳ 2: Xung kích chuyển đổi số ở cơ sở >>> Kỳ 3: Dấu ấn những "công trình số”

Bài, ảnh: Thu Hà