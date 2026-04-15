Kỳ 2: Xung kích chuyển đổi số ở cơ sở

Chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu. Trong dòng chảy đó, thanh niên đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong với khả năng tiếp cận nhanh công nghệ, tư duy linh hoạt và tinh thần xung kích. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, họ còn góp phần thay đổi nhận thức, đưa chính quyền số đến gần hơn với người dân. Với tri thức, sự năng động và khát vọng đổi mới, tuổi trẻ Đất Tổ còn góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi mặt của đời sống, tạo động lực mới cho sự phát triển của quê hương trên hành trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu. Trong dòng chảy đó, thanh niên đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong với khả năng tiếp cận nhanh công nghệ, tư duy linh hoạt và tinh thần xung kích. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, họ còn góp phần thay đổi nhận thức, đưa chính quyền số đến gần hơn với người dân. Với tri thức, sự năng động và khát vọng đổi mới, tuổi trẻ Đất Tổ còn góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi mặt của đời sống, tạo động lực mới cho sự phát triển của quê hương trên hành trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng ĐVTN đã trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương trong việc giúp người dân giải quyết nhanh chóng, chính xác các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, không chỉ mang lại sự hài lòng của Nhân dân mà còn phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ. 90 ngày cao điểm xung kích, hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến là chiến dịch đầu tiên được Đoàn Thanh niên xã Xuân Lũng triển khai.

Nêu cao khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Xuân Lũng thực hiện hết mình, hỗ trợ hết sức Nhân dân và doanh nghiệp”, Đoàn Thanh niên xã đã thành lập đội hình “Bình dân học vụ số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã với các hoạt động hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạo tài khoản định danh điện tử; quét mã QR; tra cứu và kê khai hồ sơ trực tuyến...

Đồng chí Cao Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Đội hình thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền thực hiện hướng dẫn thủ tục trực tuyến, cài đặt ứng dụng định danh, nhập liệu và số hóa hồ sơ hành chính. Nhiều người dân lần đầu tiếp cận nền tảng số đã bày tỏ sự tin tưởng, hài lòng trước tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ”.

Ở Pà Cò - xã vùng sâu, vùng xa, thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh, trình độ dân trí chưa đồng đều nên quá trình vận hành hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã gặp không ít trở ngại. Đồng chí Hà Văn Kền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: “Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phục vụ Nhân dân, góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi số trong công tác hành chính công, đội ngũ thanh niên tình nguyện không chỉ tham gia hướng dẫn người dân truy cập các dịch vụ công trực tuyến, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cán bộ, công chức địa phương nắm bắt và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền điện tử, góp phần cải thiện chất lượng đời sống và nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, chương trình “Bình dân học vụ số” và việc xây dựng các “Tổ công nghệ số cộng đồng” được triển khai rộng khắp. Các “chiến sĩ số” không chỉ hỗ trợ kỹ năng mà còn trực tiếp tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên môi trường số; hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư, góp phần giảm tải cho bộ phận một cửa. Chia sẻ về quá trình tiếp cận công nghệ, đồng chí Nguyễn Thị Hậu - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 3, phường Xuân Hòa cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Sổ tay đảng viên đến từng đảng viên nhất là các đảng viên cao tuổi, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Lê Thị Phương Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thọ cho biết: Mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ rào cản giữa người dân và công nghệ số. Thực tế trên địa bàn phường, khó khăn lớn nhất là tâm lý “ngại thay đổi”, đặc biệt là tầng lớp trung niên và người cao tuổi. Tháng 3 vừa qua, Đoàn phường ra mắt CLB “Trí tuệ nhân tạo trẻ” - Hành động vì chuyển đổi số cộng đồng”. Thành viên tham gia CLB là lực lượng ĐVTN phối hợp cùng lực lượng Công an phường trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt an sinh xã hội sử dụng ứng dụng VNeID tại nhà, doanh nghiệp, xưởng may. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là 1 trong 3 phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn, đã và đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo ĐVTN. Phong trào đã góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của ĐVTN Đất Tổ tích cực đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kế hoạch “Thanh niên Đất Tổ năng động, sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2027” được các sơ sở đoàn triển khai với nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực. Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa thành nhiều hoạt động, mô hình, cách làm thiết thực, sát với tình hình thực tế và phong trào thanh thiếu nhi.

Tiêu biểu như việc triển khai cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, một sáng kiến”; các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua những buổi sinh hoạt của Đoàn, Hội, Đội, diễn đàn, tọa đàm, hội thi, cuộc thi, liên hoan ý tưởng sáng tạo.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số đã mở ra “nền kinh tế sáng tạo”. Ở nhiều địa phương, Đoàn Thanh niên cơ sở đã tích cực triển khai các mô hình kinh tế số, ứng dụng công nghệ như AI, dữ liệu lớn, thương mại điện tử. Đoàn Thanh niên tỉnh đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lựa chọn một món ăn truyền thống của quê hương để khởi nghiệp, đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hoa, người sáng lập và điều hành thương hiệu Thịt chua Trường Foods đã kiên cường, sáng tạo, khát khao mang đặc sản quê hương vươn xa. Một trong những bí quyết giúp Trường Foods đạt được thành công là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Nhận thấy tiềm năng của nền tảng trực tuyến, Nguyễn Thị Thu Hoa xây dựng kênh bán hàng online và phát triển thương hiệu cá nhân để tiếp cận khách hàng nhanh hơn, rộng hơn. Việc khai thác tối đa tiềm năng của mạng xã hội, kết hợp với các chiến dịch quảng bá sáng tạo đã giúp thương hiệu của chị phủ sóng rộng rãi.

Ứng dụng chuyển đổi số, Tỉnh Đoàn đã tổ chức thành công các phiên livestream “Tuổi trẻ Phú Thọ chắp cánh nông sản bay xa” để quảng bá hình ảnh, văn hoá, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng. Qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, nâng cao nhận diện thương hiệu các sản phẩm địa phương thông qua mạng xã hội. Đồng thời còn tổ chức tập huấn, hướng dẫn ĐVTN cách ứng dụng nền tảng thương mại điện tử (TikTok Shop) trong giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tháng 8 vừa qua, bà con trồng nhãn ở xã Nật Sơn được tham gia vào một phiên chợ đặc biệt do ĐVTN địa phương tổ chức, những “phiên chợ điện tử” ngay tại vườn đã đưa sản phẩm đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Đồng chí Bùi Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nật Sơn khẳng định: Việc triển khai “phiên chợ điện tử” giúp ĐVTN được tiếp cận, nâng cao kỹ năng và làm chủ xu hướng bán hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng nông dân trong quảng bá nông sản địa phương, góp phần nâng cao giá trị và doanh số cho các sản phẩm OCOP.

Có thể thấy, ĐVTN Đất Tổ đã và đang phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; áp dụng các kiến thức vào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh... trở thành động lực, lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số ngay tại cơ quan, đơn vị, địa phương để bắt nhịp nhanh với xu thế phát triển của thời đại.

>>> Kỳ 1: Khi thời đại đặt ra yêu cầu mới >>> Kỳ 3: Dấu ấn những "công trình số” >>> Kỳ 4: Khơi dậy khát vọng cống hiến

Bài, ảnh: Thu Hà