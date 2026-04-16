Kỳ 3: Dấu ấn những "công trình số”

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của sự phát triển đất nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ĐVTN trong tỉnh đã tích cực, hăng hái tham gia đảm nhận nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả... Chuyển đổi số gắn với triển khai các công trình thanh niên số hóa thông tin đã và đang trở thành một làn sóng sâu rộng. Với vai trò là những người tiên phong, đi đầu, làm chủ công nghệ, tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang tích cực hưởng ứng, ứng dụng, triển khai và lan tỏa phong trào ra cộng đồng.

Phú Thọ là vùng đất cội nguồn dân tộc với nền văn hóa đậm đà bàn sắc. Hiện toàn tỉnh có 2.778 di tích lịch sử, văn hóa. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, di sản văn hóa không còn chỉ tồn tại trong không gian vật lý hay ký ức cộng đồng mà đang dần được “chuyển hóa” thành dữ liệu số.

Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến các loại hình văn hóa phi vật thể, quá trình số hóa đang mở ra một hướng đi mới: Vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng thanh niên với vai trò xung kích đã triển khai mô hình thanh niên tham gia chuyển đổi số trong giới thiệu quảng bá, phát triển du lịch đối với một số di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Ngay tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, chỉ cần một thao tác quét đơn giản từ điện thoại cảm ứng lên những tấm biển bằng gạch men cao cấp với mã QR là du khách đã được cập nhật đầy đủ thông tin về Khu di tích trên trang web chính thức của Ban quản lý. Đây là công trình Đoàn Thanh niên xã Hy Cương, Đoàn Thanh niên xã Bình Nguyên, Đoàn Thanh niên Prime Group và Chi đoàn Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp triển khai thực hiện đúng vào dịp chuẩn bị cho chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm 2026. Tìm hiểu quá khứ, tìm hiểu lịch sử, văn hóa cội nguồn dân tộc qua cách tiếp cận mới bằng công nghệ số, đó là cách nhiều tổ chức đoàn thanh niên trong toàn tỉnh lựa chọn để phát huy vai trò tuổi trẻ trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong những ngày tháng Ba đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn phường Hòa Bình đã ra mắt công trình thanh niên ý nghĩa: “Điểm quét mã QR công trình Thủy điện Hòa Bình” và “Cẩm nang du lịch và ẩm thực phường Hòa Bình”. Công trình “Điểm quét mã QR công trình Thủy điện Hòa Bình” được triển khai tại khu vực tham quan, nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, tiện lợi cho người dân và du khách. Thông qua việc quét mã QR, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các nội dung giới thiệu về lịch sử hình thành, ý nghĩa, quy mô công trình, cũng như những dấu ấn nổi bật của một trong những công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam. Đây là bước đi cụ thể của tuổi trẻ phường trong việc ứng dụng công nghệ số vào quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa tại địa phương.

Công trình “Cẩm nang du lịch và ẩm thực phường Hòa Bình” được xây dựng với nội dung phong phú, thiết thực, giới thiệu các điểm đến tiêu biểu, các món ăn đặc trưng, địa chỉ uy tín, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương với du khách gần xa. Cẩm nang được thiết kế dưới dạng số hóa, dễ dàng truy cập thông qua mã QR, phù hợp với xu hướng du lịch thông minh hiện nay. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Hòa Bình Nguyễn Văn Hùng cho biết: Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người phường Hòa Bình ngày càng văn minh, thân thiện và phát triển.

Nếu trước đây nhắc đến phong trào thanh niên, nhiều người thường nghĩ tới các hoạt động làm vệ sinh môi trường, xây nhà nhân ái hay tặng quà vùng khó, thì thời gian qua tuổi trẻ Phú Thọ còn tạo dấu ấn rất khác ở lĩnh vực chuyển đổi số. Xác định chuyển đổi số gắn với triển khai các công trình thanh niên số hóa thông tin là nội dung trọng tâm của công tác Đoàn, Tỉnh Đoàn thường xuyên chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp gắn với thực hiện các nội dung, hoạt động trọng tâm. Thông qua việc triển khai hiệu quả các công trình đã mang lại những giá trị cụ thể, thiết thực cho cộng đồng xã hội. Đồng thời, góp phần tạo “cơ hội mới” để thanh niên phát triển, làm việc, cống hiến, khẳng định mình và góp phần kiến thiết, xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Với sự năng động, nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ, thanh niên Phú Thọ trở thành lực lượng tiên phong đưa các ứng dụng số vào thực tiễn, với nhiều mô hình hiệu quả, mang lại tiện lợi cho người dân.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn xã, phường triển khai công tác tuyên truyền bầu cử trên mạng xã hội bằng các ấn phẩm số đa dạng, phong phú như infographic, video ngắn và đạt được lượng tương tác cao. Bên cạnh đó, các Đoàn xã, phường cũng sáng tạo trong công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều mô hình số hóa mang lại hiệu quả thiết thực. Hướng tới lực lượng cử tri trẻ và những công dân lần đầu tham gia bầu cử, Đoàn Thanh niên xã Cao Dương đã triển khai công trình số hóa “Cẩm nang số cho cử tri trẻ đi bầu cử”. Đây là sản phẩm số được thiết kế trực quan, sinh động, dễ tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội.

Nội dung cẩm nang được trình bày ngắn gọn, khoa học với nhiều hình ảnh minh họa dễ hiểu, tập trung vào các nội dung thiết thực như: Những giấy tờ cần chuẩn bị khi đi bầu cử, quy trình 5 bước tham gia bỏ phiếu, bí kíp “gạch phiếu” đúng quy định, những điều cần tránh tại khu vực bỏ phiếu cũng như thông điệp kêu gọi đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Với công trình thanh niên “Bản đồ số các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thống Nhất”, Đoàn Thanh niên phường Thống Nhất đã khảo sát thực tế các điểm bỏ phiếu, thu thập dữ liệu, cập nhật vị trí lên bản đồ số và thiết kế mã QR để tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của Đoàn. Người dân chỉ cần quét mã QR thực hiện thao tác theo các bước sẽ được hướng dẫn đường đến các khu vực bỏ phiếu một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Từ thực tế nắm bắt tình hình tại các khu dân cư và sau quá trình triển khai giải quyết các thủ tục hành chính, ĐVTN Công an phường Phú Thọ đã triển khai mô hình sáng kiến “Cổng thông tin số”. Thượng úy Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư chi đoàn Công an phường cho biết: “Mô hình được triển khai trên nền tảng số, kết hợp hệ thống mã QR niêm yết tại các khu dân cư. Thông qua việc quét mã, người dân có thể cập nhật kịp thời các thông báo chính thống về tình hình an ninh trật tự (ANTT), nhận diện phương thức, thủ đoạn tội phạm mới; đồng thời tra cứu nhanh các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, định danh điện tử... Bên cạnh đó, người dân có thể phản ánh trực tiếp các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn một cách nhanh chóng, bảo mật”. Đánh giá về mô hình này, Thiếu tá Tống Ngọc Xuân - Phó trưởng Công an phường khẳng định: Sáng kiến đã phát huy sức trẻ của lực lượng công an. Qua áp dụng tại đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân. Đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để chi đoàn phát triển sáng kiến tích hợp thêm nhiều tiện ích để phục vụ người dân ngày càng hiệu quả”.

Bài, ảnh: Thu Hà