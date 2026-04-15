Tận tâm vì dân

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, lực lượng Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh đang phát huy vai trò nòng cốt, là “cầu nối” quan trọng, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng định danh điện tử VNeID một cách thuận tiện, nhanh chóng. Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, nhiều địa phương đã ghi nhận những chuyển biến tích cực từ sự vào cuộc trách nhiệm, tận tâm của lực lượng công an cơ sở.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở chủ động xuống từng khu dân cư, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, kiên nhẫn hướng dẫn người dân từng thao tác trên điện thoại thông minh cài đặt, kích hoạt và giải thích cặn kẽ quy trình tích hợp các thông tin như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào ứng dụng định danh điện tử đã trở nên quen thuộc. Không chỉ hỗ trợ tại trụ sở, nhiều địa phương còn tổ chức các tổ công tác lưu động, “cầm tay chỉ việc” cho người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ, giúp người dân dễ dàng thao tác, sử dụng.

Đặc biệt, tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, lực lượng công an cơ sở vẫn kiên trì bám địa bàn, vượt qua trở ngại để đưa dịch vụ số đến với người dân. Có những cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển hàng chục cây số đường đồi núi, tranh thủ buổi tối hoặc ngày nghỉ để đến từng hộ gia đình hướng dẫn cài đặt, tích hợp tài khoản. Nhiều nơi sóng điện thoại yếu, các anh phải tìm điểm có kết nối ổn định hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ để hoàn thành việc tích hợp cho người dân.

Nhờ cách làm linh hoạt, gần dân, tỷ lệ người dân tích hợp thành công tài khoản an sinh xã hội tại nhiều địa phương đã tăng rõ rệt. Theo ghi nhận, có nơi đạt trên 70% số người đủ điều kiện, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, chi phí đi lại cho người dân.

Thực tế cho thấy, sự tận tình của lực lượng công an đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân. Nhiều người ban đầu còn e ngại công nghệ, nhưng sau khi được hướng dẫn cụ thể đã chủ động tham gia và đánh giá cao tiện ích mang lại.

Đến nay, toàn tỉnh đã kích hoạt trên 2,3 triệu tài khoản định danh điện tử, trong đó gần 1 triệu tài khoản đã tích hợp thông tin an sinh xã hội. Việc tích hợp này giúp người dân giảm bớt giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời thuận tiện trong khám chữa bệnh, nhận trợ cấp và thực hiện các giao dịch hành chính.

Do đó, Công an các xã, phường đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hình thức hỗ trợ, duy trì các tổ công tác cơ động, ưu tiên hỗ trợ các địa bàn vùng sâu, vùng xa phấn đấu hoàn thành việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội cho 100% công dân đủ điều kiện, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngày càng hiệu quả, hiện đại.

Sự tận tâm, trách nhiệm không quản khó khăn của lực lượng Công an xã, phường đã và đang góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, không chỉ giúp người dân tiếp cận thuận lợi với dịch vụ công trực tuyến, mà còn góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ trong thời kỳ mới.

Đinh Thắng