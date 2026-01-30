Giáo dục Phú Thọ bước vào thời kỳ số - Kỳ II: Các nền tảng số đồng hành cùng nhà trường

Cùng với việc hình thành dữ liệu giáo dục tập trung, các nền tảng số đang từng bước đi vào hoạt động thường nhật của các nhà trường tại Phú Thọ. Không chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ công tác quản lý, những hệ thống này còn tác động trực tiếp đến hoạt động dạy học, tạo lập một không gian số thống nhất kết nối chặt chẽ giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh. Đây chính là bước chuyển quan trọng để đưa công nghệ từ những báo cáo quản trị trở thành hơi thở trong từng hoạt động giáo dục thực tiễn.

Trong lộ trình chuyển đổi số của ngành giáo dục Đất Tổ, việc triển khai đồng bộ các nền tảng quản trị nhà trường như SMAS, VnEdu, eNetViet... được xác định là giải pháp mang tính “xương sống”. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT cùng sự đồng hành trách nhiệm từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, các nền tảng số này từng bước được vận hành thống nhất, bảo đảm phù hợp với đặc thù và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Khi các nền tảng quản lý nhà trường được đưa vào sử dụng đồng bộ, một cuộc cách mạng trong công tác hành chính đã thực sự diễn ra. Những công việc vốn chiếm dụng nhiều thời gian trước đây như quản lý thông tin học sinh, nhập điểm, hoàn thiện học bạ, hay thực hiện các báo cáo chuyên môn phức tạp nay đã được chuyển dịch hoàn toàn sang môi trường số hóa.

Tầm nhìn về một hệ sinh thái giáo dục số hiện đại, đồng bộ không chỉ dừng lại ở các phần mềm quản lý sẵn có. Vừa qua, Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức một sự kiện mang tính bước ngoặt: Hội nghị hợp tác chuyển đổi số giáo dục giai đoạn 2025-2030 và ký văn bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Google for Education tại Việt Nam trong việc cung cấp mail theo tên miền riêng cùng hệ sinh thái của Google.

Tính đến thời điểm hiện tại đã cấp đầy đủ tới 2.500 mail dạng @phutho.edu.vn tới nhà các trường, giai đoạn tiếp theo cung cấp đến toàn bộ giáo viên trong ngành phục vụ công tác quản lí và tổ chức giảng dạy của toàn ngành để dùng trong quản lí, điều hành, ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI trên tài khoản được cấp để tổ chức giảng dạy; trong năm 2026, phối hợp với Google for Education trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và triển khai mô hình trường học số tại tỉnh... Đây là dấu mốc khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm xây dựng mô hình trường học số thực thụ.

Khẳng định về quyết tâm này, TS. Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ đột phá của ngành Giáo dục Phú Thọ trong giai đoạn tới. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái giáo dục số đồng bộ, kết nối từ Sở đến từng nhà trường, giáo viên và học sinh, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dạy và học”.

Lộ trình này bao gồm việc triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, thí điểm mô hình trường học số và đặc biệt là phát triển năng lực số cho đội ngũ để tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số.

Hiệu quả của tư duy quản trị mới này được minh chứng sinh động qua thực tiễn tại Trường THPT Hạ Hòa (xã Hạ Hòa) - một trong những đơn vị đã vận hành ổn định hệ thống eNetViet trong nhiều năm qua. Với quy mô gần 900 học sinh, trước đây việc tổng hợp điểm số, phân loại học lực, lập danh sách thi và xây dựng các báo cáo định kỳ là một “áp lực” thực sự, đòi hỏi rất nhiều nhân lực và thời gian.

Tuy nhiên, kể từ khi ứng dụng eNetViet, toàn bộ dữ liệu học sinh đã được quản lý tập trung và cập nhật theo thời gian thực. Ban giám hiệu nhà trường giờ đây có thể dễ dàng theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của học sinh ở bất cứ đâu để kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học và công tác quản lý cho sát với thực tế.

Không chỉ mang lại hiệu quả cho bộ máy điều hành, việc ứng dụng nền tảng số còn tạo ra những thuận lợi rõ rệt cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy. Thay vì phải ghi chép và tổng hợp thủ công qua nhiều tầng nấc, giáo viên có thể thực hiện mọi thao tác chuyên môn từ nhập điểm, đưa ra nhận xét đến theo dõi tiến độ học tập của từng học sinh ngay trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Việc giảm bớt áp lực hành chính từ hồ sơ sổ sách đã giúp các thầy cô có thêm thời gian, tâm sức quý báu để dành cho công tác chuyên môn và không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục.

Đáng chú ý, tính minh bạch và sự kết nối của nền tảng số đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Huyền (xã Hạ Hòa), một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Hạ Hòa, bộc bạch rằng trước đây gia đình chủ yếu nắm bắt tình hình của con qua các buổi họp phụ huynh định kỳ, khiến thông tin đôi khi chưa kịp thời. Giờ đây, thông qua phần mềm quản lý, chị có thể theo dõi sát sao điểm số, lịch học và mọi thông báo quan trọng ngay trên điện thoại cá nhân. Sự chủ động này giúp gia đình phối hợp nhịp nhàng hơn với giáo viên, tạo sự yên tâm trong suốt quá trình học tập của con em.

Nếu các nền tảng số là “xương sống” quản trị thì ở cấp lớp học, tác động rõ nét nhất chính là sự thay đổi trong phương pháp giảng dạy. Công nghệ và dữ liệu hiện nay đã len lỏi sâu vào quá trình dạy và học, tạo điều kiện tối ưu để giáo viên theo dõi sát hơn, đánh giá đúng hơn và tổ chức các hoạt động học tập linh hoạt.

Chia sẻ về sự thay đổi này, thầy giáo Nguyễn Thiều Uyên - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Cơ (phường Nông Trang) cho biết: “Trước đây việc đánh giá học sinh thường mang nặng cảm nhận cá nhân và kết quả của các kỳ thi. Hiện nay, thông qua kho dữ liệu về kết quả học tập, tỷ lệ chuyên cần và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên đã có được một cái nhìn đầy đủ, toàn diện và đa chiều về từng học sinh”.

Đây chính là cơ sở khoa học để sớm nhận diện những học sinh bị hổng kiến thức hoặc có năng lực nổi trội để kịp thời điều chỉnh phương pháp. Từ đó, giáo dục đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ dạy học đồng loạt sang dạy học phân hóa, cá thể hóa theo đúng năng lực người học.

Trên môi trường số, giáo viên đã chủ động hơn trong việc ứng dụng các bài giảng điện tử, học liệu số và video minh họa. Điều này không chỉ tăng tính trực quan mà còn khuyến khích học sinh tích cực thảo luận, thực hành ngay trên không gian số. Cần khẳng định rằng, công nghệ không bao giờ thay thế được vai trò của người thầy, mà đóng vai trò là đòn bẩy để chuyển đổi vị thế giáo viên: từ người truyền đạt thụ động sang người tổ chức, hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh.

Một thay đổi mang tính đột phá khác là việc sử dụng dữ liệu làm căn cứ để đánh giá hiệu quả giảng dạy khách quan. Thông qua phân tích các chỉ số, nhà trường có thể kịp thời điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, nâng cao tính chính xác trong chỉ đạo chuyên môn thay vì đợi đến cuối năm học.

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga - giáo viên Trường THPT Đoan Hùng (xã Đoan Hùng) chia sẻ: “Trước đây cô phải dành rất nhiều thời gian ngoài giờ dạy để ghi chép, tổng hợp hồ sơ thủ công. Nay, nhờ số hóa, cô đã có điều kiện tập trung tối đa cho việc chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu các nguồn học liệu mới và dành thời gian hỗ trợ sâu hơn cho những học sinh còn yếu.”

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi người sử dụng có đủ năng lực. Cô giáo Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (phường Phúc Yên) nhấn mạnh rằng giáo viên cần được đào tạo để sử dụng công nghệ đúng mục đích sư phạm, tránh sa vào các biểu hiện hình thức.

Nhận thức rõ điều này, ngành giáo dục Phú Thọ xác định bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ là giải pháp then chốt. Các chương trình tập huấn hiện tập trung vào việc giúp giáo viên lựa chọn công cụ phù hợp, thiết kế bài giảng số hiệu quả và khai thác dữ liệu học tập phục vụ giảng dạy.

Khi dữ liệu và công nghệ được đưa vào lớp học bài bản, nó tác động mạnh mẽ đến chất lượng giáo dục tổng thể, giúp nhà trường điều chỉnh kế hoạch linh hoạt và phụ huynh nắm bắt kịp thời quá trình trưởng thành của con em. Một hệ sinh thái giáo dục dựa trên dữ liệu đang dần hình thành, tạo nên sợi dây liên kết bền chặt giữa quản lý - nhà trường - lớp học và gia đình.

Hạnh Thúy - Hương Giang