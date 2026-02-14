Về đất Mường đón Tết xưa

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tiếng chiêng sắc bùa ngân vang giữa không gian Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3, phường Hoà Bình đã mở ra một hành trình văn hóa đầy cảm xúc. Chương trình trải nghiệm “Về đất Mường đón Tết xưa” không chỉ đơn thuần là một hoạt động tham quan, mà đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, đưa các thế hệ măng non tiếp cận và cảm nhận sâu sắc những giá trị di sản quý báu của cha ông.

Đông đảo học sinh và giáo viên Trường Tiểu học và Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Hoà Bình tham gia trải nghiệm tại Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3.

Dưới ánh nắng nhẹ của những ngày cuối đông, không gian Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giữa tiếng cười nói rộn ràng của các em học sinh, của giáo viên và du khách, em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng không giấu nổi sự háo hức khi lần đầu tiên được tự tay tham gia gói bánh uôi - loại bánh truyền thống tượng trưng cho sự sum vầy của người Mường. “Con thấy hoạt động này vô cùng vui và thú vị. Trước đây, con chỉ được nghe kể về Tết của người Mường, nhưng hôm nay được trực tiếp xem các nghệ nhân kể về tục dựng cây nêu, được nghe tiếng chiêng và tự mình trải nghiệm gói bánh uôi và tham gia các trò chơi dân gian, con thấy thêm yêu văn hóa quê hương mình. Con mong muốn có thêm nhiều buổi trải nghiệm như thế này để hiểu rõ hơn về bản sắc của người Mường” - Bảo Ngọc chia sẻ.

Các nghệ nhân trình diễn chiêng sắc bùa, hát chúc phúc năm mới.

Các em học sinh được hướng dẫn trải nghiệm làm bánh uôi.

Không chỉ có Bảo Ngọc, hàng trăm học sinh khác cũng bị cuốn hút vào không gian văn hóa đặc sắc với các trò chơi ném còn, kéo co, đi cà kheo và bịt mắt đánh chiêng. Những bài học về lịch sử, về phong tục tập quán vốn nằm trên trang sách nay hiện hữu sinh động, đầy màu sắc và âm thanh.

Đồng hành cùng các em học sinh, cô giáo Phạm Thị Phương Thúy, giáo viên khối 5, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đánh giá cao giá trị giáo dục của chương trình. Theo cô, việc đưa học sinh ra khỏi không gian lớp học để đắm mình vào các hoạt động thực tế là cách tìm về cội nguồn hiệu quả nhất. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Việc các em được trực tiếp tham gia vào các công đoạn chuẩn bị Tết xưa giúp bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước một cách tự nhiên. Qua đó, các em biết trân trọng và có ý thức phát huy truyền thống dân tộc, nhất là những nét đẹp trong văn hóa Mường vốn rất gần gũi với đời sống địa phương.

Chương trình được thiết kế bài bản với nhiều nội dung phong phú từ nghi lễ dựng cây nêu linh thiêng nhằm xua đuổi tà khí, cầu mong mưa thuận, gió hòa, đến tiết mục trình diễn chiêng sắc bùa chúc phúc đầy ấm áp. Mỗi hoạt động đều mang trong mình một câu chuyện, một triết lý nhân sinh về sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.

Trình diễn và hướng dẫn trải nghiệm các trò chơi dân gian ném còn, kéo co, đi cà kheo, bịt mắt đánh chiêng.

Thành công của chương trình có sự đóng góp không nhỏ của các nghệ nhân đến từ Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường. Nghệ nhân Bùi Thanh Bình - Giám đốc Bảo tàng Di sản văn hóa Mường, phường Thống Nhất cho biết: Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ nhằm bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa. Người Mường có rất nhiều phong tục tốt đẹp trong dịp Tết như dựng cây nêu, cúng vía, trình diễn chiêng, gói bánh uôi, bánh ống... Điều quan trọng nhất hiện nay là công tác bảo tồn và đưa những giá trị này đến với thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, tổ chức sẽ duy trì và mở rộng nhiều chương trình như thế này để giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa Mường, giúp di sản không bị mai một theo thời gian.

Dưới góc độ quản lý, đồng chí Nguyễn Thị Hải Ly - Phó Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương nhấn mạnh: Chương trình không chỉ là hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV hay kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát huy giá trị bảo tàng. Việc tạo ra một không gian “chạm” vào di sản, nơi người dân và học sinh được trực tiếp thực hành văn hóa chính là cách bền vững nhất để giữ gìn bản sắc dân tộc trong dòng chảy đương đại.

Hoạt động checkin tham quan và trải nghiệm Chương trình trải nghiệm.

Chương trình trải nghiệm “Về đất Mường đón Tết xưa” khép lại, nhưng những dư âm của tiếng chiêng, mùi thơm của lá bánh uôi và những nụ cười trẻ thơ vẫn còn đọng lại. Đó chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Mường trên đất Phú Thọ. Khi các em nhỏ “chạm vào hồn Tết, chạm vào hồn cốt đất Mường”, một hạt giống yêu thương di sản đã được gieo xuống, hứa hẹn sẽ nở rộ thành ý thức, trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc cho tương lai.

Hương Lan