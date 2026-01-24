“Trái ngọt” từ sự đồng lòng, tận tâm

Ngay từ khi đội tuyển gồm 16 học sinh được tập trung bồi dưỡng tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, công tác chuyên môn đã được triển khai với tinh thần khoa học, chặt chẽ. Những buổi học kéo dài đến cuối chiều, ánh đèn phòng học vẫn sáng, tiếng trao đổi bài bằng tiếng Pháp vang lên đều đặn - đó là nhịp sinh hoạt quen thuộc của đội tuyển trong suốt thời gian tập huấn.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là trang bị kiến thức chuyên sâu, mà còn là tạo dựng một môi trường học tập kỷ cương, thân thiện, giúp học sinh ổn định tâm lý và phát huy tối đa năng lực. Cô Nguyễn Thị Yên, giáo viên phụ trách đội tuyển, từng chia sẻ trong một buổi trao đổi nhanh với học sinh: “Các em cứ học chắc từng phần, thầy cô luôn đồng hành cùng các em”. Lời nói ngắn gọn ấy trở thành điểm tựa, động viên kịp thời cho học sinh trong những ngày áp lực.

Đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng thể hiện sự thống nhất cao về mục tiêu và phương pháp. Mọi nội dung chương trình, lộ trình học tập của từng học sinh đều được bàn bạc kỹ lưỡng, điều chỉnh linh hoạt theo năng lực và tâm lý của các em. Trong quá trình ôn luyện, các thầy, cô không đặt nặng thành tích trước mắt mà chú trọng rèn luyện tư duy, khả năng tự học, bản lĩnh và sự bền bỉ - những yếu tố quyết định trong một kỳ thi lớn.

Thành công của đội tuyển là kết quả của sự đồng hành chặt chẽ giữa thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh. Trong suốt quá trình ôn luyện, bên cạnh việc dạy học, các thầy cô còn quan tâm sâu sát đến đời sống tinh thần của học sinh. Từ sinh hoạt hằng ngày đến những áp lực, lo âu trước kỳ thi quan trọng. Có những buổi tối, sau giờ học, thầy, cô vẫn nán lại hỏi han từng em: “Hôm nay học có mệt không?” - những câu hỏi tưởng chừng giản dị nhưng lại giúp học sinh vững tâm hơn rất nhiều.

Một nét đẹp nổi bật là tinh thần gắn bó giữa các học sinh đến từ những ngôi trường khác nhau. Trong giờ giải lao, các em cùng trao đổi bài, chia sẻ kinh nghiệm làm bài, động viên nhau khi gặp câu khó. Em Nguyễn Hà My, học sinh lớp 12 Pháp Trường THPT Chuyên Hùng Vương, dù đã đến thời điểm trở về trường vẫn xin ở lại thêm tuần cuối để tiếp tục học tập và đã xứng đáng đạt giải Nhất Quốc gia.

Song song với đó là sự tin tưởng, đồng hành của phụ huynh. Nhiều phụ huynh chia sẻ, chỉ cần thấy con yên tâm học tập, được thầy, cô quan tâm là họ đã sẵn sàng sắp xếp mọi điều kiện để con toàn tâm cho kỳ thi. Sự phối hợp lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy góp phần tạo nên hậu phương vững chắc cho đội tuyển.

Những nỗ lực âm thầm, bền bỉ ấy đã được đền đáp xứng đáng. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026, đội tuyển Tiếng Pháp tỉnh Phú Thọ có 100% học sinh đoạt giải, với 2 giải Nhất thuộc về các em: Nguyễn Hải Nam, học sinh lớp 12A13, chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, thủ khoa Quốc gia môn Tiếng Pháp và Nguyễn Hà My, lớp 12 Pháp Trường THPT Chuyên Hùng Vương; 7 giải Nhì, 5 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Môn Tiếng Pháp có nhiều trường ở thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... học sinh học hệ 12 năm hoặc 7 năm còn ở tỉnh Phú Thọ học sinh mới bắt đầu học Tiếng Pháp khi vào lớp 10, các em lớp 11 đi thi mới chỉ học 1 năm mà có thành tích đứng đầu cả nước ở môn Tiếng Pháp. Trong 6 giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp toàn quốc thì 4 giải Nhất Quốc gia thuộc về các tỉnh, thành phố học hệ 12 năm và 7 năm, duy có 2 giải Nhất Quốc gia của tỉnh Phú Thọ là học hệ 3 năm.

Trong buổi gặp mặt sau kỳ thi, em Nguyễn Hải Nam, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Thủ khoa toàn quốc - cười vui nói với các bạn: “Về trường nhớ vote cho Chuyên Vĩnh Phúc 5 sao nhé!”. Ngay sau đó, em Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, đáp lại: “Không, em vote cho cô giáo Yên 5 sao cơ!” - một chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy sự gắn bó, tình cảm chân thành giữa thầy và trò.

Chia sẻ về quá trình tổ chức, bồi dưỡng, thầy Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết, nhà trường đã chủ động huy động đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sắp xếp hợp lý thời gian học tập và sinh hoạt, đồng thời xây dựng môi trường học tập thân thiện, kỷ cương để học sinh yên tâm rèn luyện. Các hoạt động được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ cùng các trường THPT Chuyên trong tỉnh, hướng tới mục tiêu chung là tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy năng lực, đạt thành tích và trưởng thành toàn diện.

Những tấm giấy khen rồi sẽ trở thành dấu mốc của một chặng đường đã qua. Song, điều đọng lại sâu sắc hơn chính là câu chuyện về những con người âm thầm cống hiến, luôn đặt lợi ích của học sinh lên trên hết và cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, sẻ chia vì mục tiêu chung. Chính những giá trị ấy mới là “trái ngọt” bền vững nhất của giáo dục - giá trị của con người, của niềm tin và của sức mạnh đoàn kết.

