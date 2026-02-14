Mở lối thoát nghèo ở Tiền Phong

Sau sáp nhập, xã Tiền Phong có 14 xóm đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đảng bộ xã hiện có 24 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 1 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở và 14 chi bộ trực thuộc) với 407 đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiền Phong lần thứ I xác định mục tiêu quan trọng nhất của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Bàn Kim Quy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững, bao gồm chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp chưa hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Thực hiện trồng rừng, khai thác rừng trồng với phương châm vừa phát huy giá trị kinh tế hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo môi trường sinh thái, giữ được nguồn nước cho lòng hồ Hòa Bình. Hỗ trợ các sản phẩm nông, lâm nghiệp xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, tiêu chuẩn an toàn, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Phát huy lợi thế mặt nước lòng hồ Hòa Bình, xã quy hoạch cụ thể các vùng nuôi thủy sản trên hồ, có biện pháp giảm đánh bắt cá tự nhiên; nâng cao trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật cho người dân trong nuôi trồng thủy sản. Tạo điều kiện thuận lợi để giúp Nhân dân tiêu thụ sản phẩm, kết hợp phát triển du lịch trên hồ Hòa Bình.

Nghề nuôi cá lồng ở Tiền Phong mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trên địa bàn xã đạt trên 560 ha, tổng đàn gia súc gia cầm hơn 28.000 con. Đặc biệt là nghề nuôi cá lồng tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Toàn xã hiện duy trì 1.120 lồng cá với các loại cá trắm cỏ, rô phi đơn tính, trê lai, ngạnh, nheo, cá bỗng... tập trung tại các xóm Túp, Phiếu, Tham, Săng Bờ, Đoàn Kết... Năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng đạt trên 430 tấn và đánh bắt thủy sản 75 tấn, tổng giá trị đạt 30 tỷ đồng.

Xã cũng tập trung phát triển chế biến nông, lâm, thủy sản và các ngành tiểu thủ công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xác định đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giá trị gia tăng cho sản phẩm địa phương. Toàn xã hiện có 56 cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm tại chỗ.

Phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác giá trị văn hóa dân tộc, cảnh quan tự nhiên, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch, thu hút các dự án đầu tư về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Hạn chế phát triển du lịch tự phát, thiếu tính kết nối, không đảm bảo về tiêu chuẩn, cảnh quan, môi trường và các điều kiện khác. Hiện nay, trên địa bàn xã có 1 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 2 sao (Vầy Ang Retreat & Camping). Năm 2025, xã đón khoảng 166.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 83 tỷ đồng.

Nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xã tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã có chiều dài 6km, 43 hộ bị ảnh hưởng và đã thực hiện xong các thủ tục về giải phóng mặt bằng. Xã đang tiếp tục giải phóng mặt bằng các công trình phụ trợ và mặt nước khu vực thi công các cầu trên địa bàn theo quy định.

Tuyến đường Hiền Lương - Tiền Phong có 173 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc giải ngân và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Hiện toàn xã có 109km đường giao thông nông thôn; trong năm 2025 đã làm mới 8km; sửa chữa, nâng cấp 0,6km, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương và phát triển du lịch.

Lãnh đạo xã Tiền Phong trao quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng với phát triển kinh tế, xã thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, kết thúc năm 2025, xã đạt và vượt 25/26 chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,92%.

Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bộ xã Tiền Phong đặt mục tiêu năm 2026 nâng thu nhập bình quân lên 50 triệu đồng/người, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để mở lối thoát nghèo bền vững cho địa phương.

Dương Liễu