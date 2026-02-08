Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, sau khi đi vào hoạt động, Đảng bộ phường Âu Cơ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nền tảng từ chi bộ mạnh

Sau sáp nhập, Đảng bộ phường Âu Cơ nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn cấp ủy các cấp, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành và cấp ủy chi bộ. Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở các chi bộ đảng cơ sở.

Cán bộ, đảng viên, giáo viên Trường THCS Hùng Vương tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Chi bộ Trường THCS Hùng Vương, công tác xây dựng Đảng được gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ tập trung lãnh đạo giữ vững kỷ cương, nền nếp trường học; chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy và học. 100% đảng viên đăng ký phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao... Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường được duy trì ổn định; năm học 2024-2025, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường đứng thứ 3/13 khối THCS, thi vào lớp 10 đứng thứ 3 toàn tỉnh Phú Thọ (cũ). Năm học 2025-2026, trường đạt giải 1 giải Ba Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh; 33 học sinh của trường được chọn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh... Năm 2025, Chi bộ Trường THCS Hùng Vương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ khu dân cư Nguyễn Trãi hiện có 94 đảng viên. Năm 2025, Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, nhất là trong công tác vận động Nhân dân và giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đồng chí Hà Văn Thức - Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Nhờ đó, lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Khu có 98,7% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% tuyến đường thực hiện tự quản vệ sinh môi trường; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì nền nếp, tình hình an ninh trật tự ổn định, không phát sinh điểm nóng, phức tạp. Năm 2025 là năm thứ ba liên tiếp, Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt

Trên nền tảng xây dựng TCCSĐ vững mạnh toàn diện, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường Âu Cơ tiếp tục được khẳng định rõ nét. Ban Chấp hành Đảng bộ phường chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác chính trị tư tưởng được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được gắn với nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề trọng tâm, nổi cộm ở cơ sở; nghị quyết chi bộ được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được phát huy; tinh thần tự phê bình và phê bình được duy trì nghiêm túc, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cán bộ khu dân cư Nguyễn Trãi chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại phường dịp 3/2/2026.

Từ việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ trên địa bàn phường từng bước được nâng lên. Các chi bộ trực thuộc cơ bản thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, giáo dục, quản lý đảng viên; vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở được phát huy rõ nét. Năm 2025, có 97,4% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 96,67% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ; việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí được Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững.

Hiệu quả công tác xây dựng Đảng đã tạo nền tảng vững chắc để phường Âu Cơ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 832 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 305 tỷ đồng, đạt 174,1% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 148 tỷ đồng, đạt 244,3% kế hoạch. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,63%, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Đồng chí Hà Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định: “Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng bộ phường. Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn mới.”

Thực tiễn ở phường Âu Cơ cho thấy, khi chất lượng tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ được phát huy thì sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân được nhân lên, tạo động lực quan trọng cho địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Anh Thơ