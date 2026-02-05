Khơi dậy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn

Chiều 5/2, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2026 với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Niềm tin, khát vọng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới”.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên, học viên cùng ôn lại truyền thống lịch sử 96 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và xem phim phóng sự “Thành tựu 40 năm đổi mới - Điểm tựa cho kỷ nguyên vươn mình”. Bộ phim giúp nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới đầy khó khăn, thử thách nhưng rất đỗi tự hào của đất nước, qua đó làm sâu sắc hơn nhận thức về giá trị của lý luận, thực tiễn và vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cán bộ, đảng viên Trường Chính trị tỉnh xem phim phóng sự “Thành tựu 40 năm đổi mới - Điểm tựa cho kỷ nguyên vươn mình”.

Điểm nhấn của buổi sinh hoạt là phần thi “Rung chuông vàng” kết hợp thuyết trình với sự tham gia sôi nổi của đảng viên các chi bộ. Nội dung thi phong phú, toàn diện, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chủ trương, đường lối của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương và của tỉnh Phú Thọ; truyền thống xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học viên đối với Đảng.

Phần thi “Rung chuông vàng” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2026, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh không chỉ truyền đạt, củng cố kiến thức lý luận chính trị mà còn hướng tới khơi dậy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lê Minh