Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao Huy hiệu Đảng tại xã Liên Minh

Ngày 5/2, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 22 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Liên Minh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Đảng bộ xã Liên Minh có 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên ưu tú; dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng là những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc gửi lời chúc mừng và ghi nhận những cống hiến của các đảng viên lão thành. Đồng chí nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của đảng viên; là sự khẳng định cho lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đằng sau mỗi Huy hiệu Đảng là chặng đường gắn với những đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, bằng uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết, các đảng viên sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến quý báu; động viên, giáo dục thế hệ trẻ giữ vững niềm tin vào Đảng. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Liên Minh và mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tận tụy phục vụ Nhân dân; xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Gia Thái - Hoài Vũ


