EU đạt thỏa thuận khoản vay chung để hỗ trợ Ukraine

{title}
{publish}
{head}
Theo kênh Euronews ngày 4/2, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận phát hành khoản vay chung trị giá 90 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và quân sự của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Đại diện của các quốc gia EU ngày 4/2 đã thống nhất các văn bản pháp lý cho gói vay 90 tỷ euro, sau khi Cyprus, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, trình phiên bản điều chỉnh nhằm tháo gỡ những điểm còn vướng mắc.
Khoản vay đã được các lãnh đạo EU nhất trí về mặt chính trị tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels trước đó. Theo thỏa thuận, EU sẽ phát hành nợ chung, với ngân sách khối đóng vai trò bảo lãnh cho các nhà đầu tư.
Tổng giá trị 90 tỷ euro được chia thành hai trụ cột chính. Trong đó, 30 tỷ euro dành cho hỗ trợ ngân sách nhằm duy trì hoạt động của chính quyền Ukraine, còn 60 tỷ euro được phân bổ cho việc mua sắm vũ khí và đạn dược. Cơ cấu này có thể được điều chỉnh nếu chiến sự chấm dứt.
Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc được miễn hoàn toàn mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoản vay, bao gồm cả chi phí lãi suất hằng năm. Ba quốc gia này lâu nay phản đối việc gia tăng hỗ trợ cho Kiev. Ủy ban châu Âu ước tính 24 nước thành viên còn lại sẽ phải đóng góp từ 2 đến 3 tỷ euro mỗi năm để trang trải chi phí phát sinh.
Bộ trưởng Tài chính Cyprus Makis Keravnos cho rằng thỏa thuận cho thấy EU tiếp tục hành động quyết đoán để hỗ trợ Ukraine, đồng thời gửi đi thông điệp rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia phải được tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
Một trong những điểm tranh cãi cuối cùng trong đàm phán liên quan đến việc mua sắm vũ khí và đạn dược. Pháp thúc đẩy mạnh mẽ nguyên tắc “sản xuất tại châu Âu”, nhằm hạn chế tối đa việc mua sắm ngoài khu vực. Thỏa hiệp cuối cùng là áp dụng “nguyên tắc xếp tầng”, theo đó Ukraine sẽ ưu tiên mua vũ khí từ EU hoặc từ các nước liên kết như Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Nếu không có sẵn, Kiev mới được phép tìm đến các thị trường khác, bao gồm Mỹ.
Các quốc gia có quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với EU, như Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada, cũng sẽ được ưu tiên tham gia chuỗi cung ứng nếu chấp nhận đóng góp “công bằng và tương xứng” vào chi phí vay. Giới chức EU coi đây là một bước tiến trong việc xích lại gần London, trong bối cảnh Brussels tìm cách tăng cường hợp tác địa chính trị.
Khoản vay 90 tỷ euro sẽ được giải ngân dần và đi kèm các điều kiện nghiêm ngặt. Bất kỳ sự thụt lùi nào trong nỗ lực chống tham nhũng của Ukraine đều có thể dẫn tới việc đình chỉ viện trợ. Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay nếu Nga chấm dứt chiến tranh và đồng ý bồi thường thiệt hại cho Kiev. Do Moskva đã bác bỏ khả năng bồi thường, EU được cho là sẽ tiếp tục gia hạn khoản nợ trong thời gian không xác định.
Nghị viện châu Âu cam kết đẩy nhanh thủ tục phê chuẩn các văn bản pháp lý. Mục tiêu của EU là thực hiện đợt giải ngân đầu tiên vào đầu tháng 4/2026 nhằm tránh một khoảng trống tài chính đối với Ukraine.
Theo baotintuc.vn
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư phúc đáp Tổng Bí thư...
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông báo từ Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho biết, biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời mà đã và đang tác động trực tiếp tới đời...
Trưởng đoàn Ukraine viết trên mạng xã hội: “Một vòng đàm phán nữa đã bắt đầu tại Abu Dhabi," đồng thời cho biết phái đoàn Kiev đang tìm cách “đạt được một nền hòa bình công...
Chuyên gia quân sự Nga Alexander Mikhailov nhận định yếu tố cốt lõi khiến Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) đứng trước nguy cơ chấm dứt vào ngày 5/2 là trật...
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 3/2 đã thông qua một gói chi tiêu trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần, chuyển...
Kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) ghi nhận dấu hiệu phục hồi ấn tượng khi tăng trưởng vượt các dự báo. Với mức 1,5% trong năm 2025, đây là năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp...
Dự án Project Vault dự kiến sẽ kết hợp 1,67 tỷ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ để thu mua và dự trữ khoáng sản cho các nhà sản xuất ôtô,...