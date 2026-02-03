Quốc tế
Kinh tế châu Âu phục hồi ấn tượng

Kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) ghi nhận dấu hiệu phục hồi ấn tượng khi tăng trưởng vượt các dự báo. Với mức 1,5% trong năm 2025, đây là năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp của Eurozone, bất chấp một năm đầy biến động với những thách thức từ tranh chấp thương mại và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Kinh tế Eurozone khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng 1,5%, cao hơn dự báo của Ủy ban châu Âu (1,3%) và Bloomberg (1,4%). Trong quý IV, Eurozone tăng trưởng 0,3% - mức cao nhất trong hơn hai năm. Tây Ban Nha dẫn đầu với mức tăng 0,8%, vượt kỳ vọng 0,6%. Đức tăng trưởng 0,3%, cao hơn dự báo, trong khi Pháp đạt 0,2%, bất chấp những bất ổn chính trị.

Đà tăng trưởng của Eurozone chủ yếu đến từ lĩnh vực dịch vụ, bù đắp cho sự suy giảm của ngành sản xuất. Lĩnh vực dịch vụ được dự báo tiếp tục tăng trưởng vừa phải trong năm 2026, còn sản xuất có thể hưởng lợi từ nhu cầu đối với thiết bị quốc phòng và máy móc xây dựng, qua đó giúp kinh tế khu vực tăng trưởng trên 1%, dù chưa mạnh. Sự mở rộng của ngành dịch vụ cũng thúc đẩy thị trường lao động, với tốc độ tạo việc làm đạt mức cao nhất trong 16 tháng.

